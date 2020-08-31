Uzaktan eğitim ve anne-baba rolü

Aile katılımı eğitimde, öğrencinin öğrenmesi ve başarısı için her zaman çok önemli oldu. Ancak, okulların kapanmasının bir sonucu olarak birçok öğrencinin eğitimini evden gerçekleştirmesi gerektiğinden, aile katılımı bu süreçte tamamen yeni bir anlam kazandı. Ailelerin uzaktan öğretim sürecinde öğrencilerinin eğitim ve öğrenimiyle ilgili çok daha fazla sorumluluk almaları bekleniyor.

UZAKTAN EĞİTİMDE STANDARDI AİLELER BELİRLİYOR

- Ebeveynler fiziksel çevreyi kontrol ediyor. Hız belirlemek, öğrenmeye yönelik fiziksel bir alan oluşturmak ve günlük yüz yüze etkileşim yokluğunda çocuklarına destek vermek gibi pek çok görev üstleniyorlar.

- Eğitimine evde devam eden çocuklar, ebeveynlerinin her davranışını izliyor. Bu sebeple uzaktan eğitim sürecinde ebeveynler her zamankinden daha çok öğrencileri çevrimiçi eğitime bağlı kalmaya ve çalışmalarını geliştirmeye yardımcı olabilecek bir rol üstlendi.

- Ebeveynlerin, özellikle çevrimiçi bir öğrenme ortamında, öğrencilerinin aldığı eğitim üzerinde doğrudan bir etkisi bulunuyor. Çocuklarının davranışlarını gözlemlemek, karşı karşıya kaldıkları zorluklarda maddi ve manevi destek sağlamak, gelişimlerini takip etmek ve evde eğitim sürecine dahil olmak öğrencileri güçlendiriyor ve ailelerin bu desteği çocuklarının eğitimini olumlu yönde etkileyebiliyor.

- Uzaktan eğitimde çocuklarına sağladıkları her türlü yardım ve rol model olabilme becerileri onların aldıkları eğitimde en büyük rollerden birini oynuyor.

- Anne-babaların çocuklarına sağladıkları fiziksel ortam desteğinin yanında teknolojik, mental ve psikolojik destek öğrencilerin aldığı eğitim kalitesini ciddi anlamda etkiliyor.

- Bu anlamda ailelerin çocuklarını iyi tanımaları, öğrenme becerilerinin farkında olmaları, aldıkları eğitimin yöntem ve tekniklerini bilmeleri ve içinde bulundukları süreci anlamaları oldukça önemli.

- Evde çocukların sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak durumunda olan aileler, onlarla daha fazla vakit geçirerek hem akademik hem sosyal gelişimleri üzerinde önemli bir rol oynayacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ANNE-BABALAR İÇİN TAVSİYELER

- Aileler çocukları için bir rutin oluşturmalı ve ona bağlı kalmasına yardımcı olmalı.

Okullar çevrimiçi bir öğrenme biçimine geçmiş olsa da, veliler okul günlerinde çocukları her zamanki gibi okula gidiyormuş gibi davranmalı. Çocukların her gün aynı saatte kalkması, uygun şekilde giyinmeleri ve sağlıklı bir kahvaltı yapmalarını içeren programlar oluşturmak gerekli. Oluşturulan programa hem ailelerin hem de çocukların bağlı kalması uzaktan eğitim sürecinin verimliliğini de arttıracaktır.

- Aileler çocuklarının danışmanları ve öğretmenleriyle irtibat halinde olmalı.

Veliler, çocuklarının danışmanları ve öğretmenleriyle eğitim saatleri sonrasında e-Posta veya telefon yoluyla iletişime geçebiliyor. Çocukların çevrimiçi öğrenme platformunu yönetmede veya uzaktan eğitim sürecine dahil olmakta zorluk yaşayıp yaşamadığı kontrol edilmeli. Çocuklarının uzaktan eğitim sürecine uyum sağlayamadığıyla ilgili geri dönütler alan veliler, öğretmenlerden gelecek önerilere açık olmalı.

- Aileler çocuklarını egzersiz ve fiziksel aktivitelere teşvik etmeli. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler bilgisayar önünde uzun süre vakit geçiriyor. Bu sebeple velilerin çocuklarını fiziksel aktivitelere teşvik etmeleri ve onlara eşlik etmeleri oldukça önemli.

- Ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılaması da uzaktan eğitim sürecinde önemli. Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin de çocuklarına destek olabilmeleri için daha fazla enerjiye ve sabra ihtiyacı olacaktır. Bu sebeple ailelerin de kendi fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılaması bu süreçte önem arz ediyor. Velilerin kendine zaman ayırmayı unutmaması, çocukların da bu sürece dahil edilmesi hem çocuklar hem de aileler için verimliliği arttıracaktır.

- Aileler çevrimiçi eğitimde öğrenmenin karmaşıklığına saygı göstermeli. Anne-babalar, çocuklarının okul çalışmalarına yardımcı olma konusuna farklı düşünebilmeli, onların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu farkına varmalı. Yeni ve farklı bir süreç olan uzaktan eğitimde çocuklara karşı daha anlayışlı yaklaşabilmek, onlarla empati yapabilmek ve uyum sürecinde onlara saygı göstermek gerekiyor.

- Aileler çocuklarının bir öğrenme ağı oluşturmasına yardımcı olmalı. Çocukların dijital ortamlarda ideal olarak benzer hedefleri ve kendi yaşamlarına ‘yaklaşımları olan akranlarıyla’ iletişimde kalması için teşvik edilmesi gerekiyor. Örneğin üniversitede tıp okumak isteyen bir çocuğun, diğer öğrencilerle ve benzer hırsları olan öğrencilerle veya gruplarla iletişim halinde olması sağlanmalı.

- Aileler çocuklarının eğitim için gerekli malzemelere sahip olduğundan emin olmalı. Anne-babalar normal eğitim sürecinde çocuklarına sağladığı defter, kitap, kalem gibi malzemeleri uzaktan eğitim sürecinde de stabil bir internet bağlantısı, kamera, mikrofon, PDF okuyucu, not alma uygulamaları, tüm hesaplar için oturum açma bilgileri, bilgisayar gibi eğitimlerinde kullanılacak teknolojik imkanları farkında olarak bu imkanları çocuklarına sağlamalı.

- Çocuklara öğrenmeye elverişli bir ortam sağlanmalı. Eğitim süreci artık evde devam edeceğinden evde çocuklara ders çalışmaya elverişli bir ortam oluşturmak ve bu alanda ihtiyacı olan konfor ve konsantrasyon etmenlerini sağlamak için çocuklara yardımcı olunmalı.

- Veliler çocuklarının kullandığı online eğitim platformunun güvenilirliğinden emin olmalı. Uzaktan eğitim sürecinde dersler öğretmenlere veya kurumlara bağlı olarak farkı uygulamalar ve platformlarda işleniyor. Ancak eğitim amacıyla kullanılan uygulamaların güvenilirliği de göz önünde bulundurulmalı. Aileler kullanılan uygulama hakkında bilgi sahibi olmalı, eğer güvenliğinden endişe edilen bir platform kullanıldığı düşünülürse öğretmen veya okul yöneticileriyle iletişime geçmeli.

- Online eğitimin gerçekleştiği uygulamanın erişim izinleri veliler tarafından kontrol edilmeli. Teknolojik cihazlara indirilen birçok uygulama doğru çalışabilmek için erişim izinleri istiyor. Uzaktan eğitimde kullanılan uygulamalar da kamera, mikrofon gibi bağlantılar için izin isteyecektir. Ancak kullanılan uygulamanın mesajlar, galeri ya da ilgisiz diğer uygulamalara erişim izinlerinin verilmesi güvenlik problemlerine sebep olabiliyor. Bu sebeple aileler çocuklarının kullandığı çevrimiçi eğitim platformunun erişim izinlerini takip etmeli.

- Online ders sırasında kullanılan cihazın bildirimleri kapatılmalı. Eğitim sırasında cihaza Instagram, Whatsapp, Facebook ya da yüklü dijital oyunlardan bildirim gelmesi çocuğun derse olan ilgisini kaybetmesine veya dikkatinin dağılmasına sebep olabilir. Bu sebeple ders öncesi cihaz bildirimlerinin kapatılması bu durumu engelleyecektir.

- Aileler ders sonrası çocuklarının tarama geçmişini kontrol etmeli. Anne-babalar çocuklarının ders sonrası tarama geçmişlerini kontrol ederek ders sırasında internette başka sayfalara giriş yapıp yapmadığını kontrol etmeli. Çocuklarının derse odaklandığından emin olmalı.

- Anne-babalar ders öncesi teknik ekipmanları kontrol etmeli. Çocuklarına uygun bir ders ortamı oluşturabilmek ve teknik aksaklıkların önüne geçebilmek için ders öncesi kamera, mikrofon ve internet bağlantısı gibi teknik ekipmanları kontrol etmeliler. Mikrofon ve kamera çocuğa çok yakın veya çok uzakta bulundurulmamalı.

- Aileler ders sırasında derse uygun davranmalı. Çocuğun ya da uzaktan eğitime katılan diğer çocukların dikkatini dağıtmamak amacıyla eğitim sırasında veliler çocuklarıyla konuşmamalı, yanında başka işlerle uğraşmamalı ve gürültü yaratmamalı. Çocuğa ders için sessiz ve dikkatinin dağılmayacağı bir ortam oluşturmak oldukça önemli.

- Ders sırasında diğer teknolojik cihazlar çocuktan uzakta tutulmalı. Online ders sırasında çocukların dikkati kolaylıkla dağılabiliyor. Bu sebeple ders sırasında kullanılan teknolojik cihazlar dışında dikkat dağıtıcı diğer teknolojik cihazlar veya eşyalar çocuğun yanında bulundurulmamalı.

- Çocuklara sosyal medya etiği öğretilmeli. Aileler çocuklarına dijital görgü kurallarını ve sosyal medya etiğini yaşına uygun bir şekilde öğretmeli. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi dijital dünyada da yanlış olan davranışlar çocuklara anlatılmalı. Aynı zamanda ders sırasında öğretmenine ve diğer arkadaşlarına karşı saygılı olması ve uygunsuz nicknamelerden kaçınması için teşvik edilmeli.

- Veliler çocuklarının teknolojik motivasyonunu yüksek tutmalı. Özellikle teknolojiyle iç içe büyüyen çocukların eğitici dijital oyunlar ve online aktivitelerle derslere bağlılığını arttırmak ve dersten keyif almasını sağlamak teknolojik motivasyonun arttırılmasında etkili bir yöntem olacaktır. Aileler çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde online dersten keyif alması için çocuğuna uygun yöntemler geliştirmeli.

PROF. DR. LEVENT ERASLAN KİMDİR?

1975 Karabük doğumlu olan Eraslan; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da, lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara’da tamamladı. Eğitim sosyolojisi alanında doktora sahibi olan Eraslan, son dönemde sosyal medya ve sosyolojisiyle ilgili çalışmalar yapıyorr. Kırıkkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulunda öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Eraslan’ın toplumsal yaşamın farklı ve özel alanlarına doönükteorik ve uygulamalı araştırmaları bulunuyor. Birçok alanda uluslararası akademik çalışmaları olan Eraslan, çeşitli STK’lerde görev aldı ve Afet Çocukları Eğitim ve Dayanışma Derneği (AÇED) Başkan vekilidir. Çocuk Vakfı danışma üyesi olan Eraslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı-TÜBİM (Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Anadolu Üniversitesi Rektör yardımcılığı yaptı. AÖF Sosyoloji Bölüm Koordinatörü olan Eraslan, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) başkanlığını da yapmış olup, sosyal medya ve dijital güvenlik alanında akademik çalışmalarda bulunuyor. Sosyal medya konusunda birçok televizyon kanalının uzman konuğu olan Eraslan, 19 adet telif kitabına, yüze yakın akademik çalışması ve üç bilimsel başarı ödülüne sahip.