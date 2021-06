Uzmanlardan sınavda başarı getirecek ip uçları

TYT-TÜRKÇE

TYT-Türkçe testinde “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam ve Paragrafta Anlam” soruları ağırlık kazanıyor. Paragraf sorularını daha hızlı çözebilmek için süre tutarak Türkçe denemeleri çözmeniz çok yararlı olacaktır. Paragraf soruları çözerken 2 şık arasında takıldığınızda o iki şıkkın arasındaki anlam farkına dikkat ederek paragrafı tekrar gözden geçirmeniz sizi doğru yanıta ulaştıracaktır. Uzun paragraf sorularında soruyu okurken önemli cümlelerin altını çizmek size zaman kazandıracaktır.

Ses Bilgisi, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri konuları her yılın vazgeçilmez konu başlıklarıdır. Sınavdan önce bu konularla ilgili tekrar testleri çözmek yerinde olacaktır. Özellikle ayrı ve bitişik yazılan birleşik sözcüklerin kurallarını bir tablo şeklinde özetlemeniz ve tekrar etmeniz yararlı olacaktır. Dil bilgisi konuları genellikle birçok konunun kazanımının irdelendiği sorular olduğundan karma dil bilgisi testleriyle kısa bir alıştırma yapmanız, takıldığınız alt konu başlığı varsa o konuyu kısaca tekrar etmeniz işinize yarayacaktır.

Son bir öneri Türkçe testinde bütün şıkları okumadan, soru köklerine dikkat etmeden yanıt vermeyin. Sorularda altı çizili sözcük bile yer alsa o sözcüğü, cümlenin bütününü okuyarak kavramanız çok önemlidir. Merak etmeyin bu öneriler size zaman kaybettirmeyecektir, aksine yanlış yanıtlamanızı engelleyerek sizi hedeflediğiniz netlere ulaştıracaktır.

AYT-EDEBİYAT

AYT-Edebiyat testinde yer alan 24 sorudan 4-6 arasında değişen sorular, Anlam Bilgisine yönelik okuduğu anlama, kavrama; TYT Türkçe sınavında gördüğünüz soru tipleridir. Geriye kalan 18-20 soru Edebiyat bilgilerini, kavramları, dönemleri, türleri, eserleri ve sanatçılarını içeren sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular arasında yıllar arasındaki soru dağılımına baktığımızda en fazla sorunun Divan edebiyatı başlığından geldiğini görüyoruz. Divan sanatçılarını, divan nesrini ve nazmını, divan edebiyatı akımlarını, bu edebiyata ait terim ve kavramları mutlaka tekrar etmelisiniz. Bunun dışında şiir bilgisini, halk edebiyatı şairlerini, divan etkisindeki halk şairlerini, tüm türler üzerinden Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatını, Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini çıkardığınız özetler üzerinden gözden geçirmelisiniz. Bazı sorularda sadece eserin sanatçısı ve eseri bilmenin yeterli olmadığını o eserin türünün ne olduğunu bilmeniz gerektiğini unutmayın. Tekrarlarınızı buna dikkat ederek yapmalısınız.

Son bir hatırlatma sınavdan önce MEB’in hazırladığı Türk ve Dünya Edebiyatı 100 Temel Eser listesine bakarak önemli eserleri, eserlerin türlerini ve sanatçılarını bütünlüklü olarak tekrarlayabilirsiniz. Roman özetlerini de son hafta belirli aralıklarla okumak ve romanların ana kişilerinin isimlerini bilmek işinizi çok kolaylaştıracaktır.

TYT-MATEMATİK/GEOMETRİ

TYT- Matematik testinde 9’uncu sınıf Denklemler ve Eşitsizlikler Ünitesine ait Sayı Kümeleri-Bölünebilme Kuralları-Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler-Üslü İfadeler ve Denklemler ile özellikle Denklem ve Eşitsizlik Uygulamaları olan problem soruları ağırlık kazanmaktadır. Okuma anlamaya dayalı uzun metinlerden oluşan problem sorularını sınav anında zor olduğu düşüncesi ile atlamak yerine dikkatlice okumanızı öneriyoruz. Zira bu soruların bir kısmı verileri matematik dilinde ifade ettikten sonra çok kolay çözebileceğiniz sorular olabilir. Önemli olan problem sorularında verilenleri ve istenenleri iyi tespit etmek ve gereksiz ayrıntılardan kaçınıp sonuca odaklanmak olacaktır. Bu konuda gelişiminizi arttırmak ve zaman konusunda sorun yaşamamak için önümüzdeki günlerde problem ağırlıklı yorumlamaya dayalı süreli Matematik denemeleri çözmenizi öneriyoruz. Uzun metinlerden oluşan problem sorularını okurken verilenleri not almanız ve sorulan konuya ait öğrendiğiniz olmazsa olmaz bilgileri hatırlayıp çözmeye başlamanız size zaman kazandırır.

Çalışmalarınızı yoğunlaştırdığınız bu son günlerde son 5 yılın birinci aşama sınav sorularını ve MEB tarafından sisteme konulan OGM-TYT testlerinin tümünü zaman tutarak çözmenizi öneriyor, gerektiğinde video çözümlerini de dinleyerek eksik olduğunu düşündüğünüz konuların genel tekrarını yapmanızın faydalı olacağını düşünüyoruz.

TYT-Geometri soruları 9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatından temel kazanımların sorgulandığı sorulardan oluşur, verilen sorularda sadece şekle bakmamak ve metinde yer alan tüm bilgileri de dikkatlice okumanız gerekiyor. Bu alanda soru çözerken sorgulanan konuya ait temel kazanımları hatırladıktan sonra soru çözümüne başlamanın sizleri daha hızlı çözüme ulaştıracağını düşünüyoruz. Unutmayınız ki geometri dersinden tüm kuralları bilmek, soruları çözmek için yeterli değildir. Eksik olduğunuz konulara ait uygulama yapmak faydalı olacaktır. Sınav anında eğer soru çözümüne ulaşamıyorsanız bu durumda bu soruda zaman harcamak yerine soruyu geçmeniz ve daha sonra geri dönüp çözmenizin zaman konusunda sorun yaşamamanızı sağlayacağı söyleyebiliriz.

Son olarak soruları çözmeye başlamadan önce matematik ve geometri sorularına bütünlük içinde bir göz atmanızı ve yapabileceğinizi düşündüğünüz soruları dikkatlice okuyarak öncelikle o soruları çözmenizi öneriyoruz. Sınav anında kitapçığınızdaki peş peşe dizilmiş birkaç sorunun sizi zorladığını fark ettiğinizde bütün sınavın bu şekilde devam etmeyeceğini düşünmenizi, sabırla diğer soruları okumanızı- çözmenizi, yapabileceğiniz maksimum netlere ulaşmanızı diliyoruz.

AYT-MATEMATİK/GEOMETRİ

AYT-Matematik testinde özellikle 11’inci ve 12’nci sınıf alan bilgisinin sorgulandığı ve geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile ikinci döneme ait Limit-Türev-İntegral konularından soru sorulmadığını, bu sorular yerine 9, 10 ve 11’inci sınıf konularındaki soruların sayıca geçmiş yıllardan fazla sorulduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl 12. sınıf ikinci döneme ait olan ve geçmiş yıllarda yoğun olarak soru sorulan Limit-Türev ve İntegral konularından da soru sorulacağını ve bu konulara ait konu tekrarı yapmanızı öneriyoruz. Soruları dikkatlice okumanızı–yorumlamanızı verilenleri mutlaka temel matematik sembollerini kullanarak gerektiğinde modelleme ile basit hale getirdikten sonra çözmenizi öneriyoruz.

AYT-Geometri testinde, trigonometri konusu dahil genellikle eski yıllarda 10 civarında soru sorulurken geçtiğimiz yıl pandemi dönemi uygulanan 2020 AYT’de soru dağılımının değiştiğini ve 14 civarında sorunun sorulduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca 2020 AYT’de ikinci döneme ait olan Çember Analitiği konusundan da soru sorulmadığını ancak bu konunun da bu yıl müfredatta yer aldığını da hatırlatırız. Geometri sorularını çözerken ilgili konuya ait tüm kazanımları hatırlayarak soru çözmeye başlamanızın soruyu doğru yanıtlayabilmek adına önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Sınavın yaklaştığı bu son dönemlerde 11 ve 12’nci sınıf konularına ait tüm kazanımları–özellikleri mutlaka tekrar etmenizi, MEB tarafından sisteme konulan OGM-AYT testlerinin tümünü çözmenizi, gerektiğinde video çözümlerini de dinleyerek eksik olduğunu düşündüğünüz konuların ayrıntılı tekrarını yapmanızı ve son 5 yılın LYS ve AYT sorularını çözmenizi önerir, ancak 2020 AYT’nin soru dağılımı açısından önceki yıllardan farklı olduğunu unutmamanız gerektiğini hatırlatırız.

TYT-AYT FİZİK SORULARI

Pandemi sürecinde gireceğimiz ikinci YKS’nin yaklaştığı şu günlerde fizik dersinde TYT ve AYT’de çıkacak soru tarzları nasıl olacak ve son iki hafta kala sınava nasıl çalışmalıyız sorusu sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Bunu en iyi şekilde analiz edebilmek için öncelikle geçen sene yapılan sınava bakmak yararlı olacaktır. Sadece 2020 YKS’de 12’nci sınıf müfredatının ikinci yarısı sınava dahil edilmediğinden bu yılki sorularla farklılık gösterebilecektir.

Bu yıl dersler büyük oranda yüz yüze yapılarak 12’nci sınıf müfredatı bitirildiği için bu kısımlardan yani Çembersel hareket, basit harmonik hareket, kırınım, girişim, ışık teorileri, atom fiziği, atom altı parçacıklar ile modern fizik konularından yoğunlukla soruların gelmesini bekliyoruz. Fakat geçen sene 11’nci sınıf olan öğrencilerin 2020 Mart ayında başlayan online eğitim sürecinden dolayı 11’nci sınıfın son konuları olan elektriksel alan, paralel levhalar, sıgaçlar, manyetizma konularından çok fazla soru çıkmayacağını düşünüyoruz.

2020 TYT sorularına bakıldığında genel kanının aksine soruların yarısından fazlasında yorumlama kabiliyetinin yanı sıra genel fizik bilgisinin üstünde bir fizik bilgisine sahip olunması gereken sorulara yer verilmiştir. (Sıvıların kaldırma kuvveti, elektrik akımı, ses dalgaları ve optik.) Bu da şu gerçeği ortaya çıkartmaktadır: 9. ve 10.sınıf müfredatına hâkim olmadan TYT sorularını yapmak çok zor olacaktır.

2020 AYT sorularına bakıldığında MEB’in yaptığı açıklama doğrultusunda 12.sınıfın ikinci dönemine ait soru gelmemişti. Bu soruların çoğu yorum soruları gibi görülse de üst düzeyde fizik bilgisi içeren sorulardan oluşmaktaydı. Bu sene eğitimin genellikle yüz yüze devam etmesi sonucunda konular bitirildiğinden 12.sınıf müfredatından soru geleceğini düşünüyoruz. 11’nci sınıf ikinci dönem müfredatına ait elektrik alan ve manyetizma konularına ait soruların gelmeyeceği ya da gelirse bunların AYT’nin kolay soruları olacağı kanısındayız.

Son 2 hafta kala Fizik konusunda çalışma yaparken konular hızlı bir şekilde gözden geçirildikten sonra bolca soru çözerek eksiklerin görülmesi ve tamamlanması yönünde çalışmaların yapılması yerinde olacaktır.

TYT-AYT KİMYA

Önceki yıllara bakıldığında Kimya soruları MEB kazanımlarına uygun olarak geldi. Kimya sorularının TYT’de temel kimya bilgisini ölçen ve yoruma dayalı sorulardan oluştuğu unutulmamalıd. Bu yıl kimyasal hesaplamalar ünitesinden soru karşımıza çıkabilir. Özellikle soruları dikkatli okumalı ve süreye dikkat ederek bütün şıkları gözden geçirmemiz yanlış yapmamızı engelleyecektir. TYT’de güncel yaşamla ilişkilendirilmiş soru da gelebilir.

AYT sorularında bilgiyi ölçen sorular olduğundan konu hakimiyeti ve özellikle formül bilgisi çok önemli. Bu yıl organik kimyadan da soruların geleceği unutulmamalıdır. Sınavlarda önceki yıllardaki soruların benzerleri karşımıza çıktığından sınavda çıkmış sorular mutlaka çözülmelidir. AYT sorularında yeterli süre olduğundan soruları yanıtlarken sorunun tamamını okuduktan sonra çözümü kafamızda tasarlayıp çözüme başlayarak işaretleme yapmalıyız.

TYT-AYT BİYOLOJİ

Bu seneki sınavda (AYT’de) geçen yıldan farklı olarak Bitki Biyolojisi ile Canlılar ve Çevre ünitelerinden sorular yer alacak. Bilindiği gibi geçen yıl 12’nci sınıfın ikinci yarıyıl konuları pandeminin oluşturduğu etkiye bağlı olarak AYT müfredatından çıkarılmıştı. Ayrıca TYT-AYT’de biyolojiden toplam 19 soru (6+13) gelirken bu seneki MSÜ sınavında da tecrübe ettiğimiz üzere TYT’deki soru sayımız bir adet artabilir. Çünkü MSÜ’de bu yıl biyolojiden 7 soru gelmişti. Eğer bu şekilde olursa uzun zamandır devam eden adaletsizlik de ortadan kalkmış olacaktır. Şöyle ki her yıl kimya ve fizikten TYT’de yedişer soru çıkarken biyolojiden 6 soru çıkmaktaydı. Halbuki bunun sıraya konması daha adil olacaktır.

Biyoloji soruları bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır, bu yılki sınavda da akademik olarak belirli bir donanıma sahip öğrencilerin cevaplayabileceği nitelikte geleceğini düşünüyorum.

Sorular her ne kadar öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etme ve metinden hareketle çıkarımda bulunma yeteneklerini ölçmeyi hedeflese de mutlaka aynı zamanda öğrencinin sınava nasıl bir bilgi donanımıyla geldiğini de sorgulayacaktır. Yani bilgiyi doğru ve ayrıntılarıyla öğrenmiş olmak özellikle eleyici özellikteki sorularda önemlidir ve özellikle öğrencilerimiz grafik-deney düzeneği yorumlama sorularına dikkat etmemeliler.

Sınav esnasında öğrencilerimizin soru içeriğindeki önemli noktaların, kendilerinin cevaba ulaşmasında anahtar rol alacak kelimelerin (bakteri, ökaryot, prokaryot, tek hücreli, memeli, yalnızca, her zaman, kesinlikle, yanlıştır gibi terimlerin) altını çizerek soruyu okumaları faydalı olacaktır. Biyoloji sorularında yanıttan emin olmadan rastgele işaretleme kesinlikle yapılmamalı.

Soru içeriklerinde özellikle aktüel konulara ait 1-2 soru geleceğini düşünüyorum. Bu nedenle viral (etkeni virüs olan/covid-19 gibi) hastalıkları detaylıca öğrenelim. Bunun için 9. sınıfta virüs ve 11.sınıfta da “Bağışıklık Sistemi” konularına iyi çalışılmalı. Ayrıca ekoloji ve güncel çevre sorunları-ötrofikasyon (Marmara daki salya-müsilaj oluşumu), karbon ayak izi, su ayak izi, küresel ısınma, sera etkisi gibi konular ve kavramlar özellikle tekrar edilmelidir.

TYT-TARİH

Özellikle son haftalara yaklaştığımız şu günlerde Tarih dersi için yapabilecekleriniz nelerdir? sorusu aklınızı kurcalıyor olabilir. Kısa konu tekrarları yapınız. Bu uygulama hafızanızı canlı tutacaktır. Özellikle tekrar etmenizi önereceğimiz konular;

9.sınıf: Tarih bilimine giriş, İslamiyet öncesi Türk Tarihi, İslam Tarihi, Türk İslam Tarihi.

10.sınıf: Beylikten Devlete (Osmanlı Kuruluş Dönemi), Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Dünya gücü Osmanlı Devleti (Osmanlı Yükselme Dönemi).

11.sınıf: Değişim ve Diplomasi(Osmanlı Gerileme Dönemi), En Uzun Yıllar(Osmanlı Dağılma Dönemi).

12.sınıf: Mondros, İşgaller, Cemiyetler, Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık ve Örgütlenme Dönemi (Genelgeler Kongreler), Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri.

Soru çözmeye devam ediniz, hızınızı artırmanız zamanı daha iyi kullanmak adına size fayda ve avantaj sağlayacaktır. Son 10 yılın sınavda çıkmış sorularını gözden geçiriniz.

AYT-TARİH

Hepinizin bildiği gibi AYT Sosyal Bilimler 1 testinde 10 Tarih sorusu bulunmaktadır. Sosyal Bilimler 2 testinde ise 11 Tarih sorusu sorulmaktadır. TYT sınavı için yaptığınız kısa tekrarlar AYT için de size çok gerekli olacaktır. Bu uygulama hafızanızı canlı tutacaktır. AYT’de Tarih sorusunun sayısı arttığı için sınavda çıkan konuların da artmış olacağını gözden kaçırmayalım.

Bu nedenle TYT için tekrarını yaptığınız konulara baktıktan sonra Türk Dış politikası, II.Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler bölümüne de bakmayı ihmal etmeyiniz. Soru çözmeye devam ediniz, hızınızı artırmanız zamanı daha iyi kullanmak adına size fayda ve avantaj sağlayacaktır. Son 10 yılın çıkmış sorularını gözden geçirmeyi unutmayınız.

TYT-COĞRAFYA

Coğrafya dersi için son haftalarda mümkün olduğunca Türkiye ve Dünya haritasında önemli yerler coğrafi özellikleriyle mutlaka bilinmeli ve tekrar edilmeli. Ders çalışmaya başlamadan önce haritaları önümüze koyarsak takıldığımız yerlerde görselden yararlanır ve sürekli baktıkça harita bilgilerine aşina oluruz. Ayrıca çıkmış soruları da taramak gerekir. Her konunun ardından gerekli bir test çözümü yapılarak konu pekiştirilmeli. ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki soru dağılımını incelediğimizde, TYT Coğrafya sınavında en çok çıkan Coğrafi Konum, Atmosfer, Nüfus ve Harita Bilgisi ünitelerinin tekrar edilerek çıkmış soruların çözülmesi sizler için avantaj oluşturur.

AYT-COĞRAFYA

AYT Coğrafya sorularında harita, tablo, grafik, paragraf okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama çok önemli. Ayrıca paragraf tipi sorularda paragraftan önce soru kökü okunmalı. Yer Şekilleri, Ekosistem, Çevre ve Toplum konuları ağırlıklı olarak her yıl sorulmaktadır. Sorularda doğa ve insan etkileşimine dikkat ederek olayların neden-sonuç ilişkisi ve dağılış özelliği dikkate alınmalıdır.

TYT-FELSEFE

Felsefe dersi için son haftalara girdiğimiz süreçte özellikle felsefi kavramlar üzerinde durarak kısa tekrarlar yapmak yorum-anlam sorularının çözümünde etkili olacaktır. Felsefenin kendine ait terminolojisine hâkim olmak, bu tarzda çıkan soruları çözümlemek için faydalı bir çalışma olacaktır. Ayrıca felsefe tarihinde ön planda olan filozofların temel düşünceleri, akımlar gibi belli özel konuların tekrarı sizi daha güçlü kılacaktır. Son yıllarda çıkmış soruları çözümlemek soru hakimiyeti, soruların mantığını ve dilini kavramak açısından faydalı olacaktır. Test çözümlerinde zamanı dikkate alarak soru çözümü gerçekleştirmek hız kazanmak için avantajlı bir uygulamadır.

AYT-FELSEFE GRUBU

Sosyal Bilimler 2 testinde 3 felsefe, 3 mantık,3 psikoloji,3 sosyoloji olmak üzere toplam 12 soru yer alıyor. Alandaki tüm branşlara yönelik kısa tekrarlar, önemli konular üzerinde soru çözümlemeleri, son yıllarda çıkmış soruları çözümlemek son haftalar içinde yapılacak önemli adımlardır. Ayrıca her alana ilişkin temel terminolojiyi kısa tekrarlarla gözden geçirmek yorum-anlam soruları için avantajlı bir durumdur. Mantık alanına ilişkin test sayısını artırarak bilgiyi soruya aktarma, pratik yapma mantık sorularını doğru çözümlemek açısından faydalı olacaktır.

TYT-DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

Çalışmaların hızlandığı sınav maratonunun son bölümündeyiz artık. Sınav tarihi yaklaşırken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için bazı ipuçları sizler için faydalı olacaktır. TYT’de Din Kültürü testinde 5 soru gelmektedir. Önceki yıllarda çıkan sorulara baktığımızda soruların çoğunluğunun anlama ve yorumlamaya dayalı olduğunu görüyoruz. Kısa çalışma notları çıkarmanız ve bu notları tekrar etmeniz anlama ve yorumlama sorularında faydalı olacaktır. Özellikle derslerde öğrendiğiniz temel kavramları tekrar gözden geçirmeniz hem anlama-yorumlama sorularını çözerken işinizi kolaylaştıracak hem de bilgi gerektiren sorular için sizlere fikir verecektir. Ayrıca önceki yıllarda sınavlarda çıkmış soruları çözmeniz de faydalı olacaktır.

AYT- DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

Din Kültürü dersinden AYT sınavı Sosyal Bilgiler 2 testinde 6 soru yer almakta. Soruların bilgi ağırlıklı olduğunu önceki sınavlardan görüyoruz.TYT sınavı için hazırladığınız çalışma notları ve kavramları içeren notlarınıza tekrar göz atmanız faydalı olacaktır. Özellikle soruların bilgi ağırlıklı olarak geldiği unutulmamalı. Önceki senelerde çıkan soruları tekrardan çözmeniz, soru tarzlarını anlamanız adına yararlı olacaktır. Son olarak kavram çalışması yapılmalı ve kavramlar iyice pekiştirilmelidir.

YDT (YABANCI DİL TESTİ)

Öncelikle motivasyonunuzun çok güçlü olması gerekiyor. Bol bol okuma ve kelime tekrarı yapmak çok önemli. Soruları rahat çözebilmek için öncelikle İngilizcemizi belli bir seviyeye getirmeli, sınav öncesinde de mutlaka her soru türünde nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmeliyiz.

Soruları çözerken dikkat etmemiz gereken hususları şöyle özetleyebiliriz;

● Kelime sorularında boşluktan önceki ve sonraki kelimelere/bağlaçlara ve edatlara bakmak gerekiyor.

● Tense sorularında cümleler arasındaki zaman uyumu, passive yapılar, ‘modals’ içeren yapıların zamanlarına dikkat edilmeli.

● Bağlaç ve edat sorularında anlam bütünlüğü, cümlenin yapısı, bağlacın konumu önemli. Yalnız boşluğa bakarak karar verilmemeli.

● Cümle tamamlama sorularında; bağlaç (bağlaca uygun yapılar), konu, referans ifade (it, them, its vs) ve anlam bütünlüğü (zamansal zıtlık olmamalı) soru çözümünde mutlaka gözetilmesi gereken unsurlar.

● Çeviri sorularında, ana cümlenin yüklemi, özne eşleştirmesi yapılmalı, aktive/passive, modals cümle yapıları, sıfatlar, zarflar, bağlaçlara dikkat edilmeli.

● Paragraf sorularında paragrafın dikkatlice okunup sıfatların, zarfların, modals ifadelerinin altı çizilmeli; anlam daraltan ve vurgu yapan ifadelere, bağlaçlara dikkat edilmeli; soru kökü analiz edilmeli ve bulduğunuz doğru cevabın paragraftaki karşılığı bulunarak mutlaka kontrol edilmeli.

● Diyalog sorularında, konu bütünlüğü, üslup bütünlüğü, referans ifadeler dikkate alınmalı, boşluktan önceki ve sonraki konuşmalar bir anlam bütünlüğü oluşturmalıdır.

● Yakın anlam sorularında, verilen cümledeki miktar, sıfat, zarf, modal ifadelerinin seçeneklerdeki ifadelerle eşleştirilmesi, aynı ifadelerin hem soruda hem de doğru olduğunu düşündüğümüz seçenekte olması gerekir.

● Paragraf tamamlama sorularında konu, konunun sınırlandırılması (yer, tarih, zaman) ve yorumu (olumlu-olumsuz) tespit edilmeli, olay sıralamasına ve bağlaçlara dikkat edilmeli. Paragraf sorularında konu olarak bildiğiniz paragraflarla başlamanızda da fayda olacağını düşünüyoruz.

SINAV ÖNCESİ NELER YAPMALI?

● Sınavdan bir gün önce, belli ipuçlarını hatırlamak adına, notlarınıza göz atabilirsiniz ancak etkin ders çalışmayı bırakmanız daha iyi olacaktır. Tempoyu belli bir ölçüde tutarak süreci yorgunluğa ve kaygıya dönüştürmeyin.

● Sınavdan önceki gün zihninizi ve bedeninizi dinlendirecek aktiviteler öneriyoruz. Rutin zamanda yemediğiniz ve vücudunuzu olumsuz etkileyebilecek farklı tür yiyecekleri tüketmeyin.

● Sınava gireceğiniz yeri mutlaka bir gün önceden görün. Bir gün önceden sınav yerinizi görmeniz kısmen de olsa stresinizi azaltacağı gibi sınav sabahı yol bulma, ulaşım gibi zorlukları azaltacaktır.

● Sınav Giriş Belgelerinizi ve kimlik belgelerinizin bir gün önceden hazır olduğundan emin olun.

● Sevdiğiniz ve sizi rahatlatan kişiler ve ortamlarda zaman geçirmeye çalışın. Mümkünse dijital ortamdan uzak durun.

● Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman hedeflediğiniz ve hayalini kurduğunuz bir gelecek kurmak için fırsatlarınızın olacağına güvenin.