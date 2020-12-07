Uzmanından velilere tavsiyeler: Her ev anasınıfı olabilir

OKULLARIN uzaktan eğitime geçmesine en çok üzülenler, yaşıtlarıyla doya doya oynayamayan anasınıfı öğrencileri ve velileri oldu. Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek ve temel beceri eğitimlerini tamamlamak isteyen veliler destek arayışına girdi. Prof. Dr. Serap Erdoğan velilere şu tavsiyelerde bulundu:

ELEKTRİKLERİN KESİLMESİ GİBİ

“Bu dönemde okullar eve geldi. O yüzden evi bir nevi okul gibi kullanmak zorundayız. Okul öncesi ortamları zaten buna çok uygun. Her ev bir anasınıfı olabilir. Çocuğunuzla yapacağınız ve gün içinde birbirinize vakit ayıracağınız bir zaman aralığı olsun. Bizim çocukluğumuzda elektriklerin kesildiği bir zaman gibi düşünebiliriz bunu. O anlarda daha çok muhabbet eder, keyifli vakit geçirirdik. Şimdi de çocuklarımızla yemek yapmaktan tutun evdeki mutfak eşyalarından müzik yapmaya kadar birçok etkinlik üretilebilir.

GÜNE ENERJİK BAŞLAMAK ŞART

Bu sadece çocuklara değil her bireye lazım aslında. Yetişkinler olarak kendi içimizde sorunlar yaşasak da bunu çocuklara yansıtmamak gerekir. Çocukların güne güle oynaya enerjik şekilde başlaması onların psikolojisi açısından çok önemli. O yüzden her sabah hareketli bir etkinlik belirleyip bunu bir oyun haline getirerek çocuklarla birlikte eğlenmeliyiz. Örneğin pazartesi gününe yoga ile başlayıp, salı sevdiğiniz bir şarkı eşliğinde dans edebilirsiniz. Bir sonraki gün tüm aile bireyleri zıplayarak hareket edebilirler.

ÇOCUKLA ÇOCUK OLUN

Aile bireylerine diyorum ki çocukluğunuza dönün. Çocukla çocuk olun. Kendi çocukluğunuzu hayal edin. Böyle bir durumda yetişkinlerin size nasıl davranmasını isterdiniz? Bu soruyu kendinize sorun ve çocuklarınıza ona göre davranın. Okulunuz size, çocuğunuzun gün boyunca neler yapması gerektiğine dair bazı tavsiyeler vermeli ve bir yol göstermeli. Bu konuda öğretmeninizden destek isteyin. Öğrenimi hakkında çocuğunuzla düzenli olarak konuşmanız önemlidir. Çocuğunuzun teknolojiyi güvenli bir şekilde kullandığını denetlemeniz ve çevrimiçi geçirdiği zamana sınırlar koymanız da önemli olacaktır.”

1 MİLYON 340 BİN ÖĞRENCİ

Türkiye genelinde, bünyesinde anasınıfı bulunan okullar dahil, okulöncesi eğitim veren 25 bin 640 resmi kurum bulunuyor. Toplam 1 milyon 340 bin 507 öğrencinin eğitim gördüğü resmi anaokulu ve anasınıflarında 72 bin 219 öğretmen görev yapıyor. Yüz yüze eğitime devam edecek 6 bin 914 özel anasınıfı ve okulöncesi kurum var. Bu eğitim kurumlarında 289 bin 213 öğrenci, 26 bin 606 öğretmen bulunuyor.

EVDE OYNANABİLECEK OYUNLAR

GEOMETRİK ROBOTLAR: Kâğıda üçgen, kare, daire, dikdörtgen çizelim. Çocuğunuzun tanıdığı farklı şekiller varsa bunları da ekleyebilirsiniz. Ardından geometrik şekilleri dilediğimiz gibi renklendirelim ve keselim. Sonra düşler kurmaya başlayalım. Benim bir robotum var; ağzı daire, gözleri üçgen, vücudu kare… Robotunuza isim koyun ve hangi özellikte olabileceğini söyleyin. Robotumun nasıl sesler çıkardığını, nasıl hareket ettiğini taklit edebilirsiniz. Sizin robotunuzun ismi ne?

RENKLİ HAYVANLAR: Evde çocuğunuzla birlikte oynayacağınız oyunlarda size yardımcı olacak çok sayıda kitap var. Mesela bunlardan birinde, pipetten hortumu olan rengarenk bir fili çocuğunuzla birlikte nasıl yapacağınız anlatılıyor. Amaç güzel vakit geçirilirken farklılıkların hayatımızı nasıl zenginleştirdiğini göstermek ve farklılıklara saygı duyulmasını sağlamak.