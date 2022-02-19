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Uzam nedir, ne anlama gelir? Felsefe ve matematikte uzam ne için kullanılır?

Uzam nedir, ne anlama gelir Felsefe ve matematikte uzam ne için kullanılır

Genellikle eğitim üzerinden ön plana çıkan ve matematik ile geometriyle de ilgilenen kelimeler içinde uzam kelimesi geliyor. Bu kelimenin ne anlama geldiği ise en fazla merak edilen konular içinde yer alıyor. Uzam nedir, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Uzam kelimesi, hem eğitim hem de felsefi bakımdan ön plana çıkan sözcükler içinde yer alır. Uzaysal bir yapı ile ele alınması ile birlikte taşıdığı anlam bakımından pek çok farklı alanda kullanılır.

 Uzam Nedir?

 Taşımış olduğu anlam bakımından uzam kelimesi değişik şekillerde ifade edilir. Uzam kelimesinin başlıca anlamları ise şunlardır;

Algılanan nesnelerin temel niteliği

Herhangi bir nesnenin uzayda kapladığı yer anlamına gelir.

Bu sayede verilen anlamlar bakımından cümle içinde ya da tek başına da rahatlıkla kullanılabilir.

 Uzam Ne Anlama Gelir?

 Uzam kelimesi, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime her gün binlerce kişi tarafından TDK sözlüğünden aranıyor. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınan vakit uzam kelimesi, ‘Herhangi bir nesnenin uzayda kapladığı yer,’ şeklinde daha fazla ön plana çıkar. Aynı zamanda algılanan nesnelerin temel özelliği olarak da ifade edildiğini söylenebilir. Felsefe ve eğitim ile birlikte pek çok bakımdan önemli bir yere sahip olan sözcükler arasında yer alır.

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 Felsefe ve Matematikte Uzam Ne İçin Kullanılır?

 Bilimde kullanılan en temel kavramlar arasında mekan, yani uzam yer alır. Mikro boyutta, Kuantum kuramı zamanın tersinir olduğunu söylüyor. Yani zaman hem gelecekten geçmişe hem de geçmişten geleceğe doğru akar.

 Sanatın uzayının, kuralları tamamen sanatçı tarafından belirlendi. Aynı zamanda sınırlı ve yapıntı olduğunu da belirtmek gerekir. İşte bu sanata özgü olan sınırlanmış uzay parçasına "mekan" ya da "uzam" adı verilir. Mekan, tüm figürleri ile sanatsal evrenin içinde yaşam bulduğu bir alandır.

 Kurguda uzam, yani edebi anlatımlarda olayları ve mekanları, nesneleri ve karakterleri başka pek çok unsurla birlikte (hikaye, zaman, karakter ve ideoloji) kurgusal bir evreni ve kapsayan alanı oluşturur. Uzam, “var” olan her şeyin mekan ve zaman boyunca kapladığı ve varlığın var olmasını sağladığı temel hacimdir.

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