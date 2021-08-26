Uzlaştırmacı Nasıl Olunur? Kimler Uzlaştırmacı Olabilir? 2021'de Ne Kadar Maaş Alır?

Uzlaştırmacı olmak isteyen avukatların bu sertifikayı alabilmeleri için Baroya kayıtlarının da bulunması gerekmektedir. Uzlaştırmacılar, Adalet Bakanlığının belli dönemlerde açtığı sınavlardan geçer not aldıkları zaman yetkilendirilir.

Uzlaştırmacı Nasıl Olunur?

Uzlaştırmacı olmak isteyenlerin bir takım eğitimler alması gerekmektedir. Bu eğitimler bazı üniversiteler ile eğitim kurumları tarafından verilir. Bu eğitimler 36 saat teorik 12 saatte uygulamalı olarak verilir. Kişilerin bu eğitimlere katılması zorunludur. Derslerin 12 tanesinden bir tanesine katılmayanlar sertifika hakkını kaybetmektedir. Uzlaştırmacı sınavına girecek kişilerde bir takım kriterler aranmaktadır;

Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bu kişilerin TC vatandaşı olması gerekir

Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamaları gerekmektedir.

Ehliyetlerinin olması gerekir.

Hukuk fakültesinden ya da hukuk programlarına yer veren iktisat, siyasal bilgiler, idari bilimler, maliye ya da polis akademisinden mezun olmaları gerekmektedir.

Avukat olan kişilerin Baroya kayıtlı olması gerekmektedir.

Kimler Uzlaştırmacı Olabilir?

Ceza Hukuku, anayasa Hukuku, Ceza Mahkemesi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Hukukun Temel Kavramları, Hukuka giriş, İş hukuku derslerinden en az 2 tanesini alan kişiler uzlaştırmacı olabilmektedir.

Açıköğretim Fakültesi mezunları da Uzlaştırmacı olup olamayacakları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. İlgili bölümlerden mezun olan kişiler yine Uzlaştırmacı olabilmektedirler.

Uzlaştırmacı olarak görev alan pek çok kişi Adalet Bakanlığı bünyesindeki devlet memurlarından seçilmektedir. Farklı bakanlık ya da kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarının da uzlaştırmacı olma hakkı bulunmaktadır. Bunun yanında 4 yıllık polis akademisi mezunları da uzlaştırmacı olarak görev alabilmektedirler.

2021'de Ne Kadar Maaş Alır?

Uzlaştırmacılar maaşlarını aylık olarak almazlar. Uzlaştırmanın neticesi, tarafların çokluğu gibi konular Uzlaştırmacı ücretlerini etkilemektedir. Uzlaştırmacı ücretleri Adalet Bakanlığı tarafından bu kişilerin banka hesabına yatırılmaktadır.

Uzlaştırmanın olumlu ya da olumsuz sonuçlanması durumunda alınacak ücretler farklı olmaktadır. Olumlu sonuçlanır ise alınacak ücretler daha yüksektir. Olumsuz sonuçlandığında ücretler daha düşük olur.