Uzaktan eğitim kullanımında rekor artış

Pandeminin mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan üç aylık döneminde öğrenciler ve öğretmenler dersleri uzaktan eğitime taşıdı. Bilgisayar ve mobil cihazlar aracılığıyla eğitim alan öğrenci, alınan ders, indirilen doküman, kullanılan sanal sınıf gibi kategorilerde sayılar çok hızlı artış gösterdi. Türkiye’de 2 milyon 250 bin öğrenciye uzaktan eğitim hizmeti sunan Advancity’nin 2019 ve 2020 yılının mart, nisan, mayıs aylarını kapsayan karşılaştırmalı araştırmasına göre, uzaktan eğitim çözümlerinin kullanımında rekor artışlar yaşandı. Artış sayıları ve oranları şöyle oldu:

SANAL SINIFLARA YOĞUN TALEP

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ‘ALMS’ sistemine giriş yapan kullanıcı sayısı, 824 bin 956’dan, 2 milyon 501 bin 625’e çıktı. Artış oranı yüzde 203 oldu. Buna karşılık, ALMS Aktivite sayısı yüzde 12 bin 166 artarak, 13 bin 145 iken, 1 milyon 612 bin 345 oldu. ALMS sistemine yüklenen word, excel, powerpoint ve pdf'lerin toplamını veren ‘doküman sayısı’ ise, yüzde 16 bin 102 artışla 3 bin 537’den, 573 bin 48’e çıktı. ALMS sanal sınıf sayısında ise, yüzde 5163 artış yaşandı. Sanal sınıf sayısı 6 bin 455’den, 339 bin 758’e çıktı.

ORTAÖĞRETİMDE BENZER TABLO

Ortaöğretimin sanal sınıf eğitimlerinde de benzer bir gelişme yaşandı. Uzaktan Canlı Eğitim Sanal Sınıf Platformu 'Perculus Plus' kullanımlarındaki artışlar ise şöyle:

Katılımcı sayısı 84 bin 208’den, 12 milyon 961 bin’e çıktı. Artış oranı yüzde 15 bin 291 oldu. Dosya sayısı da yüzde 13 bin 759’luk artışla 4 bin 136’dan, 573 bin 212’ye ulaştı. Oturum sayısı ise, 3 bin 753’den, 354 bin 366’ya çıktı ve yüzde 9342 artış gösterdi.