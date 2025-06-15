Uzmanlar LGS sorularını değerlendirdi... ‘Geçmiş yıllara göre zor bir sınav’

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BİLFEN ORTAOKULLARI

TÜRKÇEDE SEÇİCİ SORULAR VARDI

Türkçe soruları beklendiği gibi müfredata uygundu. Sınav; 16 anlam bilgisi, 4 dil bilgisi sorusundan oluştu. Sınavda önceki yıllardan farklı olarak sözcükte anlam sorularının sayısı azalmıştı. Metin yükü fazla ve çeldiricileri yüksek anlam bilgisi soruları da artmıştı. Özellikle paragrafta anlam konusuna ait sorularda daha sanatsal metinler seçilmişti. Ayrıca paragrafta anlam kazanımlarının neredeyse tamamı denetlenmişti. Geçen yıldan farklı olarak fiilimsi, cümlenin ögeleri ve mantık muhakeme başlıklarından soru sorulmamış. Bunun yanı sıra bir soruda birden fazla kazanımın yer almasının hem soruların güçlük derecesini artırdığını hem de zaman yönetimi hususunda öğrencileri zorladığını söyleyebiliriz. Soruların seçenekleriyse öğrencilerin karasız kalmasına neden olacak çeldiriciliği yüksek nitelikte kurgulanmıştı. Sorular öğrencilerin tüm detaylara dikkat etmesini gerekli kılan detaylara sahip olmakla birlikle bilgiden ziyade anlamaya ve yorumlamaya dayalı son derece seçici bir sınavdı.

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GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLERLE DOLUYDU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında kavram bilgisi ve bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verilmişti. Ayrıca neden sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini ölçen sorulara da yer verildiği görülüyor. Geçen yıla göre öğrencilerin harita okuryazarlığı, yer ve zaman bilgisi ve bilginin kronolojik akışının bulunduğu sorular yer almıştı. Sınavda bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyinde sorular vardı. Güçlü çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmek istendiği gibi dikkat faktörü de göz ardı edilmemişti. Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin dahi karar vermekte zorlanabileceği bir sınavdı. Soruların gerek beceri düzeyi gerekse içerik açısından geçmiş yıllardaki LGS’lerden çok daha fazla ayrıntı içeren ve zorluk derecesi yüksek olduğu bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

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BİLGİYİ YORUMLAMALARI GEREKTİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde çeldiricileri güçlü sorular, öğrencilerin dikkat düzeylerini ve çıkarım yapma becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştı. Sınavda bir ayet, bir hadis veya dini bir metin üzerinden ana fikri belirleyip buradan doğru yorumlar yapabilen öğrenciler başarıya ulaşabilir. Bu nedenle yalnızca bilgiye sahip olmanın değil, bilgiyi yorumlama gücünün de başarıda belirleyici olduğu bir sınav yapıldığını söyleyebiliriz.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA KAPSAYICI BİR TESTTİ

İngilizce testi, öğrencilerin soruları oldukça dikkatli okumalarını ve sorulara ayrılan süreyi verimli bir şekilde kullanmalarını gerektiren bir sınav oldu. Öğrencilerin hem dilsel hem de bilişsel yeterliliklerini ölçmeyi amaçlayan bir sınav olmuş. Bu test, şimdiye kadar hazırlanan diğer LGS sınavlarından daha kapsayıcı ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştu. Ayrıca sorular, temel okuma-anlama becerilerini test etmenin yanı sıra metinleri dikkatle inceleyip bağlamdan çıkarım yapabilme, soru kökünü doğru analiz etme ve yönergelere odaklanma gibi ileri düzey becerileri ölçtü. Özellikle bazı soruların yönergeleri, öğrencilerin dikkatli okuma alışkanlıklarını doğrudan sınadı.

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SEÇİCİ VE ORİJİNAL SORULAR YER ALDI

Matematik testinin genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır sorulardan oluştuğunu gördük. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu LGS’de de kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren sorular dikkat çekti. Özellikle ‘veri analizi, dönüşüm geometrisi, eşitsizlik, benzerlik, doğrusal denklem, eğim, silindir’ başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi olacak. Geometrik cisim, dönüşüm geometrisi ve doğrusal denklem kazanımlarına ait seçici ve orijinal sorular yer aldı. Genel olarak matematik sınavının öğrencilerin süre konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri, zorluk seviyesi yüksek ayırt edici sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

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İLK DEFA BİR ÜNİTEDEN SORU SORULDU

Bu yıl ilk kez LGS Fen Bilimleri dersinde son ünitenin ikinci kısmı olan ‘Elektrik Enerjisinin Dönüşümü’ başlığından soru soruldu. ‘Maddenin Isı ile Etkileşimi’ konu başladığından gelen iki sorunun da düz metin ve öncüllü şekilde sorulmasının fen okur yazarlığı yüksek öğrencileri bir adım öne geçirdiği söylenebilir. Her sene olduğu gibi bu sene de sözcük sayısının oldukça fazla olması dikkat çekmekle birlikte öncüllü soruların fazla olmasının da sınavın çeldiriciliğini artırdığını söyleyebiliriz.

NESİBE AYDIN OKULLARI

Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, sınavla ilgili yaptıkları ilk değerlendirmede, 2025 LGS’nin 8’inci sınıf müfredatına uygun ve MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösterdiğini ifade etti. Türkçe sorularının belirleyici nitelikte olduğu sınavda matematik ve fen bilimleri sorularının ise bilgiyi ölçen, seçici nitelikte olduğu görüldü. Öğrencilerin problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçen 2025 LGS yorumları şöyle:

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MATEMATİK SEÇİCİ OLDU

Matematik bölümü, beklentilere paralel bir şekilde MEB müfredatına tam uyumlu ve yıl içinde yayımlanan örnek sorularla tutarlılık gösteren bir yapıdaydı. Sınav, öğrencilerin sadece bilgisini değil; aynı zamanda okuduğunu anlama, mantıksal akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerini de derinlemesine ölçtü. Geçen seneye kıyaslandığında seçici soru sayısının daha fazla olduğu gözlemlendi. Özellikle Üslü İfadeler, Olasılık ve Cebirsel İfadeler konularından gelen sorular hem dikkati, hem zamanı verimli kullanma hem de yorumlama becerisini ölçtü.

TÜRKÇE SINAVIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Türkçe bölümü beklendiği üzere MEB’in yayımladığı örnek sorularla ağırlıklı olarak benzerlik gösterdi. Okuduğunu doğru yorumlayan öğrencilerin avantajlı olduğu sınavda muhakeme, akıl yürütme becerisi ve bilgi de önemini hissettirdi. Parçada anlam sorularında hem sözcük sayısının artması hem de çeldiricilerin kuvvetli olması sınavı zorlaştırdı. Görsel yorumlama, grafik-tablo soruları oldukça dikkat isteyen sorulardı. Sözel mantık, cümlenin ögeleri ve fiilimsi konularıyla ilgili doğrudan soru sorulmaması dikkat çekerken dil bilgisinde bazı soruların ezbere dayalı olması da öğrencileri zorlayacak noktalardandı. Sınavın tamamı okuduğunu anlama ve analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemini bir kez daha hissettirdi.

FEN BİLİMLERİ YIPRATTI

Gündelik hayatla ilişkilendirilen 2025 LGS Fen Bilimleri sorularının genel anlamda kolay gibi görünen fakat öğrencilerin analitik düşünme becerilerini ölçen, tüm konuları kapsayan ve bilgiye dayalı sorulardan oluştuğu görüldü. MEB tarafından yayınlanan sorularla benzerlik gösteren Fen Bilimleri bölümünde, geçmiş yıllara kıyasla tablo ve görsel ağırlıklı sorulara yer verilmesi ve bu soruların zorlayıcı olması dikkat çekti. Örnek olay, deney düzeneği yorumlatan soruların çok sayıda olduğu sınavın ayırt edici soruları ise “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ve “Maddenin Isı ile Etkileşimi” konularından geldi.

İNGİLİZCEDE DETAYLAR ÖNE ÇIKTI

İngilizce testi, önceki yıllara göre belirgin şekilde daha zorlayıcıydı. Sınav, yalnızca temel dil becerilerini değil; dikkat, odaklanma ve gelişmiş kelime bilgisiyle okuduğunu anlama becerilerini de ölçtü. Görsel okuma sorusu bulunmasına rağmen, diyalog tamamlama, tablo yorumlama gibi önceki yıllarda yer alan işlevsel soru türlerine bu yıl yer verilmedi. Olumsuz soru köklerinin fazlalığı ve çeldirici seçeneklerin benzerliği, öğrencilerin doğru cevabı bulmasını zorlaştırdı. Sınav, günlük iletişim kalıplarının ötesine geçerek İngilizce okuma alışkanlığı olan, akademik kelime bilgisi güçlü ve dilsel muhakemesi yüksek öğrencileri öne çıkardı. Genel olarak test, yüzeysel bilgiden çok derinlemesine dil yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan, seçici ve ayırt edici bir yapıya sahipti.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI GİDEREK ZORLAŞIYOR

Sorular MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sorular hem kavram bilgisi gerektirdi hem de öğrencilerin yorum gücünü ölçtü. Harita sorusu yöneltilmese de bazı soruları yanıtlarken harita bilgisine ihtiyaç duyulan sınav, tüm konuları kapsayan sorulardan oluştu. Daha önce olduğu gibi kavram, kronoloji ve yorum bilgisinin ön plana çıktığı sınavda “Millî Uyanış” ile “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitelerinden ağırlıklı olarak soru yöneltildiği görüldü. 2025 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, okuduğu paragrafları da bilgisiyle harmanlayabilen öğrencilerin yapabileceği kolaylıktaydı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİKKAT İSTEDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının ünite bazında eşit dağılmadığı 2025 LGS’de, ağırlıklı olarak Kader İnancı, Zekât ve Sadaka ünitelerinden sorular gelmesi, sınavın bilgiye dayalı olduğunu gösterdi. Okuduğunu anlama ve dikkati ölçen sorulardan oluşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünün orta ve kolay seviyede olduğu görüldü. Ayrıca, MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla benzerlik göstermesi de öğrencilere avantaj sağladı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

LGS’ye 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Geçen seneye göre başvuran öğrenci sayısında 27 bin 216 azalma oldu. Bu seneki sınavın genel olarak öğrencileri zorladığı gözlendi. Ancak unutulmamalıdır ki LGS bir sıralama sınavıdır. Geçen sene ile bu sene aynı neti çıkaran iki öğrenciyi kıyasladığımızda, bu yıl sınava giren öğrenciye gelecek başarı sırasının daha yüksek olacağı söylenebilir. Yani bu yıl geçen seneye göre X lisesine daha düşük netlerle de yerleşilebilir. İlk bin sıralamasında yığılma olmayacağı da söylenebilir. Öğrencilerin kazanabilecekleri okulları belirlemek için puanlarını hesaplayıp liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslamaları doğru olmayacak. Çünkü tercihler puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılır.

LGS’lerde sınava giren öğrenci sayısı ile kontenjan sayılarını karşılaştırdığımızda puanla alan okullara yerleşme oranları şöyledir: 2018’de yüzde 13.1, 2019’da yüzde 13.6, 2020’de yüzde 14.5, 2021’de yüzde 17, 2022’de yüzde 19, 2023-LGS’de yüzde 20 ve 2024-LGS’de yüzde 20,5’tir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8.sınıf öğrencilerinin tamamı için yeterli kontenjan bulunmaktadır.

KISA PARAGRAFLARA RAĞMEN ZORLAYICI SEÇENEKLER

2025 LGS Türkçe sorularının önceki yıllara göre daha kısa ve sade paragraflar içermesine rağmen, öğrenciyi yanıltabilecek türde birbirine çok yakın çeldiricilerden oluştuğu söylenebilir. Özellikle üç paragraf sorusu; anlam derinliği, çeldirici seçenekleri ve yorum gerektirmesiyle sınavın en ayırt edici soruları arasında yer aldı. Bu sorular, sadece anlam bilgisi değil, aynı zamanda dikkatli okuma, metinler arası bağ kurma ve üst düzey yorumlama becerilerini gerekli kıldı. Sınavda yer alan görsel yorumlama ve grafik soruları da dikkat isteyen ve matematiksel işlem becerilerini kullanmayı gerektiren disiplinlerarası bir yapıda. Bu tarz soruların yoğunluğu, öğrencilerin zaman yönetimini etkileyerek sınavın ayırt ediciliğini artırdı. Dil bilgisi soruları ise geçmiş yıllara kıyasla daha fazla dikkat istemekte ve kazanımların yüzeysel değil, derinlemesine kavranmış olmasını gerektiriyor. Konuya hâkim olmayan öğrencilerin bu sorular karşısında zorlanabileceği söylenebilir. Özellikle dil bilgisi konularının anlam bilgisiyle ilişkilendirilerek sorulması, analiz becerilerini öne çıkardı. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 LGS Türkçe sınavındaki soruların güçlü çeldiricilere sahip olduğu söylenebilir. Sınavda okuma anlama becerisini derinlemesine irdeleyen metinler yer alıyor, bu sorular bilgiyle birlikte yorum gücünü de ölçüyor. Tablo, grafik ve görsel okuma becerisi gerektiren sorular, dikkat ve zaman yönetimini de ön plana çıkararak sınavın belirleyicisi oldu. Türkçe sınavı; okuma alışkanlığı olan, test tekniklerine hâkim, MEB örnek sorularını ve kaynaklarını düzenli takip eden öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav oldu.

KAVRAM VE OLGU BİLGİSİNİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU

T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük son ünite dışında tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluştu. Sınavda Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ve inkılaplar sürecindeki düşünce yapısını ilgilendiren sorulara ağırlık verildiği görüldü. Sınavda öğrencilerin bilgileri yorumlamalarının yanı sıra coğrafi bilgi ve yer-yön ilişkisi kurma becerisi de ölçen sorulara da yer verildi. Ayrıca bir soruda birden fazla kazanım ölçülmüş ve öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak bir önceki ünitede yer alan konulardaki bilgilerini de kullanmaları beklendi. Bu nedenle yorumlama, çıkarım yapma becerilerini etkin kullanan ve dikkatli öğrencilerin soruyu doğru yanıtlayabileceği düşünülüyor. Sakarya Savaşı ile ilgili soru öğrencilerin yorum becerisiyle yanıtlayamayacağı, doğrudan olgu bilgisine sahip öğrencilerin yanıtlayabileceği bir soru. Konu ve kavram bilgilerini yorumla birleştiremeyen ve harita bilgisi eksik olan öğrenciler için sınav genel anlamda zorlayıcı oldu. Ancak MEB örnek sorularını ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

KAVRAM BİLGİSİ VE ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ ÖN PLANA ÇIKTI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm sorular 8. sınıf kazanımlarını ölçtü. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edildi. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçtü. Bu yıl derse ait kavramları bilmeye yönelik soruların ağırlıkta olduğunu söylemek mümkün. “Kader ve Kaza” kavramlarıyla ilgili terim bilgisini ölçen soruların ağırlıklı olduğu gözlendi. Hz. Muhammed’in “en güzel örnek olması” anlamına gelen “üsveihasene” kavramı ile ilgili soru, bu kavramın anlamını bilen öğrencilerin doğru cevaplandırabileceği nitelikte; doğrudan kavram bilgisi ölçen bir soru olarak ön plana çıktı. MEB tarafından yayınlanan örnek soruları ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla doğru çözebileceği sorular olduğunu söylemek mümkün.

ZAMAN YÖNETİMİ VE DİKKAT GEREKTİREN SEÇİCİ SORULAR

İngilizce testi, önceki yıllara kıyasla zaman yönetimi açısından öğrencileri daha çok zorlayan bir yapıya sahip. Soruların büyük bölümü öğrencilerin dil bilgisi ve kelime bilgisinin yanı sıra, verilen bilgileri analiz etme, yorumlama ve disiplinlerarası becerileri kullanmayı gerektiriyor. Özellikle harita okuma ve temel matematiksel işlem becerilerinin dil sınavına entegre edilmesi, disiplinler arası düşünme becerisini ölçerek sınavı ayırt edici hale getirdi. Sınavda yer alan on sorunun yedi tanesinin olumsuz soru köküne sahip olması, öğrencilerin dikkat düzeyini ve sınav süresince motivasyonlarını koruma becerilerini önemli ölçüde etkiledi. Bu yapının, özellikle metinlerdeki anlamı tersine çevirme ve doğru çıkarımı yapma konusunda zorlayıcı olduğu görüldü. Bazı sorularda kelime bilgisi belirleyici olmuş, hedef kelime bilinmediğinde güçlü çeldiriciler nedeniyle öğrencinin doğru cevaba ulaşması zorladı. Bu bağlamda, öğrencinin yalnızca dil bilgisi değil, kelime dağarcığı da kritik bir başarı ölçütü haline geldi. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 İngilizce sorularının; önceki yıllardan farklı olarak aynı soruda birden fazla beceriyi ölçen, kelime bilgisini vurgulayan ve detaylı analiz gerektiren yönleriyle ön plana çıktığını söylemek mümkün.

BÜTÜNLEŞİK MATEMATİK BECERİLERİNİ ÖLÇEN BİR SINAV

LGS 2025’te matematik testindeki sorular, 8’inci sınıf matematik dersi öğretim programı konuları içerisinde dengeli bir dağılım gösteriyor. Daha önceki senelerde olduğu gibi geometrik cisimler konusundan yine sadece silindir sorusu bulunuyor. Sınav, çoğunlukla birden fazla beceriyi ölçen sorulardan oluşuyor. Sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanıldı. Birçok soruda görsellerde verilen bilgilerden mantıksal çıkarımlar yaparak çözüm adımlarında kullanması gerektiği görüldü. Veri ve grafik okuma, yorumlama, ilişkilendirme ve farklı türden işlem becerilerini ölçen bir sınav oldu. Çözümleme, yorumlama, çıkarım yapabilme gibi matematik bütünleşik becerilerini, kavramsal beceriler ile birleştiren öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu.

BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ÖLÇTÜ

Fen Bilimleri testi, genel olarak tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluştu. Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmış olup ayrıca hipotezi destekleyen düşüncelerin sorgulandığı soru bulunuyor.

Geçen seneki sınava göre ayırt ediciliği daha yüksek bir sınav olduğu söylenebilir. Basit makine sorularını yorumlamak için öğrencilerin analiz yapmaları ve üç boyutlu olarak sistemi düşünmeleri gerekiyor. Isı ve sıcaklık sorularında verilen bilgilerden öğrencinin analiz yapması, verileri grafiğe dönüştürerek sorunun bütününü kavraması gerek. Sınavın ayırt edici soruları bilgiyi yorumlayarak analiz yapabilme becerilerini ölçüyor.

Sınav, öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini de ölçen, nitelikli ve seçici bir sınav olarak değerlendirildi. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hâkim öğrencilerin daha az zorlanarak çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülüyor.

OĞUZKAAN KOLEJİ

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve Bölüm Başkanlarının sınav değerlendirmesine göre; 2025 LGS’nin belirleyicisi Türkçe olacak. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre onları en çok Türkçe sınavı zorlamış. Yine sözel bölümde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları da öğrencilerin zorlandıkları bir başka sınav olmuş. Matematik her yıl olduğu gibi yine test ortalamalarının en düşük olduğu sınav olacak. Pisagor sorusundaki ifade eksikliği de öğrencilerin sınavda zaman kaybetmelerine neden oldu. Bu sorunun iptal edilmesi doğru olacak. Bu sınavda dikkatimizi çeken bir başka şeyde soruların yeni müfredata daha uygun hazırlanmış, disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış olduğu.

TÜRKÇE

Sınavda müfredat dışı herhangi bir soru sorulmadı. Sınavda herhangi bir hatalı soru yok. Öğrenciler genel olarak üç dört soruda zorlandıklarını belirttiler. Bunlar seçeneklerin anlamca birbirine çok yakın olduğu şiir sorusu, Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili soru, Sezai Kararakoçla ilgili soru, uzun grafik ve görsel soruları olmuş. Öğrencilerden aldığımız dönütlere göre en zorlayıcı ders Türkçe olmuş. Öğrenciler; dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri gibi bilgiye dayalı soruları rahatlıkla yaparken yoruma dayalı anlam bilgisi sorularında çok zorlanmışlar. Ayrıca grafik ve görsel soruları da çok dikkat gerektiren uzun sorular olduğundan epey bir öğrenciyi elemiş.

MATEMATİK

Bütün sorular MEB kazanımlarına uygun ve müfredat dışı soru yoktur. Öğrenciler genel olarak matematik sınavında yorulduklarını belirttiler. Özellikle kareköklü ifade ve Pisagor sorusunda ifade eksikliği olduğunu düşünüyorlar. Bunun dışında denklem- benzerlik Pisagor-üçgen eşitsizliği-üslü ifade- daire grafiği sorularında da zorlanan öğrenciler var. Öğrenciler özellikle daire grafiği sorusu ile ilgili çok karşılaşmadıkları şekilde sorulduğunu ifade ettiler. Pisagor sorusu en kısa mesafe diye sorulmadığı için iptal edilmesi istenebilir.

FEN BİLİMLERİ

Sorular MEB kazanımlarına uygun hazırlanmıştır. Müfredat ve kazanım dışı bir soru bulunmamaktadır. Öğrenciler fen bilgisi sorularında fazla zorlanmadıklarını belirttiler. Her zaman olduğu gibi ısı sıcaklık konularında biraz daha zorlayıcı sorular sorulmuş. Özellikle ısı sıcaklık sorularının ikisinde de normal koşullarda hazır grafik ve şekil öğrenciye verilir yorumu öğrenciye yaptırıyoruz ancak sınavda sorular sözel sorulup öğrencinin grafiği kendisini çizmesi istenmiş bu da doğal olarak öğrencileri zorlamıştır.

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sorular MEB kazanımlarına uygun. Müfredat dışı soru yok. İtiraza neden olacak hatalı, bilgi yanlışı olan soru yok. Öğrenciler iki soruda biraz zorlandıklarını belittiler. Birinci dünya savaşı Savaşı konusunda Suriye Filistin cephesi ile ilgili soru ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili Batı Cephesi sorularında zorlandıklarını belirttiler.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

MEB müfredatına uygun, müfredat dışı soru yok. Hatalı soru yok. Öğrenciler Din kültürü ve Ahlak bilgisi sorularında zorlandıklarını belirttiler. Özellikle Üvse-i hasene, Kader ve kaza, zekatla ilgili sorularda zorlandıklarını belittiler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları bilgi ve kavram ağırlıklı bir sınav olması nedeniyle önceki yıllara göre öğrencileri zorlayıcı bir sınav oldu.

İNGİLİZCE

Tüm sorular MEB kazanımlarına uygun. Müfredat dışı soru yok. Hatalı, yanlış bilgi içeren veya itirazlara yol açabilecek soru yok. Soru dağılımında sürpriz bir durum yok. İngilizce sorularında çok zorlanmadıklarını ifade eden öğrenciler, bisiklet sürme rotası ile ilgili soruda zorlandıklarını belirttiler.

UĞUR OKULLARI

“2025 LGS sorularının MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve geçmiş yıllarda yayımlamış olduğu tüm MEB soruları ile uyumlu olduğu gözlemlendi” diyen Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt’un yorumları şöyle:

Bu yıl da öğrenciler tüm ünitelerden sorumlu olarak sınava girdi. Türkçe dersinde sorular, geçen yıllara göre zorluk düzeyi daha da yüksek tarzda hazırlanmış. Anlam bilgisi ve görsel yorumlama soruları çeldiricisi yüksek sorulardan oluşuyor. Türkçe dersinin sözel bölümde, sınavın belirleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. Sınavın genelinde görsele bağlı yorumlama, sözcük ve cümle bilgisi, metin yorumlama, dil bilgisi ve yazım-noktalama konularına yer verildi. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise özellikle kavram bilgisini yoklayan sorular karşımıza çıkıyor. Dikkat gerektiren bir sınav olup öğrencilerin yorum yapma, çıkarım yapma yetenekleri de ölçüldü. Bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav oldu.

Matematik dersinin sorularının çok basit düzeyde olan 6 soru dışında dikkatli ve sorgulanarak okunması gerektiği, varsa görsellerin dikkatle yorumlanması gerektiği göze çarpıyor. Tarz olarak matematikte ihtimal barındıran ve birden fazla durumun değerlendirmesini içeren sorulara yer verildi. Öğrenciler, matematik sorularının çözümünde zaman sıkıntısı yaşamış olabilirler. Matematik soruları içerik bakımından geçen yıl sorulan sorularla basit bilişsel düzeydeki soruların soruluş biçimi dahil benzerlik gösteren tüm ünitelerden soru soruldu. Matematik dersi özelinde seçici olabilecek soruların sayısı bu sene biraz daha fazla tutuldu. Tek soru tek kazanımı sorgular mantığı bu sene soruların çoğunda korunmuş olmakla beraber birkaç soruda kazanım birlikteliği mevcut. Örneğin, dönüşüm geometrisi, geometrik cisimlerin açınımı bilgisi de gerektiren şekilde soruldu.

Fen bilimlerinde ise soruların metinlerinin uzun ve görsellerin yoğun kullanıldığını görüyoruz. Sınavda zorlayıcı ve çeldiricileri güçlü, seçici olabilecek nitelikte sorular bulunuyor. Tüm ünitelerden soru soruldu. Geçen seneye göre daha zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorularının önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir zorluk düzeyine sahip olduğunu görüyoruz. Bu yılki sorular öğrencilerin muhakeme yeteneklerini ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış. Özellikle yorum gerektiren sorular aracılığıyla, öğrencinin yalnızca düşünsel yetkinliği değil, aynı zamanda konuya dair bilgi birikimi de ölçülmeye çalışılmış.

İngilizce dersinde, geleneksel soru türlerine yer verilse de sorular, açık ve anlaşılır bir biçimde sunuldu. Bu durum, düzenli çalışan öğrencilerin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmış. Öte yandan sınavda son ünitelerden az sayıda soru sorulması dikkat çekmiş.

TÜRKÇE

LGS Türkçe sınav soruları; okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili ve şekil (görsel) yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, görsele dayalı sözel mantık yorumlama, yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme tarzında hazırlanmış. Sınavda eylemsi, cümlenin ögeleri ve yazı türleri ünitelerinden soru sorulmadığı görülmektedir. Ayrıca bu yıl sınavda anlam bilgisi sorularına daha da fazla ağırlık verildiği göze çarpıyor. Sorularda kullanılan metinlerin uzunluğu dikkat çekiyor. Görsel sorularda da metin sorularında da çıkarım ve yorum yapma ön planda yer alıyor. Soruların bir kısmı yenilikçi, öğrencileri analitik ve çoklu düşünmeye sevk eden; öğrencinin bilişsel yeterliliğini sınayan yaratıcı tarzda hazırlanmış. Klasik tarzda diyebileceğimiz soru türlerine de yer verilmiş. Her iki tarzda sorulan sorularda ortak nokta zorluk düzeyinin yüksek olduğu sorulara yer verilmiş olması. Görsel ve grafik yorumlama soruları ile görsele bağlı sözel mantık yorumlama soruları oldukça dikkat gerektiren ve çok iyi okunması gereken sorular olarak öne çıkmış. Sınavdaki soruların büyük bir kısmının eleyiciliği yüksek, dikkat gerektiren, bilgiyi kullanabilme ile doğru okumayı ölçen sorulardan oluştuğu görülüyor.

MATEMATİK

2025 LGS matematik sorularının zorluk derecesine göre orta zorluk düzeyindeki soru sayısının fazla olması ile birlikte zor bir sınava daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Sorular içerisinde ihtimal barındıran, birden fazla durumu değerlendirmeye yönelik yorum soruları bulunuyor. Geometri soruları tamamen sade geometrik şekiller ile sorulmuş. Geometriden bağımsız konularda da örneğin birinci dereceden denklemler sorusu veya cebirsel ifadeler konuları gibi konularda da görsel yorumlamanın öne çıktığı bir sınav oldu. Tüm ünitelerden soru sorulmuş. Sınavın genelinde denklem yeteneği kuvvetli olan öğrenciler soruların çözümünde daha hızlı ilerlemişler.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sınavın bilgiyi yorumlayıp çıkarımda bulunmaya yönelik temel bilgi içeren, MEB müfredatı ve sınav kapsamındaki konular dahilinde hazırlanmış sorulardan oluştuğu görülüyor. Sorular, kavram bilgisine sahip ve onu yorumlayabilen öğrencilerin cevaplayabileceği nitelikte sorular. Sınavdaki bir soru ise doğrudan bilgi gerektiriyor. Diğer sorular ise paragraftan çıkarımda bulunmaya yönelik. Bu sınav, bilgi eksiği bulunmayan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav oldu.

FEN BİLİMLERİ

Sınavda “Madde ve Endüstri, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitelerine ağırlık verildi. “Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi” ünitesinden elektrik enerjisinin dönüşümü konusuna ait bir soru bu yıl ilk defa soruldu. “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden bu yıl daha az soru gelmiş. Fen bilimleri LGS sınav sorularının yıl içerisinde MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara, her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara ve çalışma kitabındaki sorulara benzer nitelikte hazırlandığını söyleyebiliriz.

Birçok soruda soru metinlerinin uzun olduğunu görmekteyiz. Bu uzun metinlere ait soruların çok dikkatli okunması gerekmektedir. Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanılmış. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini kullanmaları ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiş. Sınavın geneline baktığımızda görsellerin yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sorulardaki bu görsellerin iyi analiz edilmesi öğrenciyi doğru sonuca götürecektir. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçüyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularının MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara benzerlik gösterdiği görülüyor. Öğrencilerin sorumlu olduğu her üniteden dengeli bir şekilde soru sorulmuş. Sınavda genel olarak okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen, neden- sonuç ilişkisini sorgulatan sorulara yer verilmiş. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl doğrudan bilgiyi ölçen sorular sorulmuş. Bazı sorular, sarmal nitelikte olup birden fazla kazanımı ölçüyor. Sorular genel olarak orta zorluk düzeyinde. Çoğunlukla dikkat gerektiren, bilgiyi ölçen paragraf sorularına yer verilmiş. Bunun yanında, çıkarım yapılması istenen öncüllü sorular da kullanılmış. Doğrudan bilgiyi ölçen sorulara yer verildiği için sınavın önceki yıllara göre daha belirleyici bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

İNGİLİZCE

2025 LGS İngilizce sınavı; yapı ve içerik açısından kazanımlarla uyumlu, ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun bir sınav olmuş. Sorular, öğrencilerin temel dil becerilerini (özellikle dil bilgisi ve kelime bilgisini) ölçmeye odaklanmış; çeldirici yoğunluklu, aşırı detay içeren yapıdan uzak duran doğrudan bilgiyi kullanmaya dayalı bir yaklaşımla sorulmuş. Geleneksel soru türlerine yer verilmiş ancak sorular, açık ve öngörülebilir bir biçimde sunulmuş. Bu durum, düzenli çalışan öğrencilerin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmış. Öte yandan sınavda son ünitelerden az sayıda soru sorulması dikkat çekmiş; bu dağılım, sınavın yıl geneline yayılan kazanımları öncelediğini ve yüzeysel değil, kalıcı öğrenmeyi hedeflediğini gösteriliyor. Genel olarak sınav, adil ve ölçücü yapısıyla öğrencilerin bilgi temelli performanslarını yansıtma niteliği taşıyor.

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DOĞA KOLEJİ

TÜRKÇE

Türkçe testi, bu yıl da öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini merkeze alan sorulardan oluştu. Sorular, sadece temel dil bilgilerini değil; öğrencinin metinleri çözümleyebilme, görsel ve grafik verilerden anlam çıkarabilme, düşünsel bağ kurma gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçtü. Paragraf, şiir, görsel ve grafik gibi farklı türde metinler üzerinden anlam ilişkileri sorgulandı. Özellikle metinlerde doğrudan olmayan, dolaylı bilgiye ulaşma gerektiren sorular ayırt edici nitelikteydi. Söz sanatları, düşünceyi geliştirme yolları gibi üst düzey dil becerilerini ölçen sorular da yer aldı. Bazı sorular, hikâye akışını sürdürme veya paragrafı tamamlama gibi yaratıcı düşünmeyi destekleyen içerikler sundu. Bu anlamda okuma ve düşünme becerilerini geliştiren bir program takip eden öğrencilerin, başarı düzeyi daha yüksek olacak. Dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına ilişkin sorular ise düzenli tekrar yapan ve temel dil kurallarına hâkim öğrenciler için erişilebilir düzeydeydi. Özellikle güçlü bir okuma kültürüne sahip, sözcük dağarcığı gelişmiş ve eleştirel düşünebilen öğrenciler testte avantaj sağladı. Bu yönüyle 2025 LGS Türkçe testi; ayrıt edici, ölçücü ve öğretim programı hedefleriyle uyumlu bir yapıda gerçekleştirildi

MATEMATİK

Matematik testi, Millî Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğretim programına uygun biçimde hazırlanmış olup, tüm ünite konularını kapsayan dengeli bir dağılım gösteriyor. Sorular incelendiğinde, öncelikle ilgili kazanımlara yönelik temel bilgileri yoklayan, ardından ise öğrencilerin düşünme, dikkat ve analiz becerilerini ölçtüğü görülüyor. Görseller kullanılarak zenginleştirilen sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalı. Anlamaya dayalı okuma, bilgiyi yorumlama ve bu bilgilerle yeni durumlara yönelik çözüm üretme becerileri ön plana çıkarıldı. Testin genelinde, öğrencilerin problem çözme yeterlikleri, matematiksel işlem becerileri ile mantıksal ve analitik düşünme becerileri ölçüldü. Bu yönüyle sınav hem seçici hem de ayırt edici nitelikte. Ayrıca, soruların açık, sade ve anlaşılır bir dille ifade edildiği; matematiksel okuryazarlığı esas alan bir ölçme anlayışının benimsendiği dikkat çekiyor. Bu doğrultuda, öğrencilerin başarıya ulaşabilmeleri için sistemli çalışma, düzenli tekrar ve farklı soru tipleriyle uygulama yapmaları büyük önem taşıyor.

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri sınavında, tüm ünitelerden sorulara yer verilmiş ve soruların MEB müfredat ve kazanımlarıyla uyumlu olduğu gözlemlendi. Sorular, öğrencilerin konu bilgilerini kullanarak yorum yapabilmelerini gerektirecek şekilde hazırlandı. Deneysel düzenekler, günlük yaşamdan bağlamlar, tablo ve görsellerle desteklenen sorular bu yıl da ön plandaydı. Özellikle Basit Makineler ünitesi ile Madde ve Isı konularından gelen sorular, öğrencilerin daha dikkatli analiz yapmalarını gerektirmiş ve seçiciliği yüksek yapısıyla öne çıktı. Genel olarak sınav, müfredata hâkim, yorumlama yeteneği gelişmiş ve dikkatli çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabileceği nitelikte hazırlandı. Sorular, yüzeysel bilgiyle değil; kavramsal anlayış, dikkat ve analiz becerisiyle başarıya ulaşılabilecek bir düzeyde.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testindeki sorular, öğrencilerin temel kavram bilgisini ölçen ve bunu yorum gücüyle birleştirmelerini bekleyen bir yapıya sahipti. Sınavda öne çıkan kavramlar arasında millîlik, bağımsızlık, yürütme organı, inkılapçılık, Misak-ı Millî, Milletler Cemiyeti, çağdaşlaşma gibi kavramlar dikkat çekiciydi. Sorular; yalnızca ezber bilgi değil, öğrencinin tarihî süreçleri anlamlandırma ve olaylar arası neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini ölçmeye yönelikti. Sorular genel olarak MEB müfredatına ve kazanımlara uygun olmakla birlikte, düzenli tekrar yapan, kavramları yerli yerinde oturtmuş ve yorum yeteneğini geliştirmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir seçicilik düzeyine sahipti. Özellikle düzenli konu tekrarı ve çıkmış sorularla çalışma alışkanlığı olan öğrenciler bu testte avantaj sağladı. Zorluk düzeyi açısından, sınavdaki soruların büyük bölümü orta seviyede olup, 2–3 soru ayırt edici nitelikteydi. Bu sorular, özellikle bilgiye hâkim ama yorumlama konusunda yeterince deneyim kazanmamış öğrenciler için belirleyici oldu. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi, 2025 LGS’de öğrencilerin bilgiyi anlamaya, kavramları yorumlamaya ve tarihî bilinçle değerlendirme yapmaya ne derece hazır olduklarını ölçen nitelikli bir seçme aracı oldu.

İNGİLİZCE

2025 LGS İngilizce soruları bu yıl, önceki yıllara göre daha uzun ve yatay biçimde hazırlanmıştı. Bu yapı, özellikle zamanı verimli kullanamayan öğrenciler için dikkat ve odaklanma gerektiren bir sınav deneyimi sundu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programına bağlı olarak hazırlanan İngilizce soruları, öğrencilerin okuma-anlama becerisi ve kelime bilgisi düzeyini ölçmeye odaklandı. Hem olumlu hem olumsuz ifadelerle hazırlanan soru kökleri sayesinde, dikkatli ve stratejik çalışan öğrenciler avantaj sağladı.Bu yıl İngilizce testi, bilgi kadar okuma hızı ve metne odaklanma becerilerini de ölçen belirleyici bir sınav niteliğindeydi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınavda yer alan sorulara genel olarak baktığımızda ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte aynı zamanda düşünsel becerilere de dayalı. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön planda. Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gol sonrası gösterdiği sevinç gösterisi ve tevekkül kavramı arasındaki ilişki ile yeryüzünün insanın hizmetine sunulduğu; insanın yeryüzüne uygun bir yaşam sürmemesi durumunda yeryüzünün insana hizmet etmemeye başlayacağının vurgulandığı ayetlerin sorgulanması bunun somut örneği. Alan testinde din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülüyor. Bir önceki yıla göre zorluk seviyesi artan ve bilgi sorularının daha ön planda olduğu görülen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı testini, yıl boyunca düzenli çalışan ve bol soru çözen öğrenciler iyi atlattı.

GEN KOLEJİ

Hem akademik hem de sosyal ve duygusal yönlerden eğitmenleri ile sıkı bir hazırlık dönemi yaşayarak LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca büyük bir gayret sergilediğini belirten GEN Koleji Ortaokul Bölüm Başkanları 2025 LGS soruları hakkında yaptığı genel değerlendirmede; “2025 LGS, öğrencilerin yalnızca bilgiyi değil, analiz, yorumlama ve disiplinler arası ilişki kurma becerilerini ölçen; müfredatla uyumlu, dengeli ve seçici sorulardan oluşan bir sınav olarak öne çıktı” açıklamasında bulundu. GEN Koleji Bölüm Başkanlarının 2025 LGS’ye ilişkin analizi şöyle;

MATEMATİK

Sorular, MEB’in kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup, öğrencilerin yalnızca temel bilgileri bilmesini değil; aynı zamanda bu bilgileri yorumlayabilme, analiz edebilme ve farklı durumlardaki ilişkileri kurabilme becerilerini de ölçmeyi hedeflemiş. Yıl boyunca işlenen konuların dengeli bir dağılımla yer aldığı görülüyor. Genel olarak, sorular orta düzey zorlukta. Sorular incelendiğinde çok adımlı düşünme becerisi gerektirmiş. Ancak bazı sorular, görsel dikkat, işlem sırasını koruyarak çözüm yapma ve yorumlama becerileri açısından seçicilik taşıyordu. Bu sorular, düzenli tekrar yapan, konular arasında ilişki kurabilen ve problem çözme stratejilerine hâkim öğrencilerin avantaj sağlayabileceği nitelikte. Son iki yıla göre daha ayırt edici ve daha seçici soruların bulunduğu, bilgiyi ezberleyen değil; bilgiyi anlamlandıran ve uygulayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu. Öğrencilerden beklenen, yalnızca formülü bilmek değil, bu formülleri nerede ve nasıl kullanacağını öngörebilmeleri.

TÜRKÇE

2025 LGS Türkçe soruları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın sınav sisteminde yaptığı dönüşümün artık oturduğunu gösteriyor. Bu yılın sınavı, sadece okuduğunu anlama düzeyinde değil; aynı zamanda düşünme, çıkarım yapma, ilişki kurma ve grafik okuma gibi becerileri ön plana çıkaran yeni nesil sorularla dikkat çekti. Özellikle sözel mantık, grafik yorumlama soruları; öğrencilerin bilgi düzeyinden çok anlama, analiz etme ve çözüm üretme kabiliyetini ölçtü. Sorular, klasik kalıplardan uzaklaşıp çok yönlü düşünmeyi zorunlu kılan bir yapıya büründü. Bu yıl dikkat çeken bir başka unsur ise dil bilgisi sorularında çeşitliliğin ve bağlam temelli ölçmenin artmış olmasıydı. LGS tarihinde ilk kez fiilde çatı sorusunun yer alması, bu alandaki kazanımların da artık daha işlevsel bir biçimde sınandığını gösteriyor. Anlatım bozukluğu, yazım ve noktalama soruları ise orta düzeyde zorlukla sınavda yer aldı. Sınavın genel zorluk seviyesi orta düzeydeydi. Ayırt edici sorular, özellikle dil bilgisi ve beceri temelli sorular arasından seçilmişti. Bu sorular, öğrencilerin sadece bilgilerini değil; bilgiyi yorumlama, metni çok yönlü analiz etme ve mantıksal çıkarımlar yapma becerilerini ölçtü.

Genel dağılıma bakıldığında, beceri temelli soruların oranı belirgin şekilde artmış, klasik bilgiye dayalı soruların oranı ise sistematik biçimde azaldı. Bu durum, sınavın artık öğrencinin ezberinden çok okuma stratejilerine, düşünsel esnekliğine ve yorum gücüne odaklandığını ortaya koyuyor. 2025 LGS Türkçe sınavı, yalnızca bilgiyi değil, bilgiyi anlamlandırma ve kullanma becerisini ölçen yapısıyla, yeni nesil bir sınav mimarisinin başarılı bir örneği oldu.

FEN BİLİMLERİ

2025 LGS geçen senelerde uygulanan LGS’ler ile benzer sorular içeren kazanım sorularının ağırlıkta olduğu bir sınav olarak karşımıza çıkıyor. Konu dağılımları müfredata uygun dengeli şekilde oluşturulmuştur. Madde ve Endüstri ünitesi ısı konusunda ve Basit Makineler ünitesi Eğik düzlem konusunda sorulan sorular sınavda belirleyici olacak nitelikte. Sınavı genel olarak yorumladığımızda orta seviye düzeyinde bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Kazanımlara hakim olan, düzenli tekrar yapan ve yorumlama kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin kolaylıkla yapabilecekleri bir sınavdı.

T.C. INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sınavın temel amacının bilgi değil, bilgiyi kullanarak yorum yapabilme becerisini ölçmek olduğu net biçimde görülüyor. Klasik “ezber” mantığıyla hazırlanan öğrencileri değil; okuyan, düşünen ve kavramları sorgulayan öğrencileri öne çıkardı. Bazı sorularda şıklar birbirine yakın kavramlar içerdiğinden, öğrencinin anahtar kelimeleri ayırt etme ve dikkatli okuma becerisi oldukça önemli hale geldi. Metin ağırlıklı ve bağlamlı sorular ile öğrenciden verilen kısa bilgi ya da örnek uygulama üzerinden değerlendirme yapması beklenmiştir. İnce ve seçici sorularla öğrencinin dikkatli bir şekilde kavramları analiz etmesini gerektirdi. Görsel ve metin destekli sorular ile öğrencinin okuduğunu anlama, analiz etme ve çıkarım yapma becerisi test edildi. Sorular analiz ve yorumlama gücüne dayalı olduğu için daha seçici. Ortalama düzeyde çalışan, ezbere dayalı öğrenen öğrenciler için daha zorlayıcıydı. Ancak iyi okuma alışkanlığı olan, kavramları uygulamalarla ilişkilendirebilen öğrenciler için yapılabilir düzeyde. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde başarılı olabilmek için; ezberden çok yorumlama ve metni analiz etme becerilerini geliştirmek, olayların sebep-sonuç ilişkisini kavramak, sıklıkla sorulan ana temalar üzerinde durmak ve bol bol paragraf çözüm pratiği yapmak büyük önem taşıyor.

İNGİLİZCE

Milli Eğitim’in müfredat ve kazanımlarına uygun. Öğrencilerin sorumlu olduğu iki döneme de ait ünitelerden sorulmuş. Müfredata göre ağırlıklı olarak "Friendship" ünitesinden 2 adet soru yer almış. Diğer ünitelerden 1’er soru gelmiştir. 10’uncu ünite olan 'Natural Forces' ünitesinden hiç soru gelmemiş. Sorular sadece dilbilgisi ölçen sorular değil ancak ezbere yönelik sorular da sorulmamış. Soruların geneli kelime bilgisiyle birlikte okuduğunu anlama ve doğru çıkarım yapma becerisini ölçen soruları. Bu seneki LGS sınavında İngilizce bölümünde 7 adet olumsuz köklü soru sorulmuş. Bu sayı geçen senelere oranla yüksek. Tablo sorularına bu sene LGS sınavda yer verilmemiş. Ancak 1 adet harita görsel sorusu soruldu. Haritayı doğru yorumlayan ve soruyu doğru anlayan öğrencilerin yapabileceği soru. Sınavda eleyici 1 adet soru bulunuyor. Soru kökünü dikkatli ve doğru okuyan ve ne demek istediğini doğru anlayan öğrencilerin kaçırmayacakları soru olacaktır.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış. Önceki yıllara göre daha kolay seviyede sorulardan oluşuyor. Daha çok yoruma dayalı sorular. Üç tane bilgiye dayalı soruya yer verilmiş. Kader ve Kaza ünitesinden dört soru, zekat ve sadaka ünitesinden iki soru, Hz Muhammed in hayatından üç soru, Kuran’ın ana konulardan bir soru gelmiştir.

LGS SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Sınav sonrası cevap anahtarları Bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını16 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan alabilecek. Merkezî sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Aynı gün, liselere yerleştirme sürecine ilişkin “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” da yayımlanacak.

Sözel kitapçık için tıklayın

Sayısal kitapçık için tıklayın