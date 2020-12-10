Uzmanlar TIMSS sonuçlarını değerlendirdi: Bu başarı tesadüf değil

ÜST DÜZEY BAŞARILI ÖĞRENCİLER ARTTI

Prof. Dr. Emin Karip (TEDMEM Direktörü): 2015’teki verilerle 2019’dan elde edilen veriler karşılaştırıldığında; Türkiye’nin temel yeterlilik düzeyinin altında kalan öğrenci oranını önemli ölçüde azalttığı, üst düzey başarı gösterebilen öğrenci oranını ise önemli ölçüde artırdığı görülüyor. Türkiye açısından görmek istediğimiz şey tam olarak da bu. Temel beceri düzeyinin altında kalan öğrenci oranının bu şekilde azalmaya devam etmesi, ileri düzey ve üst düzeyde başarı gösteren öğrenci oranının artması daha iyi sonuçların işaretçisi olur. Bu iyileşme Türkiye’de 2005 programları ile başlayan eğitim öğretim anlayışındaki dönüşüme bağlı olabilir. Öğretmen eğitimindeki ve niteliğindeki gelişmeler göreceli olarak öğretmen açığının azaltılması, fiziki altyapının iyileştirilmesi, ebeveynlerin eğitim öğretime ilişkin farkındalıklarında gelişmeler, okul öncesi eğitime katılım oranındaki artışlar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak açıklanabilir.

YA ÇOK BAŞARILI YA ÇOK BAŞARISIZ

Prof. Dr. Selahattin Gelbal (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi): 4’üncü sınıf matematik başarısında Türkiye, 523 puanla 58 ülke arasında 23’üncü sırada yer aldı. Matematikte hata istatistiği 4,4 olarak hesaplandı. Türkiye bu kategoride 58 ülke arasında dördüncü sırada yer alıyor. Bu TIMSS ile ölçülen özellikler açısından öğrenciler arasında farklılık olduğunu gösteriyor. Yani sınava giren dördüncü sınıf öğrenci başarılarının çok fazla değişkenlik gösterdiğini, ülkemizden sınava katılan öğrencilerin aldıkları puanların farklılaştığını görüyoruz. Öğrenciler belirli bir puan etrafında yoğunlaşmamış. Özellikle farklı okul ve bölgelerdeki öğrencilerin başarıları çokça değişmiş. Öğrenci puanlarının dağılımı açısından puanı düşük olan öğrenci oranı, puanı yüksek olan öğrencilerden daha fazla. 2019 yılı uygulamasında ülkemizden beşinci sınıflar sınava alındı. Bunun gerekçesi önceki yıllarda sınava giren dördüncü sınıf öğrencilerine ait yaş ortalamasının düşük olması (Türkiye yaş ortalaması 9,7 iken uluslararası ortalama 10,2 idi) Beşinci sınıfların sınava alınması Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından da kabul edildi. Norveç ve Güney Afrika gibi ülkeler de uygulamaya beşinci sınıflar ile katıldı. Gelişim dönemleri açısından önemli olan bu yaş farkı öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkiledi.

DOĞU-BATI AYRIMI

Dördüncü sınıf matematik testinde Batı Karadeniz bölgesi hariç diğer bölgelerde ortalama başarısı 2015 uygulamasına göre artış gösterdi. Batı Karadeniz bölgesinin 2015 uygulamasına göre düşüş göstermesi, 2015 ve 2019 yıllarındaki örneklem özelliklerinden kaynaklanabilir. 2019 TIMSS uygulamasında dördüncü sınıf matematik başarısı, bölgelere göre incelendiğinde Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri standart ortalama olan 500’ün altında kalırken, diğer bölgelerin tamamı bu ortalama değerin üzerinde çıktı.