Uzman Yardımcılığı sonuçları açıklandı

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Adaylar, sınav sonuçları ile sözlü sınav tarih ve saatlerine ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananların, belirtilen tarih ve saatte ÖSYM Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinde hazır bulunmaları gerekiyor. Ayrıca sözlü sınava girecek adayların, e-Devlet üzerinden alınmış lisans mezuniyet belgesini, varsa lisansüstü mezuniyet belgelerini üç adet fotoğraf ile birlikte şahsen veya posta yolu ile ÖSYM Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis_09112021docx adresindeki özgeçmiş formunu doldurarak 4 Şubat 2022 tarihine kadar uzmanyardimciligi@osym.gov.tr adresine ulaştırmaları gerekiyor.