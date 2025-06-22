Uzmanlar AYT sorularını değerlendirdi... Matematik ayırt edici olacak

Haberin Devamı

BİLFEN LİSELERİ

ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNMEYİ GEREKTİRDİ

Türk dili ve edebiyatı sorularında yorumlama ve bilgi birlikte ölçüldü. Sorular MEB kazanımlarıyla uyumluydu. Dönemsel bilgiyle birlikte sanatçı ve eser bağlamında çok boyutlu düşünmeyi gerektiren sorular soruldu. 24 sorunun 6’sı anlam olup, yorumlama gücünü ölçen sorulardan oluşurken 18 soru edebiyat bilgisine dayalıydı. Şiir bilgisinden 2, söz sanatından 1, geçiş döneminden 1, halk edebiyatından 2, divan edebiyatından 4, geleneksel tiyatrodan 1, edebî akımlardan 1, Tanzimat edebiyatından 1, Servetifünun edebiyatı’ndan 1, Millî Edebiyat’tan 1 ve Cumhuriyet dönemi edebiyatından 3 soru soruldu. Metinler arası bağ kurabilen, çıkarım yapabilen, anlam katmanlarını fark edebilen öğrenciler avantaj sağladı. Sınav, sadece bilgi değil, aynı zamanda anlamlandırma gücünü de ölçen dengeli bir yapıya sahipti. Sınav, öğrencinin düşünsel yeterliliğini sınadı.

Haberin Devamı

TARİH ORTA ZORLUKTA

Tarih soruları orta zorluk düzeyindeydi. Sosyal Bilimler-1 testinde konuların temel kazanımları kronoloji ve temel tarih bilgileri sorgulandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf kazanımlarından 4 soru, 10 ve 11’inci sınıf kazanımlarından birer soru, 12’nci sınıf kazanımlarından da 4 soru soruldu. Sosyal Bilimler-2 testinde ise tarihte 11 soru yer aldı. Bilgi soruları ağırlıktaydı. Soruların çözümünde doğrudan tarih bilgisinin yanında yorum yapabilme gücü de gerekliydi. Alanına hâkim, düzenli çalışan, kronoloji bilgisine sahip, tarih okuryazarı öğrencilerin başarabileceği bir sınavdı.

COĞRAFYA BİLGİYİ ÖLÇTÜ

Coğrafya soruları 11 ve 12’nci sınıflarda okutulan MEB müfredatındaki kazanımlara uygundu. Bilgi ağırlıklı ve zorlayıcı nitelikte bir testti. Sosyal bilimler 1’de 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarından 3’er soru soruldu. Sosyal bilimler 2’de 11 ve 12’nci sınıflardan dengeli bir soru dağılımı vardı. Coğrafya dersi ile ilgili alan bilgisini ve yorumlama gücünü sorgulayan, harita okuma becerilerini ölçmeye yönelik bir testti. Alanındaki bilgilere hâkim olan ve düzenli çalışan, coğrafya okuryazarlığına sahip öğrencilerin başarabileceği, net ve anlaşılır nitelikte bir sınavdı.

Haberin Devamı

MATEMATİK ADAYLARIN SÜRESİNİ ZORLADI

Sorular MEB müfredatına ve kazanımlara uygundu. Soru dağılımı geçen yıl uygulanan AYT ile benzerdi. Geometri soruları, çok uzun ve işlem gerektiren yapıda olmasa da doğru çözüm stratejisi geliştirmeyi zorunlu kılan nitelikteydi. Matematik soruları ise genel olarak öğrencilerin süre konusunda zorlanabileceği bir yapıdaydı. Her ne kadar çok sayıda “çok zor” soru olmasa da neredeyse tüm soruların işlem yönü güçlüydü. Bu da adayların hata yapma riskini artırabilir.

FİZİKTE AYIRT EDİCİ SORULAR VARDI

Fizikte 11 ve 12’nci sınıf konularından yedişer soru soruldu. Soruların büyük çoğunluğun günlük hayat ile iç içe geçmiş, yaşam temelli kavramları içerdi. 2 kısa işlemli soru dışında kalan 12 soru, bilgiye ve kavrama dayalı olarak soruldu. Ezber yapmayan, kavramları, özümseyerek öğrenen, günlük hayat ile bağdaştırarak içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdı. Sınavda çalışan ile çalışmayan adayı ayırıcı sorular vardı. 5 soruda birden fazla kazanım sorulması sınavın geçen yıla göre daha zor olmasına neden oldu.

Haberin Devamı

KİMYA ÇIKARIM YAPMAYI GEREKTİRDİ

Kimya testi müfredata uygundu. Sınavda genel itibari ile bilgi temelli, açık ve anlaşılır sorular soruldu. Sınavda işlem gerektiren soru sayısının az olması dikkat çekti. Ayrıca kimya soruları beklenen düzeyde sorulardan oluştu. Hem bilgi hem de çıkarım yapmayı gerektirdi. Konu hâkimiyeti olup ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, temel kimya bilgisine sahip ve düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınavdı.

BİYOLOJİ GEÇEN YILA GÖRE ZORDU

Biyoloji testinde 11’inci sınıftan 7 ve 12’nci sınıftan 6 soru soruldu. Sınav yorumdan ziyade bilgiyi ölçen, konuları detaylıca bilen öğrencileri dahi düşürebilecek çeldiricilere sahip zorluktaydı. Bir soruda birden fazla kazanımın sorulduğu adayın birden fazla konuyu bilmesini gerektiren, geçen yıla göre daha zor bir sınavdı.

Haberin Devamı

DOĞA KOLEJİ

ŞİİR BİLGİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

Türk Dili ve Edebiyatı soruları, bu yıl da divan edebiyatı ve şiir bilgisi konularıyla sınavın en belirleyici bölümlerinden biri oldu. Son yıllarda olduğu gibi okuduğunu anlama temelli altı soru bu sınavda da yer aldı ve adayların metin yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçüldü. Sınavda aynı zamanda yazar-eser ilişkisi üzerinden yöneltilen sorular, sınavın bilgi düzeyinde ayırt edici olduğunu gösterdi. Bu noktada ilgili kazanımlara hâkim olan adaylar, zorlanmadan doğru yanıtlara ulaşabilmiştir. Bu yıl sınavda şiir ünitesi belirgin biçimde öne çıktı, buna karşılık roman ünitesinden iki soru yöneltildi ve geleneksel Türk tiyatrosundan “Karagöz” soruldu. Genel olarak değerlendirildiğinde bilgi düzeyinin ön planda olduğu, kazanımlarla doğrudan örtüşen, hazırlıklı adayların rahatlıkla başarı gösterebildiği bir sınav uygulandı.

Haberin Devamı

TARİH BİLGİ TEMELLİ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tarih soruları, bilgi düzeyi yüksek, kavramlara hâkim ve sistemli çalışan adayların başarılı olabileceği şekilde hazırlanmıştı. Bu yılki sınav, tarih disiplininin temel dinamiklerini ölçmeye yönelik olarak, büyük oranda bilgi temelli sorulardan oluştu; sınırlı sayıda yorum sorusu içermesiyle de dikkat çekti. Sorular, tarihsel olayları neden-sonuç ilişkileri içinde değerlendirme ve kronolojik bilinç gerektirecek şekilde kurgulanmıştı. Ziggurat, Kızıl Elma ve Palekanon gibi kavram ve olaylar üzerinden tarihsel bağlam kurma becerisi ölçülürken; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait gelişmelerde siyasi, sosyal ve askeri dinamiklerin analiz edilmesi beklendi. Sosyal Bilimler-2 testinde ise İslam tarihi, Türk-İslam medeniyeti ve yakın dönem gelişmelerine odaklanıldı. Özellikle Talas Savaşı, İpek Yolu ticareti, Hicri takvim ve Johnson Mektubu gibi konularla hem bilgi hem de yoruma dayalı bir denge gözetildi. Genel olarak sorular müfredata uygundu ve ezberden çok kavramlar arası ilişki kurabilme, tarihsel süreçleri ilişkilendirme ve görsel okuryazarlık becerilerini ölçmeyi amaçlamıştı.

COĞRAFYA GÜNCEL KONULAR ÖN PLANDAYDI

Sos-1 coğrafya soruları, 11’inci sınıf öğretim programıyla uyumlu ve içerik bakımından derinlikliydi. Özellikle boğazlar ve kanallar sorusu dikkat çekici olurken, paleocoğrafya sorusu detaylı bilgi ve analiz gerektiren nitelikteydi. Ayrıca, medeniyetler (İnka), Türkiye’de tarım, turizm ve şehirlerin fonksiyonları gibi önemli konulara da yer verildi. Öğrencilerin sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda harita okuryazarlığı becerileriyle mekânsal analiz yapabilme yetenekleri de ölçüldü. Sos-2 testinde ise toplam 11 coğrafya sorusu yer aldı ve bu bölüm Sos-1’e göre daha detaylı ve seçiciydi. Soruların büyük kısmı harita okuryazarlığı ve veri analizine dayanarak, öğrencilerin derinlemesine coğrafi bilgi kullanımı ve eleştirel düşünme becerilerini sınadı. Genel olarak sınavda boğazlar, kanallar, karbon ayak izi ve iklim değişikliği gibi güncel konular ön plandaydı. Bu durum, adayların küresel ölçekteki coğrafi gelişmeleri takip etme alışkanlıklarının da sınavda değerlendirildiğini ortaya koydu.

FELSEFEDE ZORLAYICI SORU YOKTU

Felsefe grubu sorularında, zorlayıcı soru yoktu. Mantık dahil rahatlıkla yapılabilecek sorulardan oluşuyordu. Müfredata uygun kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşuyordu.

DİN BİLGİ VE ANALİZ DÜZEYLERİNİ SINADI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında tüm lise müfredatına yer verildi ve müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular, sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdaydı. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde yorum ve analizin daha ön plana çıktığı sorular AYT sınavında ağırlıklı olarak karşımıza geldi.

MATEMATİKTE ÇEMBER SORUSU BELİRLEYİCİ OLACAK

Matematik soruları, sadece doğrudan bilgiyi ölçmek yerine adayların farklı kazanımları birleştirme ve analitik düşünme becerilerini kullanmalarını gerektirdi. 12’nci sınıf kazanımlarının her ünitesinden soru geldi. Sınavda özellikle çember sorusu belirleyici olabilir. Son senelere göre matematik sorularının büyük bir kısmı temel kazanımlara dayalı olmasına rağmen derinlik ve dikkat gerektirdiği için daha zordu.

FİZİK ÇELDİRİCİLERLE ZENGİLEŞTİRİLMİŞTİ

Fizik sınavı, adayların 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarına olan hâkimiyetini değerlendirmeye yönelik; analiz, sentez ve yorum gücünü ölçen sorulardan oluşmuştu. Sorular, birden fazla kazanımı aynı anda kullandıran, kavramsal düşünmeyi teşvik eden ve okulumuzda uyguladığımız deneme sınavlarıyla yüksek oranda örtüşen nitelikteydi. Sınavda iki boyutta hareket sorusu güçlü çeldiricilerle ayırt edici özellik taşımıştı. Dairesel hareket konusundaki roket sorusu ve alternatif akım konusundaki RLC devresi sorusu ise sınavın en zorlayıcı bölümleri olarak öne çıktı. Bu soruların, özellikle üst düzey başarıyı belirlemede etkili olacağını düşünüyoruz.

KİMYA BİLGİYİ YORUMA TAŞIDI

Kimya soruları, öğrencilerin temel kimya kavramlarını yalnızca hatırlama değil, aynı zamanda anlama, yorumlama ve ilişkilendirme düzeyinde kullanmalarını gerektiren nitelikte hazırlanmıştı. Sorular, modern atom teorisinden organik bileşiklere kadar uzanan geniş bir konu yelpazesiyle; özellikle gazlar, sıvı çözeltiler, tepkimelerde enerji, hız ve denge, kimya ve elektrik gibi konuları merkezine almıştı. Ayrıca organik kimya başlığı altındaki sorular da adayın konuya bütüncül yaklaşımını ölçen içeriklerdendi. Kimya diline hâkimiyet, işlem becerisi ve mantıksal çıkarım gücü sınav başarısında belirleyici rol oynadı. Soru yapısı, ezber bilgiden çok, analitik düşünceyi ve problem çözme becerilerini ön plana çıkardı.

BİYOLOJİ MÜFREDATA UYGUNDU

Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay, orta ve zor düzeyde olduğu söylenebilir. Ayırt edici soruların da fazla olduğu, genel olarak son yıllara oranla daha seçici olarak değerlendirdiğimiz bu sınavda, temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi, görsel okuyabilen, analiz yeteneği yüksek, deneysel akıl yürütme becerisi gelişmiş, grafik yorumlayabilen ve dikkatli olan adaylar için yapılabilir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Çıkan sorular, 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorulardan oluşmuştu.

UĞUR OKULLARI

SORULAR ORTA ZORLUKTAYDI

Türk Dili ve Edebiyatı testi, 10, 11 ve 12’nci sınıf müfredatına ve MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştı. Sınav; yazar-eser ve temel edebiyat bilgisini sorgulayan, aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmuştu. Genel anlamda orta zorluk düzeyinde sorular yer almıştı. Türk Edebiyatı soruları ağırlıklı olarak Divan Edebiyatı sorularından oluştu. Bu testte ÖSYM tarafından daha önceki sınavlarda sorulmuş bazı eserlerin tekrar sorulmuş olması dikkatli adayların soruları daha kolay çözebilmesine katkı sağladı. Bu sınavda eğitim-öğretim yaşamı içerisinde okuma-yazma kültürünü edinmiş adayların bir adım önde olacağı söylenebilir.

TARİH SORULARININ DİLİ ANLAŞILIRDI

Sınavda ağırlıklı olarak bilgiyi kullanma ve analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilirken bir taraftan da alan bilgisiyle beraber yorumlama becerisini de ölçmeye yönelik sorular vardı. Genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisi ölçen ve temel bilgilerin yanı sıra tarihsel anekdotlardan yola çıkarak bilgiyi ölçmeye yönelik sorulara da yer verilmişti. Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerinde yer alan ikişer sorunun belirleyici olacağını söylemek mümkün. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştı. Ayrıca sınavda öncüllü, bilgiye dayalı yorum gerektiren sorulara da yer verilmişti.

HARİTA SORULARINA ÇOĞUNLUKTAYDI

Coğrafya sorularının konu ve ünite dağılımı dengeliydi. Sınav MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundu. Coğrafya dersinde harita okuryazarlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkarılmıştı. Orta zorluk seviyesinde bir sınav olduğu söylenebilir. Sosyal Bilimler -2 testinde de dünya haritalarını tanıma ve yorumlama ile ilgili sorulara çokça yer verilmişti.

FELSEFE GÜÇLÜ ÇIKARIM BECERİSİ GEREKTİRDİ

Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantıktan oluşan Felsefe Grubu soruları, MEB müfredatına uygundu. Felsefe ve sosyoloji dersinin soruları paragrafa dayanarak bilgiyi ve yorum gücünü ölçen nitelikteydi. Özellikle Felsefe soruları, güçlü çıkarım becerisi gerektirdi. Psikoloji ve mantık derslerinin soruları ise doğrudan bilgiyi sorgulayan, temel kavram bilgisini ölçen nitelikteydi. Zorluk derecesi orta düzeyin üzerinde olan soruların çeldiricileri güçlü, dili açık ve nettir. Hem bilgiyi hem de yorum gücünü ölçen sorular konulara hakim öğrenciyi ayırt edecek düzeydeydi.

DİNDE KAVRAM BİLGİLERİNE YER VERİLDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde adayların mevcut bilgilerinin sorgulandığı ve ağırlıklı olarak kavram bilgisi sorularına yer verildiği görüldü. Sorular doğrudan bilgiyi ölçer nitelikte olup adayların metin analizi yapma ve kavramsal düşünme becerilerini ölçtü. Soruların bilgi ağırlıklı olması, adayların müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkardı. Sorular açık ve anlaşılır niteliktedir.

GEOMETRİDE ZORLANANLAR OLABİLİR

Matematikte sorular, 2018 MEB müfredatındaki kazanımlara uygun 9 ve 10’uncu sınıf konularını kapsamakla birlikte 11 ve 12’nci sınıfta işlenen konuların ağırlıklı olduğu bir sınavdı. Geometri soruları çoğunlukla sözel ifade edilmiş olan sorular olup şekil çizilip işlem yapılması gerektiğinden adayların bazıları güçlük yaşamış olabilir. Genel olarak bu test, adayların matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtü.

FİZİK 11 VE 12’NCİ SINIF KONULARINDAN OLUŞTU

Fizik testinde, soruların tamamının 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarına dayandığı net bir biçimde görülüyor. Toplam 14 fizik sorusunun 7’si 11’inci sınıf, 7’si ise 12’nci. sınıf konularındandı. Bu eşit dağılım, hem konu kapsamının dengeli biçimde ele alındığını hem de öğrencilerin her iki öğretim yılına ait bilgi birikimini kullanmalarının beklendiğini ortaya koydu. Soruların büyük bir kısmı, adayların temel fizik bilgilerini hatırlayıp doğrudan uygulamalarını gerektirirken; bazı sorular, öğrencilerden kapsamlı analizler yapmalarını, soyut düşünmelerini ve çok adımlı düşünme süreçlerini devreye sokmalarını istedi. Bu yönüyle sınavın, yalnızca ezber bilgiyi değil, kavramsal anlama ve problem çözme becerilerini de değerlendirme işlevi görmüş olduğu söylenebilir.

KİMYANIN ZORLUĞU ÖNCEKİ YILLAR GİBİYDİ

Kimya testinde soruların bilgiye dayalı ve bazılarının işlem becerisi gerektirmesi, özellikle yeterli bilgiye sahip olmayan ve işlemi sevmeyen öğrencilerin başarılarını etkileyebilir. Sınavın zorluk düzeyi önceki yıllar ile paraleldi. Kimya eğitimini sistematik ve etkin biçimde takip eden adayların sınavda üstün performans sergilemelerini bekliyoruz.

3 KONUDAN BU YIL SORU GELDİ

Sınavdaki toplam 13 Biyoloji sorusundan 6’sının 11’inci sınıf kazanımlarına, 7’sinin ise 12’nci sınıf kazanımlarına ait olduğu görüldü. Ayrıca 2023 ve 2024 yıllarında soru sorulmayan üç konudan bu sene soru çıktı. Testin zorluk derecesi orta düzey olarak ifade edilebilir. 13 sorunun doğrudan bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanan kazanım temelli sorular olduğu, soruların beklenen ÖSYM formatında ve kazanımlar çerçevesinde hazırlandığı söylenebilir.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

DİVAN EDEBİYATI VE ŞİİR BİLGİSİ AĞIRLIKTAYDI

Türk Dili ve Edebiyatı Testi, toplamda 24 sorudan oluşmuş; bu soruların 6’sı okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ölçerken, kalan 18 soru edebiyat alan bilgisine yönelik olarak hazırlanmıştı. Sorular, Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla uyumluydu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da özellikle divan edebiyatı ve şiir bilgisi konuları testte ağırlıklı olarak yer almıştı. Sınav genel olarak düzenli çalışan, konu tekrarlarını ihmal etmeyen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği nitelikte sorulardan oluşmuştu.

TARİHİ ÇALIŞAN BAŞARABİLİRDİ

Sınavdaki sorular, kavramlara hâkim olan öğrencilerin yapabileceği nitelikte olduğundan sistematik çalışan adaylar başarılı olabilir. MEB öğretim programında yer alan konulara uygun olarak hazırlanmış bir test olmasına rağmen; genel tekrar yapan, konu içerisindeki kavramlara ve gelişmelere hâkim olan adayların yapabileceği bir sınav oldu.

COĞRAFYA ORTA GÜÇLÜKTEYDİ

Soruların ünitelere ve sınıf seviyelerine göre dağılımı orantılıydı. Sorular açık ve anlaşılır özellikte olup sorularda harita kullanımına ağırlık verilmişti. Her iki testte de coğrafya soruları orta güçlükteydi. AYT coğrafya sorularının genel olarak, yıl içinde düzenli olarak çalışan, konular ile ilgili kavram ve terimlere hâkim olan adayların rahatlıkla çözebilecekleri bir yapıdaydı.

FELSEFEDE PARAGRAFLAR KISAYDI

Felsefe Grubu Testi, orta öğretim programlarındaki konulara uygun olarak hazırlanmıştı. Sorular, önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin alan bilgilerini ölçmeye yönelik bir yapıya sahipti. Bu yılki sorularda paragraflar daha kısa tutulmuş, terimsel ifadelere ise önceki yıllara kıyasla daha sınırlı şekilde yer verilmişti. Bu durum, metinleri yorumlamayı kolaylaştırarak öğrencilerin zaman yönetimini olumlu yönde etkiledi.

ZORLANACAKLARI SORU SAYISI AZALMIŞTI

Matematik soruları, temel kavram bilgisi ile işlem becerisini ölçen, belirli bir düzende tekrar ve pratik yapmış adayların rahatlıkla çözebileceği nitelikte hazırlanmıştı. Sorular açık ve anlaşılır bir dille yazılmış; görsel veya anlamsal karmaşıklığa yol açabilecek soru tipleri kullanılmamıştı. Genel olarak değerlendirildiğinde, bu yılki soruların önceki yıllara oranla daha sade olduğu ve adayları zorlayabilecek soru sayısının belirgin şekilde azaldığı söylenebilir. Geometri testinde şekil yorumlama ve temel geometri kurallarını uygulama becerisine sahip olan adaylar, başarılı olabilir.

GEN KOLEJİ

YAZAR-ESER BİLGİSİ İYİ OLANLARIN NETLERİ ARTTI

Türk dili ve edebiyatı testi orta zorluktaydı. Eleyici birkaç soruya yer verilmişti. Soruların geneli itibariyle edebiyatın bilinen, nokta atışı yazar ve eserlerinden seçildiğini görüyoruz. AYT sınavı için yazar-eser bilgisi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği düzeyde demek mümkün. ÖSYM’nin sevdiği soru tiplerinden biri olan eser karakterleri üzerinden yazar-eser bulmaya dayalı soru tipine bu sene de yer verildiğini, söz sanatları ünitesinden gelen sorunun yine kolay denebilecek düzeyde geldiğini görüyoruz. Cumhuriyet döneminden yine döneme damga vurmuş isimlerden soru geldiğini, öğrencileri zorlayacak sanatçıların sorulmadığını, Edebi akımlardan çıkan sorunun da yine öğrencileri çok zorlamayacak düzeyde geldiğini söyleyebiliriz. Bunlarla birlikte her sene olduğu gibi anlama dayalı paragraf sorularından 7 tane olması, adayların netlerini arttırabileceği bir alan yarattı.

TEMEL TARİH BİLGİSİ OLANLAR ZORLANMADI

Sosyal 1’de adayların temel tarih bilgisine sahip olması çok önemliydi. Kronolojik düşünme becerisi gerektiren soruların yanında, neden sonuç ilişkisi kurabilen kavramlara hakim olabilen öğrencilerin tarih branşında başarılı olabileceği bir sınavdı. Sosyal 2 alanındaki tarih sorularını temel tarih bilgisine oldukça hakim, sınava iyi hazırlanmış, kronolojik düşünme yeteneğini geliştirmiş, anlam ve kavram bilgisi konusunda kendini geliştiren adayların daha iyi yapabileceğini söyleyebiliriz.

HARİTA SORULARI ÖNE ÇIKTI

Sosyal Bilimler 1 Coğrafya sınavında bulunan 6 soruyu incelediğimizde ÖSYM’nin Coğrafya dersinde harita bilgisine verdiği önemi net bir şekilde görebiliriz. Ağırlıklı olarak harita sorularının bulunduğu bu sınavımızda; İnka medeniyeti ile ilgili sorunun eleyici olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine dini fonksiyona sahip şehir ve deniz ticaretini konu alan kanal sorusu da net bilgi gerektiren sorulardandı. Uzun yıllar sonra nüfus ile ilgili soru gelmemiş olması da önemli detaylardan birisi. Sosyal Bilimler 2 Coğrafya sınavında ise daha orta düzeyde ve dengeli bir konu dağılımı olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal bilimler 1 sınavına nazaran bu sınavda nüfus sorularına yer verilmişti.

DİN SORULARI MÜFREDATA UYGUNDU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, önceki yıllara göre daha fazla kavramsal derinlik ve bilgi düzeyi gerektirdi. Bu yılki soruların da hem bilgi hem yorum yeteneğini ölçmeye yönelik hazırlandığını gözlemliyoruz. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun içerikte hazırlanmış olup, müfredata hakim olan adayların başarılı olabileceği şekilde yapılandırılmış. Sınavın ayırt edici sorularının özellikle tasavvuf kavramları ve dini düşünce ekolleriyle ilgili olduğu gözlemleniyor. Bu durum, öğrencilerin ezberden çok kavrayarak öğrenmeye ve yorumlamaya dayalı bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

MATEMATİKTE BELİRLEYİCİ SORULAR VARDI

Matematik sınavına konu-soru dağılımı olarak bakıldığında geçen yıl ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. ÖSYM, her sene sorduğu kazanım ve soru tiplerine bu sene de yer vermişti. Bazı soruların işlemi uzundu ve bazılarının da içerisinde dikkat edilmesi gereken detaylar yer almıştı. Geometri kısmında ise yine analitik düşünme becerisinin bilgi ve işlem ile birleştiği soru kalıpları vardı. Genel olarak orta düzeyde soruların sorulduğu ama belirleyici düzeyde soruların da bulunduğu bir sınavdı.

FİZİKTE PÜF NOKTALARA HAKİMİYET ÖLÇÜLDÜ

Fizik sınavında sorular öğrencileri hem bilgi, hem kavrama, hem de püf noktalara hakim olma konusunda ölçen tarzda hazırlanmıştı. Formülleri bilmenin yani sıra kavramsal olarak yorumlayabilme yeteneği gerektiriyordu. İşlem yaparak çözülecek sadece iki soru vardı. Genel bir değerlendirme yapacak olursak seviye olarak bu sınavın orta zorlukta bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYADA BİLGİ BİRİKİMİ SORGULANDI

Kimyada bu sene diğer yıllardan farklı bir soru dağılımı yapılarak 12’nci sınıf müfredatından 5 yerine 6 soru sorulmuştu. Hem işlem hem yoruma dayalı soruların yer aldığı bilgi birikiminin sorgulandığı, adayları çok ayrıntıda boğmayan ölçücü nitelikte bir sınav oldu. Soruların genel itibarıyla geçen senelere göre zorluk seviyesi biraz daha hafifletilmişti.

BİYOLOJİDE ELEYİCİ SORULAR YER ALDI

Biyoloji branşında orta-zor denebilecek seviyede sorular soruldu. Testteki davranış- Mimikri sorusu ise genel olarak ÖSYM tarafından ihmal edilen bir konu olup sürpriz ve ayırt edici olmuş. Genel olarak sorularda yüzeysel bilginin yeterli olmadığı, öğrencinin bilgiyi işlemesi ve çıkarım yapmasının beklendiği görülüyor. Şekil, grafik, deney ve öncül yorumlama sorularının ön planda olduğunu görüyoruz. Geçen yıla göre daha ayırt edici ve eleyici soruların olduğu bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK SORULARI GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİYDİ

Fizik soruları, günlük hayatla ilişkilendirilmiş; öğrencilerin konuya hâkimiyetini ve bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştı. Tüm sorular, fizik dersi öğretim programındaki konularla doğrudan ilişkiliydi. Öğrencilerden, bu bilgileri günlük yaşamdan verilen örnekler çerçevesinde analiz etmeleri ve muhakeme etmeleri beklenmişti. Sorular açık, anlaşılır ve doğru yanıta ulaşmayı kolaylaştıracak biçimde yapılandırılmıştı.

KİMYADA ÜNİTE DAĞILIMLARI DENGELİ

Kimya Testinde, MEB Kimya Öğretim Programı doğrultusunda 11’inci sınıf konularından 7, 12’nci sınıf konularından 6 soru sorulmuştu. Soruların ünitelere dağılımı oldukça dengeliydi. Genel olarak orta güçlükte sorularla öğrencilerin konu ile ilgili alan bilgisini ölçmek hedeflenmişti. Kimya sorularına genel olarak bakıldığında düzenli çalışan, konuyu iyi öğrenen adayların kimya derslerinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterliliklerini kullanarak çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

BİYOLOJİDE KÜÇÜK AYRINTILAR ÖNEMLİYDİ

Biyoloji soruları, genel konu hâkimiyetinin ötesinde detay bilgiyi sorgulayıcı düzeyde hazırlanmıştı. Özellikle mimikri ile ilgili soru, MEB kitabında yer alan küçük ayrıntıların dahi dikkatle öğrenilmesi gerektiğini gösterdi. Bitkilerde organik madde taşınması konusuna yönelik soru ise adaydan yalnızca temel bilgiyi değil, aynı zamanda olayın genel akışı dışında çıkarım yapabilme becerisini de talep etti.

NESİBE AYDIN OKULLARI

EDEBİYATIN SEÇİCİLİĞİ ARTIRILMIŞTI

Edebiyat kısmında 4 - 5 tane detay bilgi gerektiren sorulara yer verilmişti. Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmedi ve dil bilgisi konularından soru sorulmadı. Sonuç olarak AYT Edebiyat sınavının geçmiş yıllara göre bilgiye dayalı, seçiciliği ve ölçülebilirliği artırılmış bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

TARİH DOĞRUDAN BİLGİYE DAYALI

Sosyal Bilimler-1 de yer alan Tarih soruları, doğrudan bilgiye dayalı sorulardan oluşmuştu. Genel olarak sınavın zorluk seviyesi orta-zor düzeydeydi. Özellikle Yavuz ve Midilli sorusu adayları zorlamış olabilir.

COĞRAFYA ORTA ZORLUKTAYDI

Coğrafya testi, 11 ve 12’nci sınıf MEB müfredat ve kazanımlarına uygun, net anlaşılır, alan bilgisini ölçen sorulardan oluşmuştu. Özellikle “İlk Kültür Merkezleri” konusu ile ilgili olan soru detaylı bilgi gerektirdiği için seçiciliği daha yüksekti. Coğrafya bölümü, TYT’de olduğu gibi harita okuma becerisi gerektiren, orta zorlukta sorulardan oluşmuştu.

FELSEFE İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ SORULARDAN OLUŞTU

Felsefe grubu testinde, yer alan soruların MEB müfredatına uygun ve iyi düşünülmüş sorular olduğu söylenebilir. Adayların sahip oldukları bilgiyi derinlemesine analiz etme becerileri testin başarısı üzerinde etkili olmuştur.

DİN BİLGİ VE KAVRAM AĞIRLIYDI

ÖSYM, bu yıl da din kültürü ve ahlak bilgisi alanında geleneği bozmamıştı. Her yıl olduğu gibi dersimizde bilgi ve kavram ağırlıklı sorular vardı. Sorulan sorulardan dördünde öğrencilerin bilgi ve kavram düzeyleri, ikisinde ise metinden okuduğunu anlayarak çıkarım yapabilme yetenekleri ölçülmüştü.

MATEMATİKTE AYIRT EDİCİ SORU FAZLAYDI

Matematik testinde geçen yıllara göre ayırt edici soru sayısının daha fazlaydı. Matematik bölümündeki sorulardan Temel Kavramlarda Asal Sayı, Logaritma, Fonksiyonlarda Limit ve Polinom sorularının ayırt edici olduğu, Geometri bölümündeki sorulardan ise Çember Analitiği ve Dairede Alan sorularının adayları zorladığı görüldü. Sınavın belirleyici bölümünün matematik testi olacağını düşünüyoruz.

FİZİK SORULARI UZUNDU

Fizikte genel olarak işlem sorularının azlığı dikkat çekiciydi. İşlem soruları yerine daha çok bilgi ve bilgiyi yorumlama soruları ön plana çıkmıştı. Fizik soruları uzun metin şeklinde gelmiş, öğrencilerin soruda verilen bilgiyi metinden yorumlamaları istenmişti.

KİMYA GEÇEN YILA GÖRE KOLAYDI

Kimya testi soruları, 2024 AYT sorularına göre daha kolaydı. 2025 AYT Kimya Testinde yer alan Organik Kimya Soru Sayısı geçen yıla göre 1 soru artmıştı. Asit Baz Dengeleri konusundan soru gelmemişti. AYT Kimya Testi sorularının zorluk düzeylerinin birbirine yakın olduğu, öne çıkan belirleyici bir sorunun olmadığını söyleyebiliriz.

BİYOLOJİ MÜFREDATA UYGUNDU

Sorular MEB müfredatına uygundu. Ancak özellikle erkek üreme sisteminde mayoz, bağışıklık ve bitki üremesi sorularında zorluk yaşanmış olabilir. Bakteri-fare deney sorusu hem bilgi hem yoruma dayalı olduğundan bu soruda da zorlanmalar olmuştur. 12’nci sınıfın canlı ve çevre konusu uzun zamandır sorulmuyordu, mimik ve homokromi kavramının sorgulandığı bu sorunun da zor sorular arasında olduğunu söyleyebiliriz.