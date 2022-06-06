Uzmanlar yorumladı... Türkçe soruları LGS tarihinin en zoruydu

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Bilfen Okulları, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları, Oğuzkaan Koleji ve Gen Koleji’nden uzmanlar, sınav sorularını Hürriyet için değerlendirdi...

* MATEMATİK: Sorular MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla geçen yıllara göre daha fazla paralellik gösterdi. Anlama, anlamlandırma ve yorumlamada sorun çıkarmayacak şekilde açık ve net ifadeler içeren soru köklerinden oluştu. Bazı sorularda kullanılan şekiller, sorunun çözümünde etkili oldu. Geçen seneden farklı olarak “Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler” konusundan da soru soruldu. Sorular geçen yıla göre daha kolaydı. Belirleyici soru sayısı azaldı.

* FEN BİLİMLERİ: Çeldirici sorular ve deney düzenekleri ile ilgili sorular fazla sayıda yer aldı. Deney soruları öğrencilerin çıkarım yapma gücünü ölçtü. Soru metinleri ise geçen yıla göre daha uzundu. Grafik yorumlama sorularına da yer verildi. Sınavda, “DNA ve Genetik Kod”, “Basınç”, “Basit Makineler” ile “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitelerine ait belirleyici sorular vardı. Geçmiş yıllara göre “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinden daha fazla soru soruldu.

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* TÜRKÇE: Bu yıl Türkçe sınavı geçen yıldan farklı olarak dil bilgisi kazanımlarını da içerdi. Sorular, okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, metin tahlili üzerinden görsel yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlama, yazım-imla kurallarını sorgulama, dil bilgisi kurallarını çözümleme tarzındaydı. Metin içeriklerinde güncel konulara da yer verildi. Sınavdaki soruların metinleri bu yıl hem uzadı hem de güçlük derecesi arttı. Özellikle tablo okuma sorusunda matematiksel düşünme becerisi, okuma anlama becerisinin önüne geçti. Görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları fazla olduğundan zaman yönetimi ön plana çıktı. Sınav gelmiş geçmiş en zor Türkçe sorularının sorulduğu sınav oldu.

* DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular soruldu. Ağırlıklı olarak “Kader ve Kaza İnancı” ile “Din ve Hayat” üniteleri yer almakla birlikte LGS’de ilk defa bir tane sure sorusu geldi. Özellikle şıklar anlam açısından birbirine yakın olduğu için dikkat gerektiren bir sınavdı. Bir ayet, bir hadis ya da dini bir metin içerisinden doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin başarılı olacağı öngörülüyor.

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* T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: 7’nci ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” hariç bütün üniteleri kapsayan bir sınav oldu. Sınavda 3 tane olumsuz, 1 tane öncüllü soru yer aldı. Bilgi ve anlama düzeyindeki sorular çoğunluktaydı. Bunun yanı sıra öğrencinin tarihi bilgi birikimini ve analiz yeteneğini doğrudan ölçen sorular da yer aldı. Seçeneklerde çeldiriciler kuvvetli olarak verildi. Sınavın en belirleyicisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili soru oldu. Bu soruda Osmanlı Devleti’nin resmen ve hukuken sona erdiğini ayırt edebilen öğrenciler soruyu doğru yanıtlamış olacak.

* İNGİLİZCE: Özellikle okuduğunu anlama, çıkarım yapma, tablo yorumlama ve mantık soruları arttı. Günlük diyalog ve durum belirten paragraflarla dil kullanım becerilerine yönelik sorular soruldu. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama becerisiyle düşünme becerilerini kullanarak çıkarımda bulunmaları ve mantık yürütmelerini gerektiren iki soru yer aldı. Okuduğunu anlamanın tek başına yeterli olmadığı aynı zamanda yorumlama becerisinin de ölçüldüğü bir sınav oldu.

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TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANMADI

MEB tarafından tercih dönemi takvimi henüz açıklanmadı. Ancak tercih süreci her sene olduğu gibi ilerleyecek. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk olarak birinci yerleştirme için tercihler alınacak ve bu tercihler okul idareleri tarafından onaylanacak. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek ve ikinci yerleştirme süreci başlayacak.