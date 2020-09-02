Uzaktan eğitimi yakından inceledik: Sınıf boş, mevcut tam

Hüseyin Tıkır 9 yıllık matematik öğretmeni. Beşiktaştaki Hasan Ali Yücel Ortaokulu’nda görev yapıyor. İlk kez geçtiğimiz yıl yaptığı canlı dersleri, yeni eğitim-öğretim yılında da sürdüyor. Okuldaki boş sınıfta, öğretmen masasının üzerine koyduğu bilgisayarıyla Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) bağlanıyor. Hüseyin Öğretmen’in ardından öğrencileri bir bir ekranda belirmeye başlıyor. 39 mevcutlu sınıfın büyük çoğunluğu orada. Sınıfın “Günaydın öğretmenim”, “Nasılsınız hocam?” cümlelerinin ardından ders başlıyor. Hüseyin Öğretmen 6/E sınıfı öğrencilerine üçgenler konusunu sadece online değil, gönül bağıyla da anlatıyor. Hüseyin Öğretmen tahtaya yazıyor, ekrandan öğrencileri onu izliyor.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YOK

Bilgisayarla arasının hep iyi olduğunu belirten Hüseyin Öğretmen, sistemi ve dersleri hakkında şunları söylüyor: “Uzaktan eğitime geçişte bir sıkıntı yaşamadım. Geçtiğimiz dönemde de sisteme girip derslerimi işledim. Okulda yaptığım dersi bilgisayar üzerinden yapmış oldum. Öğrencilerimle göz göze gelemiyorum ama onları kameradan izleyerek dersimi yapabiliyorum. Çok büyük bir değişiklik olmadı. EBA’yı uzaktan eğitimden önce de düzenli olarak kullanıyordum.

PARMAK BİLE KALDIRIYORLAR

Öğrencilerime soru sormaları için söz hakkı veriyorum. Sınıfta olduğu gibi uygulama üzerinden parmak kaldırıyorlar. Anlamadığı, takıldığı bir yer varsa mesajla ya da konuşarak soruyorlar. Tek farkımız yakın değiliz. Onlar kendi evlerinde ben okulumdayım.”

UZAKTAN EĞİTİME ALIŞTILAR

Hüseyin Öğretmen’in dersine katılan 6/E sınıfı öğrencisi Asya’nın velisi Şehriban Saylık uzaktan eğitim süreciyle ilgili şunları söyledi: “Rüyada görsek inanamayacağımız bir durum ama uzaktan eğitime çocuklar çabuk alıştı. Ben de ilkokul öğretmeniyim. Geçen yıl birinci sınıfları okuttum bu sene ikiye geçtiler. Meslekte 19’uncu yılım. Bayağı yorucu bir süreç oldu. Ortaokul öğrencileri için uzaktan eğitim çok verimli. İlkokul öğrencileri için biraz daha zor oluyor.”