Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi. Bakan Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitimle ilgili içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret etti.

Uzaktan eğitim sürecinin yol haritasının en ince ayrıntısına kadar hazırlandığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"23 Mart haftası itibarıyla hangi saatte, hangi ders, etkinlik veya oyunun, ne şekilde, nasıl yapılacağıyla ilgili planlamalar ve altyapıya ilişkin hazırlıklarımız tamam. Deneme çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalara 100'den fazla öğretmen gönüllü olarak destek verdi. Çekimler TRT'nin İstanbul'da beş, Ankara'da üç stüdyosunda yapıldı. TRT'ye ve öğretmenlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hafta sonu itibarıyla bazı pilot çalışmalar yapılacak. 23 Mart öncesinde sistemin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek. Daha iyi nasıl çalışacağı noktasında da tedbirlerin alınacak. Halihazırda herhangi bir problem söz konusu değil. Tam mesai çalıyoruz. Uzaktan eğitim süreciyle ilgili daha detaylı açıklama yapacağım. 23 Mart itibarıyla hangi gün ve saatte derslerin işleneceğini detaylı şekilde anlatacağım. Çocuklarımızın sürekli kapalı ortamda bulunması bazen onları strese sokabilir. Bu anlamda ailece birlikte bir şey yapmak önemli. Bu sadece bir tatil değil, bu uzaktan eğitimle yapılan bir okul çalışması gibi düşünülmeli. Evin belirli bir köşesi bu tür etkinlikler için ayrılabilir. Çocuklarımızın mümkünse balkona çıkmasını, pencerelerin açılmasını, uygun ortam varsa kalabalık olmadan apartman bahçesinde bulunması temiz hava almaları bakımından önemsiyoruz. Eğitim takvimimizi anne babalara özellikle öneriyoruz. Takvimde, her gün hangi etkinlik, oyun ne şekilde yapılacak, bununla ilgili öneriler var. Bunu mobil olarak tüm hizmet sağlayıcılardan izleyebilirler.

SADECE DERS YOK OYUN DA ETKİNLİK DE VAR

Uzaktan eğitiminin süresine ilgili detaylı bilgi vereceğiz. Gün içerisinde belirli derslere ilişkin, içerikler söz konusu olacak. Sadece ders yok. Oyunlar, etkinlikler, rehberlik de var. Belirtilen saatlerde izleyemeyen öğrenciler için tekrar yayınlar da olacak. 23 Mart'ta uzaktan eğitimde ilk dersi ben vereceğim.”

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de kurum olarak altyapıyı hazırlayarak içerikleri en hızlı oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Selçuk, TRT'de içerikleri hazırlayan öğretmenler, rejide görev alanlar ve çalışanlarla bir araya gelerek, katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti. Bakan Selçuk, İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda uzaktan eğitim içeriklerinin hazırlanmasında görevli öğretmenleri de ziyaret etti. Öğretmenlerden içeriklerin hazırlanış sürecine ilişkin bilgi alan Selçuk, öğretmenlerle sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu. Selçuk'a ziyaretlerinde MEB Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve diğer ilgililer de eşlik etti.