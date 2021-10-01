Uzlaştırma nedir ve nasıl yapılır? Uzlaştırmaya tabi suçlar nelerdir

TBMM'de kabul edilmesinin ardından 2016 yılının Aralık ayının ikinci gününde resmi gazetede yayınlanmış yeni düzenlemeler yapılmıştır. Uzlaştırma için yapılan bu düzenlemelere hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçların da bulunduğu konular dahil edilmiştir.
Uzlaştırma Nedir ve Nasıl Yapılır?
Ulaştırma ceza uyuşmazlıklarına ek olarak çıkmış, davalı ve davacıların bazı durumlarda mahkemeye gitmelerini ortadan kaldırarak kendi içlerinde uyuşmazlığın sona erdirilmesini ifade eden bir ceza hukuku kurumudur. Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinde hangi suçların uzlaşmaya tabi olduğu belirtilmiştir. Tehdit, hakaret, mala zarar verme, yaralama, basit hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme gibi konular uzlaştırmaya tabi olan suçların başında gelir.
Mağdur ve fail, uzlaştırmacı kişiler eşliğinde görüşmeler gerçekleştirir. Taraflar görüşme esnasında suçtan zarar görenden veya mağdurdan özür dileme, aynı zamanda kamu yararına çalışan kuruluşlar bünyesinde topluma faydalı bir birey olunmasını destekleyecek programlara katılma, çalışma, manevi ve maddi zararın karşılanması, bağışta bulunmak gibi durumlar uzlaşmayı belirler. Bu tür edimler üzerinde karşılıklı olarak kişilerin uzlaşmaya varması ile dosyalar sonuçlandırılır. Bu sayede uzun süren yargılama süreçleri son bulmaktadır.
Uzlaştırmaya Tabi Suçlar Nelerdir?
Kasten yaralama
Taksirle yaralama
Konut dokunulmazlığı ihlali
Tehdit
İş ve çalışma hürriyeti ihlali
Hakaret
Kişilerin sükununu ve huzurunu bozma
Haberleşme gizliliği ihlali
Kişinin hatırasına hakaret
Özel hayatın gizliliği ihlali
Kişilerin arasında geçen konuşmaların kayda alınması ve dinlenmesi
Hırsızlık
Kullanma hırsızlığı
Hakkı olmayan yere tecavüz
Mala zarar verme
Dolandırıcılık
Güveni kötüye kullanma
Suç eşyasının satın alınması ya da kabul edilmesi
Bedelsiz senedi kullanma
Çocuk kaçırılması ve alıkonulması
Aile hukuku kaynaklı yükümlülük ihlali
Açığa imzanın kötüye kullanılması
Müşteri sırrı, bankacılık sırrı ya da ticari sır niteliğinde olan bilgilerin ya da belgelerin açıklanması
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu
Ticareti terk edenlerin cezası
Mali, manevi ya da bağlantılı haklara tecavüz
Gizliliğin ihlali
Marka hakkına tecavüz
İnsan üzerinde deney
Terk
Doku ve organ ticareti
Şantaj
Kısırlaştırma
Cebir
Kanaat, düşünce ve inanç hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi
Siyasi hakların kullanımının engellenmesi
Nefret ve ayrımcılık
Verileri yok etmeme
Hakaret
Kişisel verilerin kaydedilmesi
Haberleşmenin engellenmesi
Taksirli iflas
Bilgi vermeme
Karşılıksız yararlanma
Kötü muamele
Çocuğun soybağını değiştirme
Bilişim sistemine girme
Kişilerin mallarının üzerinde usulsüz tasarruf
Genital muayene
Görevi yaptırmamak için direnme
Verileri yok etme, bozma, sistemi engelleme veya değiştirme
Hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme
Alacağı tahsil amacı ile hırsızlık
Sendikal hakların kullanımının engellenmesi
Yardım ya da bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
Koruyucu programların etkisiz kılınmasına yönelik hazırlık hareketleri
Gerçeğe muhalif beyanda bulunanların cezası
Zeytinliklere hayvan sokulması, zeytin sahalarına 1 km yakınlıkta keçi - koyun ağılı yapılması
Yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası
Tarafların arasında uzlaşma sağlanamadığı durumlarda, mahkeme yargılama sürecine kalmış olduğu yerden devam eder. Uzlaşma gerçekleşmiş ise, mahkeme, yapılan anlaşmanın tarafların özgür iradeleri ile gerçekleştiğini ve hukuki açıdan uygun olduğunu tespit eder. Uzlaşma konusu olan yükümlülükler yerine getirildiği takdirde ceza davası düşer. Yükümlülükler yerine getirilene kadar hükmün açıklanması ertelenir. Bu durumlarda ise zamanaşımı süresi işlememektedir. Kişi yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra hükmün açıklanması gerçekleşir ve dava düşer.