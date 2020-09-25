Uzaktan eğitimin verimi nasıl artar?

Öğrenciler yeni eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitime 31 Ağustos itibariyle başladı. Geçtiğimiz dönem edindikleri tecrübelerle ilkokul, ortaokul ve liselilerin hem televizyon karşısında hem de EBA internet sayfasında eğitimleri sürüyor. Üniversiteliler ise 1 Ekim'den sonra başlayacak dersleri için gün sayıyor. Öğrencilerin uzaktan eğitimle birlikte rutinleri de değişti. Sıralar yerine masada ya da koltukta vakit geçiriyor, sınıf tahtası yerine bilgisayar ya da televizyon ekranına bakıyorlar. Ancak bazı öğrenciler motivasyon konusunda zorlanabiliyor, dikkati dağılabiliyor. Peki, hem derslere daha iyi motive olmaları hem de yeni eğitim öğretim düzenine daha kolay ayak uydurmaları için neler yapılabilir? Aileler, çocuklarına daha iyi bir eğitim ortamını nasıl oluşturabilirler? İşte uzaktan eğitim için bazı önemli ip uçları:

GÜNLÜK PLAN OLUŞTURUN

Tüm kademedeki öğrenciler için günlük plan yapmak ve buna göre hareket etmek faydalı. Üniversiteliler ve liseliler kendilerine bir çalışma takvimi oluşturabilirler. Ancak daha küçük yaştaki öğrenciler için uzaktan eğitimde hiç kuşkusuz velilere de büyük görevler düşüyor. Çocukların uzaktan eğitimde de belirli bir plan çerçevesinde hareket etmesi, okula gider gibi aynı saatte yatıp aynı saatte kalkması önemli. Özellikle yaşça küçük çocuklar günlük plan yapmada yetersiz olabiliyor. Bu noktada velilerin destek olması bekleniyor. Çocuklar için günlük planlama velilerin desteği ile yapılmalı. Hangi saatte TRT EBA TV'yi takip etmesi gerektiği, internet sitesi EBA'da canlı sınıf derslerinin ne zaman olacağı, ödevlerini ne zaman yapabileceği, hangi aralıklarla mola verebileceği veli ve öğrencinin birlikte yapacakları bir planla belirlenebilir. Bu planlar haftalık olarak hazırlanabilir.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Kahvaltı örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitim döneminde de atlanmaması gereken önemli bir öğün. Uzmanlara göre, yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubundan gıda tüketilmeli.

BECERİ AKTİVİTELERİ YAPIN

Çocuklar uzaktan eğitim sürecinde hem televizyon hem de bilgisayar karşısında uzun süre ekran karşısında kalabiliyorlar. Bu nedenle eğitim dışındaki süreçte tablet ya da bilgisayar oyunları ya da videolar izlemelerinin yanı sıra oyuncaklarıyla da oynaması sağlanabilir. Bunun dışında resim, boyama gibi farklı el işi aktiviteleri yapmaya da yönlendirilebilirler.

HER YAŞTA HAREKET ŞART

Tüm yaştaki öğrenciler hatta yetişkinler için hareket şart. Çocukların gelişimleri için de egzersiz önemli. Evdeki uzaktan eğitim döneminde özellikle kış aylarında çok fazla dışarı çıkamayacakları günlerde spora yönlendirilebilirler. TRT EBA TV’de yer alan sabah sporlarını yapabilirler. Çocuklarını teşvik etmek için veliler de bu kısa spor aktivitelerine katılabilir. Spor hareketleri hem çocukların fiziksel gelişimlerine destek olur, hem de enerjilerini atmalarını ve keyifli vakit geçirmelerini sağlar.

ONLINE DA OLSA ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜN

Sınıf ortamından uzak kalan öğrenciler hiç kuşkusuz arkadaşlarını da özlüyorlar. Uzaktan eğitimde de olsa çocuklar sosyal çevrelerinden uzak kalmamalı, telefon ya da görüntülü konuşmayla arkadaşlarıyla iletişim kurmaları sağlanmalı.

ÖĞRETMENİYLE TANIŞTIRIN

İlkokul 1’inci sınıflar isterlerse belirli günlerde okula giderek yüz yüze eğitim alabilecekler. İsteyenler ise uzak eğitime devam edecek. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim alsa dahi 1’inci sınıf öğrencilerinin öğretmenleriyle bağ kurmasının önemli olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın okulda olmasını istiyoruz. 1’inci sınıf çocuklarımızın öğretmeniyle, sınıfla ilk tanıştığı dönem. Yüz yüze eğitime gelmese bile öğretmeniyle tanışması, okul ortamını görmesi, okulla duygusal bağ kurma anlamında bir girişimde bulunması önemli. Bizim önemsediğimiz şey akademik içerik değil. Bunu tamamlarız. Belirli bir yaşa gelen çocuklar öğrenme eksiklerini giderirler. Ama öğretmenle manevi bağ kurulmazsa o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle çocuğun öğretmenle bağı kurulmalı diyoruz” diyor.

ETKİLEŞİMDE BULUNUN

Çocuklarla ebeveynler ne kadar etkileşim içerisinde olursa öğrenme süreci de o kadar kolaylaşır. Çocukların izledikleri programları ara sıra velilerin de izlemesinde yarar var. Bu sayede çocuklarıyla etkileşim sağlayabilir, o program hakkında fikir alışverişinde bulunabilirler. Bu sayede çocuk hem izlediği şey hakkında tekrar yapmış hem de velisiyle etkileşimde bulunmuş olur.

DERSE HAZIRLIKLI OLUN

Öğrencinin dersini izleyeceği ortamda dikkat dağıtıcı materyallerin bulunmaması gerekiyor. Örneğin, salonda televizyondan derslerini takip ederken çevresinde dikkatini çekecek oyuncak, telefon vs. gibi eşyalar kaldırılmalı. Televizyon karşısında da olsa sınıfta ders dinler gibi defter ve kalemi hazır olmalı.

SESSİZ ORTAM YARATIN

Bir çalışma ortamı için olmazsa olmazlardan biri de sessizlik. Öğrencinin ders çalıştığı, televizyondan ders takip ettiği esnada herhangi bir gürültü yapılmamalı. Mutfaktan gelen sesler bile öğrencinin dikkatini dağıtabilir. Ailelerin evde yapılacak işleri belirli saatler arasına almaları, öğrencilerin ders saatlerinde bunları yapmamaları önemli.

AYDINLIK YERDE ÇALIŞIN

Ders çalışılan yerde ışık da önemli. Ortamın aydınlık olmasına dikkat edilmeli. Özellikle çocukların yaşına ve boyuna uygun bir masa ya da sehpanın üzerinde ders çalışması önem arz ediyor. Koltukta ya da yatak üzerinde ders çalışmak hem fiziksel olarak sorunlar yaratabilir hem de odaklanmayı güçleştirebilir.

SÜRE TANIYIN

Çocuklar için yeni bir deneyim olan uzaktan eğitimde tamamen konsantre olmaları da beklenmemeli. Öğrencilerin bu yeni düzene alışmaları için bir süre tanınmalı. Aileler süreci takip etmeli ancak bu konuda çok fazla baskıcı olmamalı. Baskı öğrencilerin motivasyonuna zarar verebilir.

MOLALAR BELİRLEYİN

Ders aralarında kısa molalar verilmesi önemli. Öğrencilerin uzaktan eğitimde televizyon ve bilgisayar karşısında uzun süre vakit geçirmeleri kaçınılmaz. Bir süre ekrandan uzaklaşmaları ve hareket etmeleri için molalar verilmesi sağlanmalı. Bu molalarda hareketli etkinlikler yapmaları, gözlerini ve zihinlerini dinlendirmelerini sağlar.

ENERJİSİNİ ATMASINI SAĞLAYIN

Konsantrasyon için gerekli olanlardan biri de çocukların enerjilerini atması. Özellikle yaşça küçük çocuklar hareket etme ihtiyacı duyarlar. Okulda teneffüslerde arkadaşlarıyla oynayarak, koşuşturarak enerjilerini atarlar. Evde de bu enerjilerini atabilmeleri için bir ortam sağlanmalı.