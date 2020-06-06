‘Uzaktan eğitim, sistemimizin parçası olacak’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un meslektaşlarıyla çevrim içi buluşmaları devam ediyor. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nın yeni adresi Kahramanmaraş’tı. Buluşmaya, Kahramanmaraş’ın merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde görevli yüzlerce öğretmen katıldı. Bakan Selçuk’a öğrencilerine ulaşabilmek için ürettikleri çözümleri anlatan öğretmenler, ders notlarını okulda çoğaltarak evlere bıraktıklarını, bayramda çocuklara şeker ve hediyeler götürdüklerini, özel gereksinimli öğrencilerle telefonda ders yaptıklarını, kapı önü sohbetleriyle hasret giderdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin özverisi sayesinde Türkiye’nin uzaktan eğitimde önemli bir yerde olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Biz meslektaşız. Çocuklar için aynı amaca yönelik olarak çalışıyoruz. Beraberce bir işi yükleniyor olmak birlikte bu ülkenin çocuklarına hizmet ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Salgın sürecinde fayda gördükleri uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte de bazı konularda devam etmesini isteyen öğretmenlere Bakan Selçuk, “Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası haline getirmek için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz” şeklinde yanıt verdi.

MASKE ÜRETİMİNDEN CANLI YAYIN

Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinden toplantıya katılan Leyla öğretmen, Bakan Selçuk’u maske üretimi yapan mesai arkadaşlarıyla birlikte selamladı. Bakan Selçuk, “Emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün ülkenin sizlere duaları var. Çabalarınız sadece Türkiye’den değil dünyadan da yankı buluyor” dedi.

ŞİİRLER, TÜRKÜLER SOHBETE EŞLİK ETTİ

Şairler diyarı Kahramanmaraş’ta edebiyat öğretmeni Rama'“İnsanlık Türküsü' şiirini okuyan Avcı’ya çocuklara verdiği emek için teşekkür etti. Müzik öğretmeni Mahmut Kırbaş ise Abdurrahim Karakoç’un Mihriban türküsünü Bakan Selçuk’a armağan etti. Mihriban’ın çok sevdiği bir türkü olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, “Bu türkü bin yıl dinlense kimse bıkmaz” diye konuştu.