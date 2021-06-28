Uzmanlar Hürriyet için yorumladı! Matematik yine zorladı

SEÇİCİ SORULAR FAZLAYDI

- MATEMATİK: Önceki yıllara göre soru sayısı daha fazla olan, zorluk düzeyi daha yüksek bir sınavdı. Sorular kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Soru dağılımı önceki yıllarla benzerlik gösteriyor. Ancak bu yıl çoğunlukla 11’inci sınıf konuları ve 12’nci sınıfta işlenen tüm konuları kapsıyor. Şekilli soruların çoğunda öğrencinin çizim yapması istendi. Bu nedenle sınavda matematik ve geometri sorularının belirleyici olacağı düşünülüyor.

- FİZİK: 11’inci ve 12’nci sınıf müfredatının tamamını kapsayan, çoğunluğu orta, birkaçı da üst düzey sorulardı. Kazanımları yaşam ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin çözebileceği eleyici sorular vardı. Seçici sorular geçen seneye göre daha fazla ve bu sorular belirleyici olacak.

BİLGİ AĞIRLIKLIYDI

- KİMYA: Sınavda 11’inci sınıf müfredatından 8 soru,12’nci sınıf müfredatından 5 soru soruldu. Geçen yıllara göre biraz daha bilgi ağırlıklı ve bilgiyi kullanma gerektiren sorular yer alıyor.

- BİYOLOJİ: Testte yer alan sorular 11 ve 12’nci sınıf müfredatını kapsıyordu. Soru kurgusu klasik ÖSYM formatında, AYT’nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olarak yapılmış. Beklendiği gibi ağırlıklı olarak adayların alan bilgisini ölçmeye yönelik sorular yer alıyordu.

TEMEL BİLGİ İSTENDİ

- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Geçen yıl olduğu gibi 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. Bu yıl farklı olarak ise soruların büyük bir kısmında doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin temel edebiyat bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istendi.

- TARİH: Adayları en çok zorlayan testlerden biri oldu. Bilgiye dayalı sorular çoğunluktayken, yorum sorularına daha az yer verildi. 4 yılın kazanımlarından da soru soruldu.

YORUM GÜCÜ ÖLÇÜLDÜ

- COĞRAFYA: Türkiye ve Dünya haritalarında bölge ve yer bilgisi sorgulandı. Hem bilgiye hem de yoruma dayalı sorularda sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak öğrencinin bilgi düzeyi ve yorum gücü ölçüldü.