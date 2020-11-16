Uzaktan eğitime yardım eden uygulama

Çocuklara okul sonrasında yardımcı olmak için geliştirilen mobil eğitim uygulaması Da Vinci Kids, 5-12 yaş arası çocuklar için fen bilimlerinden matematik ve teknolojiye, tarihten coğrafya, doğa, uzay ve 21’inci yüzyıl becerilerine kadar birçok derste faydalanabilecekleri ‘neden ve nasıl?’ ilişkisine dayalı anlatımlı video içerikler ve öğrenme sağlayan oyunlar içeriyor. Uzman eğitimciler tarafından hazırlanan müfredat kazanımları çalışması; matematik, Türkçe, tarih, teknoloji ve coğrafya gibi diğer ders konuları odağında yayınlanmaya devam edecek. Da Vinci Kids hesabı, çocukların yaşlarına göre altı farklı profile kadar oluşturulabiliyor ve bir hesaba altı farklı cihazdan erişilebiliyor. Da Vinci Kids, mobil telefon ve tabletlerden App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilerek, aylık 19.99 TL aboneliklerle kullanılıyor.