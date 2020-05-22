Uzaktan Festivarel

Arel Üniversitesi’nin kurulduğu günden beri düzenlediği Festivarel, pandemi sebebiyle 27 Mayıs’ta dijital platformda başlıyor. Üç gün sürecek Festivarel, birbirinden ünlü isimlerin konserleri, öğrencilerin katılacağı bilgi yarışmaları, satranç turnuvası ve çeşitli e-spor turnuvaları ile üniversitenin resmi Instagram hesabından gerçekleşecek.

27 Mayıs saat 21.30’da Tuğra Berk’in online rap performansı ile başlayacak konserler, 28 Mayıs saat 20.30’da sanatçı Gülden ve 21.30’da sanatçı Berksan’ın online konserleri ile devam edecek. Festivarel, 29 Mayıs saat 18.00’de ise sanatçı Özgün’ün online konseryle sona erecek.