Uzaktan ‘Çıtır Çıtır Felsefe’

Çocuklarla felsefeyi 3, 4, ve 5’inci sınıf öğrencileri için iki yıldır eğitim programının bir parçası yapan FMV Işık Okulları bu eğitim sürecinde, ünlü yazar Brigitte Labbé 'nin ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ serisinden seçili kitaplarına da yer veriyor. Brigitte Labbé okulun Nişantaşı Kampüsü 4’üncü sınıf öğrencileriyle online görüntülü iletişim platformu olan Zoom üzerinden bir atölye gerçekleştirdi. ‘Çocuklarla Felsefe Atölyesi’nde yazar Brigitte Labbé birden çok konuya değinirken, yazdığı 32 kitabı arasında bağlantılar da kurdu. Son kitabı olan ‘Şans ve Şanssızlık’tan yola çıkarak koronavirüs salgınına da değinen Brigitte Labbé, “Korkmak hakkınız, zayıflık değil. Çünkü korkmak savunmayı ve tedbirli olmayı gerektirir. Korku dediğimiz, bazen çok olumlu bir şeydir, ölçülü bir korkuya zaman zaman ihtiyaç duyabiliriz” dedi. Labbé, hem gündeme hem de yazdığı kitaplara dair öğrencilerle bir soru cevap da gerçekleştirdi.