Uzaktan eğitimle ders başladı

İlk ders heyecanının yaşandığı illerde evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemesini sağladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasını izleyen, tavsiyelerini dinleyen öğrenciler daha sonra derse başladı. Evde eğitim, öğrenciler kadar velileri de memnun etti.

MARDİN

Mardin’de lise öğrencisi Cemil Sincar, virüs salgınından korunmak için evden çıkmadıklarını belirterek, “Dersleri de evde işliyoruz. Milli Eğitim Bakanımıza bizi unutmadığı için teşekkür ediyoruz. Evde ders yapmak güzel bir duygu. Okulu çok özledik. Ama sağlığımızı korumak için evde eğitim göreceğiz” dedi.

Veli İsmail Sincar da sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Allah devletimizden razı olsun. Çocuklarımız uzaktan eğitimle eksiklerini tamamlayabilecek. Hem sağlık açısından hem eğitim açısından bizi eksik bırakmadılar. Gerekli adımlar atılıyor” diye konuştu.

Nusaybin ilçesinde yaşayan Yıldırım İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mustafa Altunkaynak, evinde ilk dersi takip etti. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edildiğini söyleyen Altunkaynak, “Bugün de televizyondan derslerimi görüyorum. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özledim” dedi.

ELAZIĞ

Elazığ’da, 8’inci sınıf öğrencisi Mert Can Süzgeç, odasını sınıfa dönüştürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Derslerime odaklandım, evde eğitimden memnunum. Televizyondaki hocaları kendi hocam gibi izliyorum. Bu süreci bu şekilde atlatmaya çalışacağız. İnşallah bu kötü günler geçer de bir an önce okulumuza döneriz. 0TRT EBA TV sayesinde sanki sınıftaymış gibi hocaları dinliyorum. Bu benim için çok yararlı oldu. Evde tek başına dersleri dinlemek benim için daha iyi oldu. Konuları daha iyi anlayabiliyorum.”

Anne Arzu Süzgeç de “Devlet her konuda yanımızda. Allah devletimize zarar vermesin. Devletimiz okulu, eğitimi evimize getirdi. Çok güzel ortam yarattı evde. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte yaşlıdan gence her kesimi düşünen devlet sağlıktan her türlü ihtiyaca kadar eksikleri gideriyor. Bütün ülkelerden iyi durumdayız. Çok iyi önlemler alınıyor. Allah büyüklerimizden razı olsun” diye konuştu.

ŞIRNAK

Şırnak’ta 10’uncu sınıf öğrencisi Yasin Kanıt, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle bir hafta derslerden uzak kaldıklarını anlatarak, MEB sayesinde evde derslerden geri kalmamaları için eğitim başlatıldığını söyledi. Derslerin okuldan farksız olduğunu gördüğünü belirten Kanıt, “Çok yararlı olacağına inanıyorum. Notlarımı alıyorum. Bize bu uygulamayı sunan bakanlığımıza ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Umarım ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatırız ve hayat tekrar normale döner” dedi.

Anne Züleyha Kanıt ise, bu uygulama sayesinde öğrencilerin derslerden geri kalmadığını dile getirerek, “Okul evimize geldi. Türkiye’nin bu zorlu süreci de atlatacağına inancım tam. Bize ve öğrencilere destek sunan yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SİİRT

Siirt’te veli Veysi Kezer, öğrencilere yönelik uzaktan eğitim verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, eğitimin çok faydalı olacağına inandığını söyledi. Kezer, “Çocuklarım bu sayede virüs bulaşma riski olmadan evinde, okul ortamında ders görüyor. Bu eğitimi destekliyor, Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de 5’inci sınıf öğrencisi Zeynep Erva Alkan, önlem olarak okullar tatil edilmesine rağmen MEB’in kısa sürede yaptığı hazırlıkla eğitimlerine ara vermeden devam etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Koronavirüs nedeniyle eğitimden sağlığa kadar kapsamlı tedbirler alan Türk devletinin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Alkan, “Bir haftalık tatilin ardından bugün itibarıyla uzaktan eğitime başladık. Koronavirüs tüm dünyada bir pandemi haline geldi ve diğer ülkelerin durumları ortada. Türkiye’de sağlıktan eğitime kadar birçok alanda kapsamlı tedbirler alındı ve eğitime de devam ediyoruz” diye konuştu.

SİVAS

Sivas’ta da öğrenciler, aileleriyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un saat 09.00’da EBA TV’de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti. Öğrenciler, ilk kez evde ders işlemenin heyecanını yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un ailelere seslenişini izleyen öğrenciler, daha sonra ders başı yaparak öğretmenlerin anlattıklarını dinledi, notlar aldı. 5’inci sınıf öğrencisi Mert Zafer, “Mili Eğitim Bakanlığımız koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi ama bizi derslerden geri bırakmıyor. Koronavirüs salgının bir an önce geçmesini temenni ediyorum” dedi.

KIRIKKALE

Kırıkkale’de de öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un saat 09.00’da EBA TV’de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti. Evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerini sağladı. Uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler sık sık not aldı.

VAN

Van’ın Erciş ilçesinde öğrenciler, sabah erkenden aileleriyle televizyon ve bilgisayarlarının karşısına geçerek ilk kez uzaktan eğitimle ders işledi. Öğrenciler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu gözlenen ilk derste, öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasını izledi. Daha sonra derse başlayan öğrenciler, öğretmenin anlattıklarını dinledi, not aldı. 9’uncu sınıf öğrencisi Enise Karaca, ilk kez öğretmenlerin olmadığı bir ortamda ders işlediğini, kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Sınıfını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini belirten Karaca, “Koronavirüs salgını geçene kadar derslerimizi böyle işleyeceğiz. Alışacağız mecburen. Öğretmenim ‘Kafanıza bir şey takılırsa arayın, sorun’ dedi. Bende anlayamadım konuları öğretmenime soracağım. inşallah en kısa zamanda okuluma kavuşurum” diye konuştu.



MUŞ

Muş’ta da öğrenciler, aileleriyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un saat 09.00’da EBA TV’de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti. Evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerini sağladı. Öğrenciler de ilk kez evde ders işlemenin heyecanını yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un ailelere seslenişini izleyen öğrenciler, daha sonra ders başı yaparak öğretmenlerin anlattıklarını dinledi, notlar aldı. Öğrencilerden Mustafa Yıldırım, evde ders işlemenin heyecanıyla sabah erkenden kalktığını belirterek, “Derslerimden geri kalmadım. Tatil döneminde kitap okudum. Şimdi derse başladık. İlk kez televizyon karşısında ders işliyoruz. Annem sabah erkenden bizi kaldırdı, hazırlıklarımızı yaptı. Bizim için masa kurdu. Çok güzel bir ortamda derse katılıyoruz” dedi.

Anne Sevda Yıldırım ise sabah erken kalkarak çocukları için hazırlık yaptığını, masa ve sandalye kurduğunu anlattı. Çocukların derslerinden geri kalmamaları bakımından uygulamanın önemli olduğunu belirten Yıldırım, “Çocuklarım derslerinden geri kalmayacaklar. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sabah kalkarak masalarını kurdum. Kahvaltılarını yaptılar şimdi ders dinliyorlar. Çok güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

HAKKARİ

Hakkari’de de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir haftalık ara verilen eğitim süreci, uzaktan eğitim kapsamında verilen ilk dersle başladı. Bu kapsamında, kentteki ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden dersleri takip etti. Velilerden Aygül Sayın, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, öğrencilerin bugün ilk ders için televizyon karşısına geçtiğini, öğrenciler kadar velilerin de heyecanlandığını söyledi.

AYDIN

Aydın Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu’nun 6’ncı sınıf öğrencisi Damla Yıldız Çoban, "Bugün evde ilk dersimizi gördük, çok güzeldi. Okuldaki gibi oluyor. Virüs nedeniyle okullarımız tatil oldu ama eğitimin bir eksiği yok. Dersi iyi anlatıyorlar. 20 dakika ders gördüm. 20 dakika da teneffüs oldu" dedi. Damla’nın birlikte dersi takip ettiği, apartman komşularının oğlu, sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik ise "Bugün evde ilk dersimizi Türkçe ve Matematik olarak gördük, güzel geçti" diye konuştu.

Damla’nın annesi Derya Yıldız Çoban da "Koronavirüs nedeniyle evden çıkamıyoruz. Çocuklar için televizyondan ders anlatımı gayet güzel ve başarılı oluyor. Güzel bir şekilde dinleyip anlayabiliyorlar. En azından evde gözümüzün önündeler. Dışarı çıkıp risk altında değiller" dedi.