‘Uzaktan’ LGS tüyoları

BOL KİTAP OKUYUN

Tülay Uğurludural (Türkçe):

- LGS’nin 20 soruluk Türkçe testinde okuma anlama becerisine dayanan sözcük, cümle ve paragrafta anlam kazanımlarına ağırlık verildiğinden kitap okuma alışkanlığı önemli. Bu yüzden bol bol kitap okuyun.

- Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve edebi türlere ilişkin kazanımlara her yıl mutlaka yer verilir. İmla kurallarına sıkı çalışın.

DÜZENLİ ÇALIŞIN

Özgür Aytekin (Matematik):

- Düzenli çalışın. Matematik dersine mümkünse her gün çalışın.

- Bol bol test çözün. Değişik kaynaklardan soru çözün. Kolaydan zora gidin.

- Süre tutun. Zamanı doğru kullanabilmek için; test çözerken de süre tutun ve süreyi etkili kullanma ve hızlı çözme alışkanlığı kazanın.

DENEY YAPIN

Senem Ertun (Fen Bilimleri):

- Öğrencilerin hem LGS’de çıkabilecek deney sorularını kolay çözebilmesi hem de ortaöğretimde fen bilimleri temelli derslerdeki hazır bulunuşları için imkanları doğrultusunda kendilerinin de deney yapmaları, deney videoları ve belgeselleri seyretmeleri yararlı olacaktır.

- Tekrar çok önemli. Eksik oldukları kazanımlara bağlı olarak tekrarlarını konu tekrarı ya da soru çözümü üzerinden yapabilirler.

BOL BOL TEKRAR

Burcu Aksoy Sertkahya (Sosyal Bilgiler):

- Öğrencilerimiz bol tekrar yapıp konuyu pekiştirmek için soru çözmeliler.

- Atatürk’ün Nutuk adlı eserini okumaları faydalı olacaktır.

DİYALOG ÇALIŞIN

Serra Erdem (Yabancı dil):

- Sınava müfredatta olan toplam 10 ünite dahil. Geçen yılın sorularına bakıldığında ‘okuduğunu anlama’, ‘anladığını yorumlama’ temeline kurulu sorular ağırlıkta olabilir.

- Ünitelerde verilen sözcük bilgisi üzerinde durulup sözcüklerin geçtiği paragraf ve diyalog çalışmaları yapılmalı.

KONULARI TAMAMLAYIN

Muhammed Yasin Bekir (Din dersi):

- Öğrenciler LGS sınavında kader inancı, zekât ve sadaka, din ve hayat, Hz. Muhammed’in örnekliği, Kur’an ve özellikleri ünitelerinden sorumlular.

- Bütün ünitelere ait kazanımların eksiksiz şekilde öğrenilmiş olması ve bol bol tekrar edilmesi önemli. Kitap okumaya, okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim.