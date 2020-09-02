Uzaktan eğitim için 81 ilde EBA destek noktaları kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Ahmet Kabaklı Ortaokulu'nda katıldığı programda, 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı. Türkiye'de ve dünyada, salgın sebebiyle eğitim faaliyetlerinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve uzaktan eğitim gündeminin temel maddesi haline geldiğini söyleyen Selçuk, bugünlerde uzaktan eğitimin ne şartlarda ve hangi araçlarla yapılacağının tüm dünyada tartışıldığını belirtti. Selçuk, uzaktan eğitimde çözümler geliştirmenin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitime dair ürettiğimiz her çözüm, yarınımızı şekillendirecek, bu nedenle şu anda kullandığımız mecralar ve araçlar çok önemli. Hızla harekete geçerek başlattığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız uzaktan eğitim sürecini haziran ayında tamamladık ve 31 Ağustos itibarıyla da tekrar başlattık. EBA TV ders programlarımızı ve canlı sınıf bağlantıları için saatlik programlarımızı tüm öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizin cep telefonlarına kısa mesajla ulaştırdık. EBA internet sayfamızın sağ alt bölümünde yer alan EBA Asistan ve 'uzaktanegitim.meb.gov.tr' internet adresimiz uzaktan eğitim sistemlerimize dair tüm sorulara anında cevap vermek üzere hizmetinizde.

18 Eylül’e kadar devam edecek olan uzaktan eğitim ders programı öğrencilerin uyum ve pekiştirme sürecine uygun olarak yapılandırıldı. EBA TV yayınlarında bu nedenle geçen yılın ders ünitelerinden başlangıç yapıldı EBA internet portalının altyapısını yaklaşık 1 milyon öğrencinin eş zamanlı girişine imkân sağlayacak şekilde güçlendirdik. Bu oranı çok yakında çok daha yukarılara taşıyacağız. Canlı sınıflara erişimde sorun yaşayan öğrencilerin ve velilerin, okul yönetimlerine ulaşmalarını istiyoruz. Ayrıca, EBA Asistan'ın tüm soruların cevaplarını vermek üzere 7/24 hazır olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Bu ülkede yaşayan her çocuk çok önemli, her birinden kendimizi mesul hissediyoruz, onların derdini kendi derdimiz biliyoruz.

Uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet bağlantısı sorunu yaşayan öğrenciler var. Televizyonda her çocuğun erişimi için ihtiyaç duyulan içerik bulunuyor ancak buna ilave olarak internet desteğini de vermek istedik. Öğrencilerin uzaktan eğitimden nasıl faydalanacağı konusunda herkes endişelendi, endişelerin giderilmesi için çalışmaları yoğunlaştırdık, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindeyiz.

ÖĞRENCİLER, BİR YAZILIMLA EN YAKIN EBA DESTEK NOKTASINI BULABİLECEK

Kırsal bölgelerde belirli imkânlara sahip olmayan ve birlikte okul çağında birden fazla çocuğu olan velilerin çocuklarının EBA TV'yi izlemeleri için birtakım çözümler ürettik. EBA destek noktaları bu çözümlerden biri. Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan öğrencilerimizin EBA'dan faydalanmalarını sağlamak için okullarımız ve kurumlarımızda EBA destek noktaları oluşturduk. 81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacak. EBA destek noktasında öğrencilerimize dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunacağız. Bu alanlar okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Öğrenmesi daha da gelişsin diye teknoloji erişiminde öğrencilerimize destek olmuş oluyoruz. Televizyon içeriği öğrenciler tarafından çok rahatlıkla erişilebilir durumda. Öğrencimiz, EBA destek noktasına giderse burada uzaktan eğitimini almış olabilecek. Öğrenci ve velilerin en yakın EBA destek noktasını bulması için bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla öğrenciler en yakın EBA destek noktası hakkında bilgilendirilecek. EBA destek noktaları bakanlığa bağlı okul ve diğer kurumlarda yer alıyor. EBA destek noktasında, ihtiyacı olan öğrencilerin belirli bir planlama dahilinde gruplar halinde, dönüşümlü olarak bilgisayar ve internet kullanımları sağlanacak. Öğrencilerin EBA destek noktasına giriş ve çıkışları, öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun, birbirleriyle çakışmayacak ve yığılma olmayacak şekilde planlanacak. Öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri ise bir canlı ders süresinden az olmayacak şekilde planlandı. Elbette tıpkı okullarımızda olduğu gibi bu alanlarda da hijyen şartlarının sağlanması önceliğimiz olacak. Ne diyoruz? Önce çocuklarımızın, önce öğretmenimizin sağlığı ve risk varsa biz yokuz diyoruz. Bu alanlar kullanım öncesi ve sonrasında temas edilen tüm yüzeylerle birlikte dezenfekte edilecek. EBA destek noktasında teknik işlemlerin yürütülmesi için en az bir öğretmen ya da teknik personel görevlendireceğiz. Görevli personelimiz, siperlik, iş önlüğü ve eldiven kullanırken öğrencilerimizin bireysel kullanımı için maske ve kulaklık temini yapılacak. Ayrıca mesafe kuralları gereği, destek noktamızın kapasitesine uygun olarak aynı anda belirli sayıda öğrencinin bulunmasına da dikkat edilecek. EBA destek noktası olarak kullanılan alanların temizlik ve hijyenini sağlamak amacıyla personel de görevlendireceğiz. Uzaktan eğitim sürecine dahil olmayan öğrencinin kalmaması için oluşabilecek her türlü ihtiyacı düşündük ve karşılamaya çalışıyoruz. EBA destek noktaları bu konuda büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Öğrencilerimiz bulundukları mahaldeki en yakın EBA destek noktasının bulunduğu yeri, 'uzaktaneğitim.meb.gov.tr' adresinden öğrenebilir.”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasının ardından Muş, Adana, İstanbul ve Sivas'taki EBA destek noktalarına canlı yayınla bağlandı, öğrenci ve öğretmenleri selamladı ve tüm illerdeki EBA destek noktalarının sembolik açılışlarını gerçekleştirdi.