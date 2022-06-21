Uzmanlardan tercih öncesi uyarı: Rekabet artacak, iyi karar verin

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ORTALAMALAR YÜKSELECEK

Eğitim ve Sınav Uzmanı Salim Ünsal: “Bu yıl sınav 2020 yılında olduğu kadar kolay değildi, geçen yıl kadar da zor değildi. Dolayısıyla ortalamaların geçen yıla göre artmasını bekliyoruz. Geçen yıl Türkçe’de ortalamalar yükselmişti ancak bu yıl özellikle TYT açısından Türkçe daha seçici oldu. Hem aday sayısının artması hem de ders ortalamalarının yükselmesinden dolayı sıralamaların belli puan aralıklarında yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Yoğunlaşmalar yüksek puanlı öğrenciler için rekabeti arttıracak. Ancak ilk 5 bine girenleri etkilemeyecek. Özellikle barajın kalkması nedeniyle alt sıralarda daha çok karmaşa olacak.

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KONTENJANLAR DEĞİŞMEZ

Kontenjanlarla ilgili çok büyük değişiklikler beklemiyoruz. Sıralamadaki değişiklikler daha çok vakıf üniversitelerinin doluluk oranını etkileyecek. Geçen yıl tercih yapan öğrenciler daha homojendi. Yani sözelciler sözel bölümde, eşit ağırlıkçılar eşit ağırlıkta okuyan adaylarla sıralanmıştı. Bu yıl daha heterojen bir sıralama olacak. Yani sıralamada sözelcinin önünde eşit ağırlıkçı, eşit ağırlıkçının önünde sayısalcı olabilir. Bu da belirli bir grubun altında sıralamayı etkileyecek.

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TERCİHLER YERELLEŞECEK

Aday sayısının artması ve barajın olmaması üniversitelerin doluluk oranını arttıracak. Devlet üniversiteleri yüzde 95-96, vakıf üniversiteleriyse yüzde 85-87 arası bir doluluk görecek. Vakıf üniversitelerinin yüzde 100 doluluğa ulaşamamasının sebebi ekonomik tabii ki. Ayrıca yurt ve barınma sorunları sebebiyle yerel tercihlerin artacağı kanaatindeyim. Yani adayların yaşadıkları bölgelerdeki üniversiteleri tercih etme oranı artacak.

BÖLÜMLERİ ARAŞTIRIN

20 Temmuz’da sonuçlar açıklandıktan 3-4 gün sonra tercih süreci başlayacak. Tercih döneminin ağustosun ilk haftasında süreceğini tahmin ediyoruz. Bu sene 2’nci ek yerleştirme olmayacak. Adaylar 20 Temmuz’a kadar seçmeyi düşündükleri bölümlere ve üniversitelere ilişkin detaylı araştırma yapmalı. Tercih süreci yaklaşık 10-12 günlük bir zaman dilimini kapsıyor. Dolayısıyla önceden hazırlanmak gerekiyor. Adayların sınav sonuçları açıklanana kadar iyi ve kötü puan ihtimalleriyle ilgili tahmini olmalı.

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AİLELERE TAVSİYE: HER KOŞULDA YANINDA OLUN

Cihan Yeşilyurt (Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü): “Birçok öğrenci üniversiteye girememe durumunda anne ve babalarının kendilerine olan sevgi ve güvenlerini kaybedeceklerini düşünür. Başarılı ya da başarısız; her koşulda onların yanında olduğunuzu hissettirin. Toplumdaki sınıf atlama çabası, ekonomik kaygıları giderme yolu hep iyi bir meslek düşüncesini de beraberinde getiriyor. İyi bir meslek hedefine ise iyi bir üniversite yoluyla ulaşma çabası bazen ailelerin çocuklarına kaldıramayacakları sorumluluk türleri yüklemelerine neden oluyor. Anne babalarda çok sık gördüğümüz bir davranış türü de, belki motivasyon amaçlı başvurulan ama asla motive etmeyen, başkalarıyla kıyaslama eğilimidir. Çocuğunuzu sadece kendisi ile karşılaştırmalısınız. Yani önceki başarısı, önceki davranış biçimleriyle şimdiki durumunu karşılaştırmak daha olumlu sonuç verecektir.”