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Uzam ne demek, ne anlama gelir? Uzam kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Uzam#Uzam Ne Demek
Uzam ne demek, ne anlama gelir Uzam kelimesinin TDK sözlük anlamı

Edebiyat ve matematikte terim anlamında kullanılan uzam kelimesi, ''uza'' kökünden türetilmiştir. Öz Türkçe olan bu sözcük, dil devriminden sonra literatüre girdi. Duyu organlarıyla algılanabilen canlı - cansız tüm varlıkların uzayda kapladığı alana uzam denir. Edebiyatta ise olay örgüsü içerisinde yer alan karakterlerin, mekanların ve zamanın oluşturduğu bütün, uzam olarak nitelendirilir. Uzam ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Uzam kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

Uzam kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hacim 2- Oylum 3- Büyüklük 4- Cesamet 5- Kurgu 6- Vüsat 7- Çap

 Uzam Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılın ilk yarısından bu yana kullanılan uzam kelimesinin sözlük anlamı hacimdir. Nesnelerin algılanmasını sağlayan temel nitelik uzam olarak nitelendirilir. Uzam kelimesi birçok tamlamada ve birleşik isimde terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- Sosyal Uzam 2- Siber Uzam

 Uzam Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Uzam kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Nesnelerin hem uzayda hem de zamanda kapladığı yer, hacim

 İkinci Anlamı: Hikaye, masal ve roman gibi olay yazılarında yazar tarafından oluşturulan kurgu, olay örgüsü

 Üçüncü Anlamı: Çizilen resimlerde nesne ve figürlerin arasındaki mesafe, aralık

 Uzam Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bugünkü felsefe dersinde uzam, zaman ve özdek konularını işledik.''

 

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