Uzam kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Hacim 2- Oylum 3- Büyüklük 4- Cesamet 5- Kurgu 6- Vüsat 7- Çap
Uzam Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Uzam Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Uzam kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Nesnelerin hem uzayda hem de zamanda kapladığı yer, hacim
İkinci Anlamı: Hikaye, masal ve roman gibi olay yazılarında yazar tarafından oluşturulan kurgu, olay örgüsü
Üçüncü Anlamı: Çizilen resimlerde nesne ve figürlerin arasındaki mesafe, aralık
Uzam Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Bugünkü felsefe dersinde uzam, zaman ve özdek konularını işledik.''