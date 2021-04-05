Uzaktan eğitimde fırsat eşitliğine destek 

Okul öncesi eğitimden üniversite seviyesine, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla farklı yaş grupları için hazırlanan matematikten sanat tarihine, sağlık bilgilerinden ekonomiye kadar birçok branşta içerik yayınlayan Khan Academy, artık 50 dilde ücretsiz eğitim desteği sunuyor. Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal: “Bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz. Bu ay itibariyle 50 farklı dilde yayınladığımız ve dünya standartlarında olduğuna inandığımız eğitim içeriğimizle küresel ölçekte fırsat eşitliğine katkı sunmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

TÜRKİYE VERİLEN DERS SAYISI 100 MİLYON

Ana eğitim dili İngilizce olan Khan Academy’nin ikinci resmi dili ise Türkçe oldu. Akademi Türkiye'de açıldığı 2013 yılından bu yana 21,5 milyon insanın eğitimine katkı sağladı. Son bir yılda Türkiye'de verilen ders içerik sayısı ise 100 milyona ulaştı. Kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük kavramlarını eğitim ile birleştiren Khan Academy; Elon Musk, Bill Gates, Google gibi çok sayıda önemli destekçinin bağışlarıyla öğrenmek isteyen herkes için her zaman ücretsiz bir eğitim platformu olmayı amaçlıyor. Köksal:

"Khan Academy’nin ilk yerel iştiraki olarak, platformun uluslararası genişleme sürecinde öncü rol oynadığımız ve uzaktan eğitimin henüz birçok kişi tarafından tanınmadığı, Khan Academy’nin ise sadece İngilizce ile Türkçe eğitim sunduğu günlerden bugün 120 milyon öğrenciye uzaktan eğitim veren bir platforma dönüşmesine şahit olduğumuz için gururluyuz. Elon Musk’ın da bu yıl itibarıyla destekçilerimiz arasına katılmasıyla daha çok insana ücretsiz eğitim desteği ulaştırabilmeyi hedefliyor ve içinde bulunduğumuz zor dönemde örgün eğitimi destekleyebilmeyi amaçlıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER İÇİN BİNLERCE İÇERİK

10 binden fazla ders videosu, 100 binden fazla interaktif alıştırma ve yazılı kaynak sunan platform, kişiselleştirilmiş eğitim anlayışıyla her bireyi seviyesine en uygun içeriklere yönlendirerek kendine en uygun hızda öğrenmesini sağlayan bir yapay zekaya sahip. Raporlama sistemi sayesinde her birey kendi gelişimini takip etme şansı bulurken, öğretmenler için de gelişmiş araçlar sunuluyor.

KULLANICI SAYISI 3 KAT ARTTI

2008 yılında, girişimci Salman Khan tarafından Silikon Vadisi’nde kurulan Khan Academy, uzaktan eğitim için tüm dünyada en çok tercih edilen kaynaklar arasında yer alırken, pandemi döneminde platformun kullanımı 3 kat arttı. Tamamen ücretsiz ve reklamsız eğitim içeriğiyle hem öğrenci, hem de öğretmenlere küresel salgın döneminde destek olmak ve örgün eğitime katkı amaçlanıyor. Khan Academy içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de öğrenci ve öğretmenlerle buluşuyor.

Khan Academy’nin herkese açık ve ücretsiz olarak sunduğu Türkçe eğitim içeriğine https://tr.khanacademy.org ve https://khanacademy.org.tr websitelerinin yanı sıra YouTube ve EBA üzerinden de ulaşılabiliyor.