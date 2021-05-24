Uzay nedir ve uzayda neler bulunur?

Uzay nedir? Sorusuna net bir cevap vermek pek mümkün değildir. Aslında dünyamızda dahil olmak üzere uçsuz bucaksız bir karanlıktan bahsediyoruz. Her ne kadar bir tanımlama yapılsa da aslında henüz araştırılması gereken çok şey var.

Uzay Nedir?

Yüzyıllar boyunca insanlar meraka yenik düşmüş, gökyüzüne bakarak yıldızları ve uzayı anlamaya çalışmışlardır. Dünya ile galaksi arasındaki boşluğun sonsuz olduğu söylenir, ancak sonsuzluğun kanıtı yoktur, buna uzay denir. Aslında mekan belirtildiği kadar boş değildir.

Uzayda Neler Bulunur?

Gezegen: Bu tanımda, Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından onaylanmış ve yıldızların etrafında hareket eden gök cisimlerine gezegen denmiştir. Dahil ettiğimiz güneş sistemlerinden sekiz tanesi Uluslararası Astronomi Birliği tarafından kabul edilmektedir.

Yıldız: Plazma topları esas olarak helyum ve hidrojenden oluşur, geceleri parlarlar ve yıldız olarak adlandırılırlar. Çıplak gözlerinizle dünyada 6000'e yakın yıldız görebilirsiniz. Bunlardan biri hayatımızın kaynağıdır Güneştir.

Kuyruklu Yıldız: İsimlerinin aksine yıldız değil, buz, donmuş gaz ve kozmik toz karışımıdırlar. 1995'ten beri 1024 kuyruklu yıldız sınıflandırıldı ve yörüngeleri hesaplanmıştır.

Takımyıldızları: Uzakta olsalar bile, sürekli görünen yıldızlara takımyıldız denir. İnsanlar sevdikleri şeyleri bu takımyıldızlar olarak adlandırdılar.

Asteroit: Cüce gezegenlerin daha küçük yörüngeleri, çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında bulunan gök cisimleridir.

Gökada(Galaksi): Hayal edebileceğiniz en büyük gök cisimlerinden biri, gök adası olarak da adlandırılan bir galaksidir. Bugün hakkında pek bir şey bilmediğimiz yerçekimi, yıldızlararası madde ve karanlık madde ile birbirine bağlanan yıldızlar, toz, plazma ve yıldızlararası gazdan oluşan bir yapıdır.

Kara Delik: Yerçekimi alanı çok büyük bir kozmik nesnedir, gücü radyasyonu ve herhangi bir maddeyi ortadan kaldırmak için çok büyüktür. Kara delikler, belli miktarda maddenin bir noktada birikmesiyle oluşurlar, bu maddeler ışık yaymadıkları için kara kabul edilirler.

Göktaşı: Meteor göktaşları, uzayda serbestçe yüzen irili ufaklı kayaların parçalarıdır. Genellikle iki gök cisminin çarpışması nedeniyle kırık parçalardır. Dünya yerçekimine girerse atmosfere girer; Dünya kaybolacak kadar küçük değilse yeryüzüne ulaşabilirler.