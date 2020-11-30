Uzaktan eğitim programları

Kendini Türkiye’deki eğitim sistemine destek vermeye adamış eğitim gönüllüleriyle 27 Ekim’de hayata geçirilen program; bilişim ve kodlama, İngilizce, fen, matematik, sosyal duygusal öğrenme ve okuma alanlarında yapılacak uzaktan eğitimleri kapsıyor. Böylece çocuklara akademik, sosyal ve duygusal beceriler kazandırılması hedefleniyor. Ülkemizin önemli sorunlarından biri, çocuklarımızın nitelikli eğitime ulaşabilmesi. Durum böyleyken, yaşadığımız pandemi nedeniyle özellikle ülkemizin dezavantajlı bölgelerindeki çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine dair yaşadıkları sorunlar çoğaldı. Biz de çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşmasına ve bu anlamda MEB’in çalışmalarına destek olmayı misyon edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak uzaktan eğitim çalışmalarına başlamayı sorumluluğumuz olarak gördük. Bu eğitim programını, çocukların arkadaşlarıyla ve deneyimli gönüllülerimizle buluşarak bilgilerini tazeleyecekleri, aktif öğrenme metotları ve oyunlarla keyifli vakit geçirecekleri bir etkinlik olarak tasarladık. Programlarımızı hazırlarken çocuklarımızın gelişimsel dönemlerine uygun olarak en çok ihtiyaç duydukları bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri onların en sevdiği yöntem ve yaklaşımlarla kazandırmayı amaçladık. Oyun, keşif, deneyim ve paylaşımlarla çocuklarımızın ve gönüllülerimizin çok sevdiği programlarımızı onlarla bu kez dijital ortamda buluşturuyoruz.

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARININ İÇERİKLERİ

ALGO DİJİTAL / BİLİŞİM: Çocukların okuldan uzak oldukları bu dönemde teknolojinin doğru kullanımı, algoritma ve günlük hayat problemleri arasında ilişki kurabilmelerini, problem çözme becerilerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Başlıca amaçları arasında temel bilişim teknolojilerini tanıma, temel programlama bilgi ve becerilerini edinme, günlük hayat ve kodlama kavramı arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme ve analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirme yer alıyor. Mobil uygulaması da bulunan algodijital.com adlı kodlama oyunu akıllı cihazlara ücretsiz olarak indirilebilir.

BİLİM KAFASI: Okullarından uzak oldukları bu dönemde çocukların bilimsel süreç basamaklarına hakim, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

SAYILARIN DÜNYASI: Bu programda çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamak, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygıyı azaltmak hedefleniyor. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel matematik bilgi ve becerilerinde artış, problem çözme becerilerinde gelişme, karmaşık sorunları açık, basit ve mantıksal adımlara ayırarak çözme ve düzenlemelerini sağlama ve matematiğin farklı disiplinlerle ilişkisini fark ettirme, programın temel amaçları arasında yer alıyor.

OKUYORUM OYNUYORUM: Çocuklarda okuma kültürü oluşturmanın önemi her geçen gün daha da artıyor. Buradan yola çıkarak çocukların bu kültürü edinmelerinin ilk adımının onlara kitapları sevdirmekten geçtiğini düşünen TEGV ekibi, 2006’dan beri uyguladığı ‘Okuyorum Oynuyorum’ programıyla paralel hedef ve amaçlar doğrultusunda ilerlenen ‘Online Okuma Programı’ kapsamında da, çocukların kitapların maceralı yolculuğuna dahil olmasını, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini, sosyal-duygusal gelişimlerine dair farkındalık kazanmalarını, farklı yazar ve kitaplarla tanışmalarını ve okumanın, hayal kurmanın heyecanlı yolculuğuna dahil olmalarını amaçlıyor.

GİZLİ HAZİNEM: Çocuklara kişisel farkındalık kazandırmayı ve onların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim programı. Bu etkinlikle, çocukların duygularını tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği; içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başladığı; sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenmesi hedeflenmektedir. Bilişsel becerilerden çok daha fazlasını gerektiren durumlarla karşılaşan çocuklarımızın bunlarla baş etmelerini sağlamak amaçlanıyor.

İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ: Bu program, çocukların şarkı, resim tarifi, diyalog, kısa metinler, interaktif çalışmalar ve oyunlarla ana dilde öğrendikleri şekilde duyarak ve konuşmayı deneyerek İngilizce öğrenmelerini hedefliyor.

BİRİNCİ SINIFLARA ÖZEL PROGRAM: TEGV’de ayrıca birinci sınıfların yeni okul yaşantısına güçlü başlayabilmeleri için Sosyal Duygusal ve Akademik Uyuma odaklanan oyun ve eğlence dolu ‘Birlikte Öğrenelim’ birinci sınıflar disiplinlerüstü programı da uzaktan çocuklarımızla buluşmaya hazır.

GELİŞTİRME VE PİLOT UYGULAMA

Pandemi krizi TEGV ve faaliyetlerini derinden etkilemekle birlikte, beraberinde büyük bir fırsat da getirdi. Google desteğiyle Algo Dijital adlı kodlama platformunu başarıyla devreye alan ve geçtiğimiz iki yılda yaklaşık 150 bin çocuğu yüz yüze etkinliklerle geleceğin alfabesi ile tanıştıran TEGV, yine Google’dan gelen destek ile eğitim içeriklerinin dijital dönüşümlerini gerçekleştirdi. 23 Nisan sabahı Google’dan gelen telefonla aldığım haber, adeta çocuklarımız için bir bayram hediyesi oldu. İspanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa’dan hızlandırma programına katılan toplam 12 STK arasına Türkiye’den davet alan tek kurum TEGV oldu. Hızlandırma programı etkisini kanıtladı; webinarlar, eğitim seminerleri; bire bir mentorlükler ve fon desteği ile uzun süreye yayılabilecek dijitalleşme çalışmalarımızı bu sayede çok kısa bir sürede tamamlayabildik. Google’un iş ortağı Eğitim Hızlandırma kuruluşu INCO’nun danışmanlığıyla başlayıp devam eden çalışmalarda tüm programlar, alanlarında deneyimli uzmanlar tarafından dijitale dönüştürüldü. Temmuz ayında 2 bin 500 çocuk ve 400 gönüllüyle pilot uygulama başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Artık TEGV, dijital dünyanın kapılarından geçerek, çocukları ile uzaktan da olsa buluşmaya ve nitelikli eğitimi evlerine götürmeye hazır.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ BİR DÜNYA

Nisan ayında TEGV velileri bünyesinde yapılan araştırmada, çocukların ve velilerin uzaktan eğitimle ilgili deneyimleri; beklentileri, mevcut donanımları ve ihtiyaçları soruldu. Görüldü ki genelde TEGV velileri çocuklarını uzaktan eğitime odaklandırmak için evlerinde gerekli donanıma, akıllı cihazlara ve internet erişimine ne yazık ki sahip değil. Özellikle çok çocuklu ailelerde akıllı cihazların yetersiz sayıda olması ve sosyo-ekonomik zorluklar çocukların uzaktan eğitime erişimlerinin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Bu duruma bir çözüm arayışına giren TEGV’in yolu bu kez yakın geçmişte birlikte bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmiş olan Eski Arçelikliler Derneği ile kesişti. Arçelik’in de katılımıyla birlikte ‘Yeni Dünya’ olarak adlandırılan bir tablet bağışı kampanyası başlatıldı. Şimdilik İstanbul Kadıköy-Maltepe hattında yer alan Arçelik ve Beko mağazalarının katılımı ve sosyal medya desteğiyle süren kampanyanın, yakın gelecekte tüm Türkiye’de yaygınlaşması hedefleniyor. Benzer kampanyalardan farkımızı; hazır olan ve pilot uygulaması başarıyla yapılmış dijital eğitim programlarımız; uzaktan eğitim konusunda özel eğitim almış gönüllülerimiz ve sürece tam destek veren deneyimli merkez ve saha personelimiz olarak görüyoruz. İlk adımı 22 Eylül’de atılan kampanya kamuoyunun ilgisi ve destekleriyle giderek büyüyor. Yardımsever vatandaşlarımızın yanı sıra kurumların da kampanyaya destek olmak istemeleri bizi umutlandırıyor. Şeffaflık ilkemiz ve bağışçılarımıza olan sorumluluğumuz gereği, tüm hesaplarımız bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenerek raporlanıyor. Kampanyaya yapılan bağışlarla temin edilen ilk tabletler, Beykoz Kılıçlı İlköğretim Okulu, Sait Taşçıoğlu ilköğretim Okulu ve Siirt Kurtalan’daki Gürgöze İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere 16 Ekim’de dağıtıldı. Projenin ilk etabında 88 çocuk tabletlerine kavuşurken, önümüzdeki günlerde Van/Muradiye ve Hakkari’de belirlenen köy ilkokullarında okuyan öğrencilere tabletleri ulaştırılacak. TEGV, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu projeye tüm duyarlı vatandaşların ve kurumların desteğini bekliyor. Gerekli bilgiye TEGV’in sosyal medya hesaplarından ve tegv.org adlı internet sitesinden ulaşılabilir.

SAİT TOSYALI KİMDİR?

Tarsus Amerikan Kolej’inde başladığı lise eğitimini AFS Değişim Programı ile gittiği Columbia High School, Teksas-ABD’de tamamlayan Sait Tosyalı, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme yüksek lisansı programlarını bitirdi. Koç Holding’de çalıştığı dönemde tüketim grubunun özelleştirme, büyüme ve şirket satın alma projelerinin fizibilite, ihale ve yönetim süreçlerinde görev aldı. Topluluğun tüketim, enerji ve inşaat şirketlerinde genel müdürlük yaptı. Endüstriyel gaz üreticisi Alman Linde Gaz AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası olarak görev yapan Tosyalı, farklı kültürlerde, çok uluslu ve sınır ötesi şirketlerin birleşme ve yönetimlerinde sorumluluk aldı. Eylül 2017 itibariyle TEGV’in Genel Müdürlük görevini üstlenen Sait Tosyalı, aynı zamanda Tat Konservecilik A.Ş. ve Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.