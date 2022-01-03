Uzam ne demek, ne anlama gelir? Uzam kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Uzam kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hacim 2- Oylum 3- Büyüklük 4- Cesamet 5- Kurgu 6- Vüsat 7- Çap

Uzam Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyılın ilk yarısından bu yana kullanılan uzam kelimesinin sözlük anlamı hacimdir. Nesnelerin algılanmasını sağlayan temel nitelik uzam olarak nitelendirilir. Uzam kelimesi birçok tamlamada ve birleşik isimde terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- Sosyal Uzam 2- Siber Uzam

Uzam Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Uzam kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Nesnelerin hem uzayda hem de zamanda kapladığı yer, hacim

İkinci Anlamı: Hikaye, masal ve roman gibi olay yazılarında yazar tarafından oluşturulan kurgu, olay örgüsü

Üçüncü Anlamı: Çizilen resimlerde nesne ve figürlerin arasındaki mesafe, aralık

Uzam Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bugünkü felsefe dersinde uzam, zaman ve özdek konularını işledik.''