Uzaktan veli toplantÄ±sÄ±

Ä°zmir Bornova Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸretmenleri ile veliler,ÂkoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda 'online veli toplantÄ±sÄ±'nda buluÅŸtu. KoronavirÃ¼s tedbirleri nedeniyle uzaktan eÄŸitimin verildiÄŸi okullarda, velilere yÃ¶nelik de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. Bornova Anadolu Lisesi yÃ¶netimi, bu sÃ¼reÃ§te gerÃ§ekleÅŸtirilen eÄŸitim, salgÄ±n Ã¶nlemleri ve Ã¶ÄŸrencilerin durumunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere velilerle videokonferans yÃ¶ntemiyle toplantÄ± dÃ¼zenledi. 1'inci sÄ±nÄ±flardan sorumlu mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±, aynÄ± sÄ±nÄ±flarda eÄŸitim gÃ¶ren 30 Ã¶ÄŸrencinin velisiyle internet ortamÄ±nda online gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ToplantÄ±da velilere, eÄŸitim sÃ¼reci dahil Ã¶ÄŸrencilerin evde geÃ§irdiÄŸi sÃ¼reyi nasÄ±l deÄŸerlendirmesi gerektiÄŸi konusunda bilgiler verildi. ToplantÄ±da, velilere 'Evde kal' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulunuldu.



Okulun MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurdan DuralÄ±, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele sÃ¼recinde, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ettiklerini sÃ¶yledi. Devam eden online eÄŸitim konusunda velileri de bilgilendirmek istediklerini anlatan DuralÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu sÃ¼reÃ§te Ã¶ÄŸrencilerin evde geÃ§irdikleri zamanÄ± iyi deÄŸerlendirmeleri gerekiyor. Yani ilk kural elbette evde kalmak. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda sabah erken kalkmak Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gece yatÄ±ÅŸ saatini de belirleyen bir ÅŸey. Ã–ÄŸrencilerimizin gÃ¼n iÃ§inde EBA sistemi Ã¼zerinden programlarÄ± takip etmeleri, okullarÄ±nÄ±n da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip etmeleri, bol bol da kitap okumalarÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu dÃ¶nemde hazÄ±rlanan gerÃ§ekÃ§i programlarÄ±n evde uygulanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Okul yÃ¶neticileri ve Ã¶ÄŸretmenler olarak bize dÃ¼ÅŸen bÃ¼tÃ¼n gÃ¶revleri hassasiyetle yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Velilerimizden bu sÃ¼reci iyi takip etmelerini istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n evde zamanÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z programa uygun geÃ§irmeleri ve ailelenin de bunu kontrol etmeleri Ã¶nemli."