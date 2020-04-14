Uzaktan eğitimle uluslararası bilişim sertifikası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte öğrencilere, evde geçirdikleri zaman diliminde uzaktan eğitim aracılığıyla uluslararası sertifikalarına sahip olma imkânı sunulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, öğretmenler için açılan 17 uluslararası akredite yazılım sertifika programının lise kademesindeki öğrencilerin de erişimine sunulmasına ilişkin başlattıkları çalışmanın tamamlandığını söyledi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verildiği bu süreçte, uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını belirten Selçuk, bakanlık olarak teknolojiyi tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başlatılan uzaktan eğitim uluslararası eğitim sertifika programlarının, uluslararası yazılım firmalarının akredite sertifikalarını alarak yetiştirilen öğretmenler ve yazılım uzmanlarınca gerçekleştirileceğini anlatan Selçuk, konuşmasına şöyle deva etti:

"Sertifika programları, çocukların 21’inci yüzyılın dijital yetkinliklerinin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin evde geçirdikleri zaman diliminde kişisel gelişimlerine ve geleceklerine yön verecek bu çalışmalara katılmaları oldukça önemli. Bu sertifikalara sahip olan öğrenciler gerekli derinleşmeyi sağlamaları halinde dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabilecek. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın akademik ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi amacıyla dünyanın önde gelen yazılım firmalarıyla bir dizi işbirliği anlaşması yaptık. Çocuklarımıza bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda dijital beceriler kazandırmak ve teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bu alanda uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlu eğitimlerin verilmesiyle bilişim teknolojileri alanında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin paylaşılarak yeni fikirlerin üretilmesini hedefledik. Öğrenciler, açılacak uluslararası sertifikalı programlarına, bakanlık tarafından paylaşılacak linkler üzerinden başvurabilecek.”

YAPAY ZEKADAN DİJİTAL GÜVENLİĞE BİRÇOK KONU

Öğrencilerin alabileceği uluslararası sertifikalı programlar şöyle:

Python Eğitimi: MEB ile Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri sonucunda eğitici sertifikası alan öğretmenler tarafından verilecek eğitimle öğrencilerin yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, ‘big data’ gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerinin arttırılması hedefleniyor.

Google Dijital Atölye: Google işbirliğiyle yürütülen programla lise öğrencilerinin Google Dijital Atölye'de yer alan uluslararası sertifikalı dijital pazarlama/girişimcilik eğitimi başta olmak üzere dijital güvenlik, kodlama ve makine öğrenimine yönelik eğitim programlarıyla dijital becerilerinin arttırılması amaçlanıyor.

Herkes Kod Yazabilir Swift Playgrounds: Apple işbirliğiyle yürütülen programla sekiz yaş üstü çocukların bilgi ve becerilerinin arttırılması planlanıyor. Bu eğitimle çocukların kod yazma, algoritma üretebilme ve farklı problemleri çözebilme becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir: Apple işbirliğiyle yürütülen programla öğrencilerin çizim, müzik, video ve fotoğraf aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Öğreten ve öğrencinin hızına göre ayarlanan aktivitelerin yer aldığı proje kılavuzlarını içeren ‘Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir’ eğitim programında matematik, okuryazarlık ve edebiyat, tarih ve sosyal bilimler, bilim ve kodlamadan oluşan beş öğretim programı alanındaki projelerin nasıl uygulanabileceğine dair etkinliklere yer verildi.