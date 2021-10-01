Uzlaştırma nedir ve nasıl yapılır? Uzlaştırmaya tabi suçlar nelerdir

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TBMM'de kabul edilmesinin ardından 2016 yılının Aralık ayının ikinci gününde resmi gazetede yayınlanmış yeni düzenlemeler yapılmıştır. Uzlaştırma için yapılan bu düzenlemelere hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçların da bulunduğu konular dahil edilmiştir.

Uzlaştırma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ulaştırma ceza uyuşmazlıklarına ek olarak çıkmış, davalı ve davacıların bazı durumlarda mahkemeye gitmelerini ortadan kaldırarak kendi içlerinde uyuşmazlığın sona erdirilmesini ifade eden bir ceza hukuku kurumudur. Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinde hangi suçların uzlaşmaya tabi olduğu belirtilmiştir. Tehdit, hakaret, mala zarar verme, yaralama, basit hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme gibi konular uzlaştırmaya tabi olan suçların başında gelir.

Mağdur ve fail, uzlaştırmacı kişiler eşliğinde görüşmeler gerçekleştirir. Taraflar görüşme esnasında suçtan zarar görenden veya mağdurdan özür dileme, aynı zamanda kamu yararına çalışan kuruluşlar bünyesinde topluma faydalı bir birey olunmasını destekleyecek programlara katılma, çalışma, manevi ve maddi zararın karşılanması, bağışta bulunmak gibi durumlar uzlaşmayı belirler. Bu tür edimler üzerinde karşılıklı olarak kişilerin uzlaşmaya varması ile dosyalar sonuçlandırılır. Bu sayede uzun süren yargılama süreçleri son bulmaktadır.

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Uzlaştırmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

Kasten yaralama

Taksirle yaralama

Konut dokunulmazlığı ihlali

Tehdit

İş ve çalışma hürriyeti ihlali

Hakaret

Kişilerin sükununu ve huzurunu bozma

Haberleşme gizliliği ihlali

Kişinin hatırasına hakaret

Özel hayatın gizliliği ihlali

Kişilerin arasında geçen konuşmaların kayda alınması ve dinlenmesi

Hırsızlık

Kullanma hırsızlığı

Hakkı olmayan yere tecavüz

Mala zarar verme

Dolandırıcılık

Güveni kötüye kullanma

Suç eşyasının satın alınması ya da kabul edilmesi

Bedelsiz senedi kullanma

Çocuk kaçırılması ve alıkonulması

Aile hukuku kaynaklı yükümlülük ihlali

Açığa imzanın kötüye kullanılması

Müşteri sırrı, bankacılık sırrı ya da ticari sır niteliğinde olan bilgilerin ya da belgelerin açıklanması

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu

Ticareti terk edenlerin cezası

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Mali, manevi ya da bağlantılı haklara tecavüz

Gizliliğin ihlali

Marka hakkına tecavüz

İnsan üzerinde deney

Terk

Doku ve organ ticareti

Şantaj

Kısırlaştırma

Cebir

Kanaat, düşünce ve inanç hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi

Siyasi hakların kullanımının engellenmesi

Nefret ve ayrımcılık

Verileri yok etmeme

Hakaret

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Haberleşmenin engellenmesi

Taksirli iflas

Bilgi vermeme

Karşılıksız yararlanma

Kötü muamele

Çocuğun soybağını değiştirme

Bilişim sistemine girme

Kişilerin mallarının üzerinde usulsüz tasarruf

Genital muayene

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Görevi yaptırmamak için direnme

Verileri yok etme, bozma, sistemi engelleme veya değiştirme

Hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme

Alacağı tahsil amacı ile hırsızlık

Sendikal hakların kullanımının engellenmesi

Yardım ya da bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Koruyucu programların etkisiz kılınmasına yönelik hazırlık hareketleri

Gerçeğe muhalif beyanda bulunanların cezası

Zeytinliklere hayvan sokulması, zeytin sahalarına 1 km yakınlıkta keçi - koyun ağılı yapılması

Yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası

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Tarafların arasında uzlaşma sağlanamadığı durumlarda, mahkeme yargılama sürecine kalmış olduğu yerden devam eder. Uzlaşma gerçekleşmiş ise, mahkeme, yapılan anlaşmanın tarafların özgür iradeleri ile gerçekleştiğini ve hukuki açıdan uygun olduğunu tespit eder. Uzlaşma konusu olan yükümlülükler yerine getirildiği takdirde ceza davası düşer. Yükümlülükler yerine getirilene kadar hükmün açıklanması ertelenir. Bu durumlarda ise zamanaşımı süresi işlememektedir. Kişi yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra hükmün açıklanması gerçekleşir ve dava düşer.