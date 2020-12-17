‘Uzaktan’ kopyayı önleyen sistem

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelere yaptığı uyarı sonrası sınav güvenliği daha ciddiye alınmaya başlansa da halen tam başarı sağlanabilmiş değil. Pandemi süreciyle birlikte online eğitimde yaşanan aşırı yoğunluk ve artan sorunlar, kimi üniversiteleri yeni yatırımlara, kimilerini de mevcut dijital altyapılarını iyileştirmeye yönlendirdi. Birçok üniversite bu sorunları nasıl aşacağını düşünürken bazıları konuyu dönem başında aşmayı başarmış.

Başta Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere bazı kurumların kullandığı PHI Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS - Learning Management System) uzaktan eğitim ve online sınavlarda yüzde 99 başarı sağladı. Sistem sınavlarda öğrencilere göz açtırmıyor.

“Doğru yazılım ve donanımla eğitim öğretim planından sapmadan sorunsuz bir uzaktan eğitim mümkün” diyen PHI Corporate Yönetici Ortağı ve Yazılım Uzmanı Engin Ören, sınav güvenliğini nasıl sağladıklarını şöyle anlattı:

“Karışık sorular: Sınav esnasında her bir öğrenciye farklı bir kitapçık sunuluyor gibi düşünebilirsiniz.

Rastgele sorular: Havuzda diyelim 200 tane soru var. Bunlardan istediğiniz kadarını öğrencilere rastgele dağıtabiliyorsunuz. Böylece her öğrencinin önüne farklı sorular çıkmış oluyor.

Soruya geri dönüş kapalı: Öğrencinin gördüğü soruya geri dönememesi başka bir sınav güvenliği formülü. Zaman kısıtlı sınavlarda öğrencinin bir soruyu geçtikten sonra bunu arkadaşlarıyla paylaşmasının önüne geçmiş oluyorsunuz.

Tek oturum izni: Bir öğrenci tek bir oturuma sahip olabilir sadece. Aynı anda birden fazla oturum açmaya sistem izin vermiyor. Eğer başka bir yerden aynı kullanıcı adı ve şifreyle erişim yapılmaya çalışılırsa sistem otomatik olarak oturumu düşürüyor.

Canlı ders esnasında sınav: Canlı ders devam ederken hoca istediği anda sınav yapılabiliyor.

ÖĞRENCİ SINAVDAN DÜŞERSE GERİ DÖNEBİLİYOR

Kesintisiz bir sistem tasarlamaya çalıştık ve bunların artılarını yaşıyoruz. Çokça görülen sıkıntılardan bir tanesi de öğrencilerin sınav oturumundan düşmesi. Öğrenci bağlantıda sorun yaşayıp sınavı yarıda kesildiğinde anında cep telefonu bağlantısı üzerinden sınava kaldığı yerden devam edebiliyor. Bazı sistemler sınav oturumu kesildiği anda sınav güvenliği gerekçesiyle öğrenciyi sistemden çıkartıyor ve tekrar geri almıyorlar. Ancak bağlantı sorunu yaşayabilen öğrenciler için ciddi bir dezavantaj. Bu sistemde ise sınavdan düşen öğrenci yaklaşık 1 dakikada tekrar sınava dönebiliyor.

28 FARKLI SORU TİPİ

Soru tiplerini şöyle planladık; örneğin soru ekrana geliyor ve altta bir metin alanı var. Öğrenci soruyu okuduktan sonra cevap vermeye çalışıyor. Bu sorular resim konularak resimli ya da video yükleyerek videolu soru haline getirilebilir. Doküman yükleyip öğrencinin inceledikten sonra cevap vermesi istenebilir. Cevap seçenekleri de birden fazla. Bu soru türlerinin her birine karşı bir de cevap türü seçiyorsunuz. Bu cevap türleri çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, şıklar arası sıralama, şıkları birbiriyle eşleştirme gibi çeşitli seçenekler var. Dolayısıyla bunlarla beraber 28 farklı soru tipinde öğrenciye sınav yapabiliyoruz.

KULLANICI SINIRI YOK

Bu sistemi pandemiden önce tasarlamıştık. Daha sonra bulut sistemine taşıdık. Böylece sistem aynı anda yüz binlerce kişiye eğitim verecek ve sınav yapabilecek kapasiteye gelmiş oldu. Yazılım metodunu ona göre planlamıştık. Kullanıcı sayısı fark etmeksizin sistemi istediğimiz kadar genişletebiliyoruz. 40 bin kişi aktif olarak kullanabiliyor. 5 bin kişi problemsiz anlık sınava girebiliyor. Ancak bu bir sınır değil. Sunucuları artırarak bu sayıyı istediğimiz kadar çoğaltabiliriz.

1 MİLYON 945 BİN SORU, 2 BİN 749 SINAV

Eylül’den bu yana bir kurumun birinci vizelerini kapsıyor bu rakamlar. İkinci vizeler gelecek, finaller gelecek. İkinci dönemi de hesaba katarsak bu rakamlar artacak. Birinci vize döneminde 1.379’u çoktan seçmeli, 1.370’i klasik, toplam 2 bin 749 online sınav yapıldı. Bu sınavlarda öğrenciler, 1 milyon 945 bin soru yanıtladı. 25 bin 367 öğrencinin katıldığı vizelerde 154 bin 162 sınav oturumu açılırken, 56 bin 632 adet de ödev ve sınav dosyası yüklendi. Tüm bu süreçte neredeyse hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Yani kullanan sitemle Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birinin ilk sınav dönemi yüzde 99 başarıyla tamamlandı diyebiliriz.

TÜM EĞİTİM SÜRECİ TEK ÇATI ALTINDA

Bütün süreçleri tek bir çatı altında toplayacak bir yazılım geliştirmeye çalıştık. Yani online eğitim tek bir sistem üzerinden yapılsın. Sınavlara da oradan girsin öğrenci, yoklaması alınsın, ödevler tek bir sistemden verilsin, öğrenciler ödevlere cevap verebilsin, hocalar etkileşimli şekilde bu ödevleri okuyup yaptığı hataları gösterebilsin, Bir de sanal akıllı tahta geliştirdik. Canlı ders verilirken bir dokümanı sistem üzerinden paylaşıp akıllı tahtadan öğrenciler notlarını alıyor, daha sonra da bu notları görüntüleyebiliyor. Dolayısıyla eğitim geçmişine bakıldığında hangi ödev vardı, hangi cevapları vermiştim, yoklamamın durumu neydi, derse katılımım nasıldı gibi sorulara hızlı cevaplar verecek bir sistem bu. Bütün modülleri içeren bir online eğitim sistemi.”