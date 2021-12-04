Uzay kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzayın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Uzay; astronomi, kimya, matematik ve biyoloji dallarında kullanılmakta olan bir terimdir. Bu nedenle de uzay kelimesiyle aynı anlama gelen birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır.

Uzay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin eş anlamlıları ile olan ilişkileri her zaman cümle içinde cereyan ettiği şekilde değerlendirilmelidir. Cümle içinde evren ile alakalı bir cümlede yerine uzay kelimesinin yerine eş anlamı olarak ''feza'' kelimesi kullanılabilir.

Aynı zamanda cümle içerisinde kişinin içerisinde anlam veremediği uzay boşluğu olarak nitelediği uzay kelimesinin yerine eş anlamı olarak ''sonsuzluk'' kelimesi kullanılabilmektedir.

Örnek Cümleler

- Uzun süredir içinde bir sonsuzluk hissi olduğunu söyledi.

- Bu derste aslında fezanın ne kadar sır dolu bir yer olduğunu öğrendim.

- Günümüzde feza çalışmalarına milyonlarca dolar para harcanıyor.

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- Yaşadığımız çağda iletişimin bu kadar gelişmiş olması feza çalışmaları sayesindedir.

- Umarım hayallerim sonsuzluğa gömülmez.

- Yıldızlar uçsuz bucaksız bir sonsuzlukta dans ediyor.

İçinde Uzay Kelimesinin Geçtiği Kalıplaşmış İfadeler ve Tamlamalar

- Uzay Araştırmaları

- Uzay Bilimi

- Uzay Geometrisi

- Uzay İstasyonu

- Alt Vektör Uzayı