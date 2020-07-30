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Hürriyet
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Eğitim
Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Uzaktan eğitime ödünç bilgisayar

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Uzaktan eğitime ödünç bilgisayar
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Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos’ta yüz yüze eğitimin başlamasını planlıyor. Ancak pandeminin seyrine göre uzaktan eğitimin devreye alınması için de tüm hazırlıklar yapıldı. Evinde bilgisayarı olmayan çocuklara okullardakiler ödünç olarak verildi. Bazılarına da televizyon gönderildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların yeni dönemde açılıp açılmayacağı tartışılırken, uzaktan eğitimin fotoğrafı da ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm hazırlıklarını 31 Ağustos’ta okulları açmaya göre plan yapmasına karşın, pandeminin durumuna göre bölge bölge, il il eğitim programları da bulunuyor. Buna ilişkin karar, koronavirüs salgınının durumuna göre ağustosun ikinci yarısında alınacak.

TRT TV DEVREDE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM’de verdiği brifingde, pandemi dolayısıyla zorunlu olarak yaşanan uzaktan eğitim hakkında ilginç bilgiler paylaştı. Edinilen bilgiye göre, uzaktan eğitimde en büyük sıkıntı, internet erişimi olmayan öğrenciler konusunda yaşandı. Öğrencilerin yüzde 25’inin internete erişiminin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Bu öğrenciler için TRT TV’nin devreye sokulduğu, bazı küçük sorunların da müdahalelerle giderildiği aktarıldı. Buna göre, evinde televizyon olmadığı saptanan öğrencilere, MEB ve il müdürlüklerinin organizasyonuyla televizyon gönderildi.

Uzaktan eğitime ödünç bilgisayar

KESİNTİSİZ İNTERNET

Bazı öğrencilere de okullardaki bilgisayarlar yollandı ve internetten ders yapmaları sağlandı. Toplantıda aktarılanlara göre, derslerin kesintisiz geçmesi için telekom şirketleriyle altyapı anlaşmaları da yapıldı.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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