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Uzay teknolojileri nelerdir ve günlük hayatta nerelerde kullanılır? Uzay teknolojileri sayesinde geliştirilen araçlar

#Uzay Teknolojileri#NASA#Uzay
Uzay teknolojileri nelerdir ve günlük hayatta nerelerde kullanılır Uzay teknolojileri sayesinde geliştirilen araçlar

Uzay teknolojisi, astronotların ve bilim adamlarının yıldızları, gezegenleri ve evrenin yaratılışını araştırmasına yardımcı oldu. Ancak uzay teknolojisi günlük uygulamalar için de kullanılabilir mi? Tüm detayları ile sizler için derledik.

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NASA tarafından insanlık için yeni ufuklar keşfetmek için keşfedilen teknolojiler artık günlük uygulamalara konuyor. Uzay araştırmalarını kolaylaştırmak ve geliştirmek için açıkça yapılmış çeşitli icatlar artık evlerimizde görülebilir.

 Uzay Teknolojileri Nelerdir ve Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılır?

 NASA sponsorluğunda bir alg araştırmasının bebek formülünün oluşturulmasına yol açtığını biliyor muydunuz? Böylece NASA, uzun süreli uzay yolculuğu için bir geri dönüşüm maddesi olarak alglerin potansiyelini araştırıyordu. Bununla birlikte, uzay organizasyonu daha sonra, besin açısından zengin alglerin, bir bebeğin zihinsel ve görsel gelişimi için mükemmel bir besin takviyesi olan Dokosaheksaenoik Asit (DHA) ve Araşidonik Asit (ARA) içerdiğini keşfetti.

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 Taşınabilir elektrikli süpürgeler, battaniyeler, görünmez diş telleri ve daha pek çok icatın arkasındaki teknolojiler ilk olarak NASA tarafından yalnızca uzay araştırmaları için keşfedildi. Uzay araştırmalarının öncülük ettiği diğer teknolojik gelişmeler arasında kalp pompaları, yapay uzuvlar, internet ve kamera sensörleri yer alıyor.

 Uzay Teknolojileri Sayesinde Geliştirilen Araçlar

 NASA gibi uzay kuruluşları, uzay araştırmalarını ve uzay mekikleriyle iletişimi geliştirmek için çok sayıda teknoloji araştırdı. NASA icatlarını ve araştırmalarını halka açık hale getirdiğinde, geliştiriciler uzay teknolojisini günlük uygulamalar için yeniden tasarladı. Bu teknolojilerden bazıları şunlardır;

 Gömülü Web Teknolojisi ve Iot

 Gömülü web teknolojisi NASA tarafından astronotların ISS'de internet üzerinden uzaktan deneyler yürütmesini ve izlemesini sağlamak için geliştirilmiştir. Gömülü web teknolojisi daha sonra kamuya açık hale getirildi ve bu da Nesnelerin İnterneti'ne yol açtı. IoT, herhangi bir kullanıcının cihazlarına uzaktan erişmesini sağlayan elektronik cihazları İnternet'e bağlamanıza yardımcı olur. Örneğin, Google Home, sanal asistan olarak iki katına çıkan Bluetooth ve Wi-Fi özellikli bir hoparlördür.

 Kamera Sensörleri

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 NASA bilim adamı Eric Fossum, uzay görevleri için kameraların boyutlarını en aza indirmek için kapsamlı bir araştırma yaptı. Yıllarca süren araştırmalardan sonra Eric Fossum, uzay araştırmaları için Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken (CMOS) görüntü sensörünü geliştirdi. Ancak, CMOS sensörleri kullanılarak çekilen görüntüler sinyal gürültüsü ve diğer sorunları gösteriyordu. Bu nedenle Fossum, Charge Coupled Device (CCD) teknolojisini kullanarak CMOS aktif piksel sensörlerini geliştirdi. CMOS aktif piksel sensörleri, genel kullanıma sunulduktan sonra dijital görüntüleme endüstrisinde devrim yarattı. Şimdi, CMOS aktif piksel sensörleri tipik olarak çeşitli akıllı telefon kameralarında ve GoPro kameralarında kullanılmaktadır.

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 İletişim ve İnternet

 Dünya yörüngesinde dönen uydular, farklı cihazlara veri ve sinyal gönderip alır. Uydu sinyalleri, bağlantı ve çalışma şeklimizde devrim yaratan mobil iletişim ve İnternet üzerinden kullanılır. Mobil iletişim ve İnternet, dünyanın herhangi bir köşesindeki herkesle bağlantı kurmayı ve iletişim kurmayı mümkün kılmıştır. Ayrıca, İnternet hızı katlanarak artıyor ve 5G'nin tanıtılmasının 1Gbps'den daha yüksek hızlara ulaşacağı tahmin ediliyor. İnternet, herhangi bir iş türünde birden fazla işlem için kullanılırken, artan hız ve ucuz veri hızı, yalnızca işleri daha iyi hale getirecektir. Banka kayıtlarını yönetmekten üniversiteye girişleri yönetmeye kadar, İnternet hizmetleri her sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.

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 Ray İzleme Sensörleri

 NASA'nın Ses Altı Döner Kanat Projesi, helikopter iletimindeki arızaları tahmin etmek için RotoSense adlı bir döner titreşim sensörü keşfetti. RotoSense, raylardaki kusurları tespit etmek için trenin aksındaki titreşimleri izlemek için yeniden tasarlandı. Tennessee merkezli bir şirket, sorunları belirlemek ve arızaları tahmin etmek için tekerleklerin sağlığını izleyen RailSafe'i oluşturmak için RotoSense'i yeniden tasarladı. RailSafe, trenleri daha güvenli hale getirdi ve bakım maliyetlerini azalttı.

 Küresel Konumlama Sistemi

 Çok sayıda uzay kuruluşu, Dünya'nın yörüngesine çeşitli uydular gönderdi. Uydular çok amaçlı kullanılmaktadır ve bunlardan biri de GPS ağıdır. GPS ağları, dünyanın herhangi bir yerinde konumunuzu belirlemenizi sağlar. Ayrıca, GPS ağları, Google Haritalar gibi navigasyon hizmetleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapay zeka ve makine öğrenimi ile birleştirildiğinde GPS, otonom araçların çalıştırılmasına yardımcı olabilir. Sensörler sayesinde araçlar kendi başlarına güvenli bir şekilde sürmeyi öğrenebilirler.

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#Uzay Teknolojileri#NASA#Uzay

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