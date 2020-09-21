Uzaktan eğitim döneminde ailelere tavsiyeler

Eğitimde bu süreç çocuklar kadar ebeveynleri de daha önce karşılaşmadıkları bir durumda bıraktı. Çocuklarımız derslerini bir süre evlerinden ve uzaktan eğitim yöntemiyle takip edecek. Çocukların bu uzaktan eğitim sürecinden en etkili ve verimli bir şekilde yararlanmaları için ebeveynlerimizle bazı önerileri paylaşmak isterim:

EVİN İÇERİSİNDE MEVCUT DÜZENİ KORUYUN

- Uzaktan eğitim döneminde ev içerisinde mevcut düzeni korumaya çalışmak güzel bir başlangıç olabilir.

- Evin okula dönüşmesi çocuk için anlaşılması zor bir durumdur, bu durumun geçici olduğunu hatırlatın.

- Online ders ortamlarının ‘gerçek sınıf’ hissi yaratmadığını biliyoruz. Derse girmekte direnen çocuklara, öğrenimi neden böyle görmek zorunda olduklarını açıkça anlatmak, zihinlerini netleştirir. Bu işleyişin ‘gerçek bir okul’ olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini uygun bir dille ifade edin.

ÇOCUKLARA ZAMAN TANIYIN

- Araya giren yaz tatilinden sonra çocuklar yeniden uzaktan eğitime alışmakta zorluk yaşayabilirler, onlara zaman tanıyın. Neye ihtiyaç duyduklarını sorup eğer uygulaması mümkün ise yerine getirip motive edin.

- Her günün sonunda programa uyup uymadığını takip edin ve güzel cümlelerle motivasyonlarını canlı tutun.

- Çocuklar rutine ihtiyaç duyarlar, bu nedenle haftalık düzeni bozmadan tamamlamaya çalışın. Hafta bitiminde, çocukların sürekli evde olmaktan sıkılacağını göz önünde bulundurarak, yeni önlemler çerçevesinde ailece keyifli vakit geçirmeye özen gösterin.

- Derse başlamadan önce, okul dönemindeki rutinleri gerçekleştirmesini sağlayın. Kıyafetlerini değiştirmesi, kahvaltısını yapması, ders gereçlerini hazırlaması gibi.

ÖĞRENME ORTAMININ SESSİZ OLMASINA DİKKAT EDİN

- Uzaktan eğitim sürecinde öğrenme ortamının mümkün olduğu kadar sessiz ve uyaranlardan uzak olmasına dikkat edin.

- Dersten önce hareketli bir egzersizle açılmasını ve öğrenmeye hazır hale gelmesini sağlayın.

- Dersler bittikten sonra dinlenmesi için zaman tanıyın, keyif aldığı aktivitelerle vakit geçirmesine müsaade edin.

- Uzaktan eğitim sürecinde, derslerin onların sorumluluğu olduğunu hatırlatın.

SINIRLARI BELİRLEYİN

- Ebeveynler olarak sınırları net olarak belirleyin, unutmayın ki sınırlar çocuklara güven verir.

- Öğrenmede sosyal iletişimin önemini hatırlayarak, kardeşler arası ve ebeveyn-çocuk iletişimini besleyin. Yaratıcı yöntemler, oyunlar aracılığı ile öğrendiklerini paylaşmalarını sağlayın.

- Çocuklarınızla açık bir iletişim kurun, onları dinleyin ve kaygılarını gidermelerine yardımcı olun.

- Çocukların derslerden uzaklaşmaları aşırı kaygıdan da kaynaklanabilir. Kaygılarını paylaşmaları için teşvik edin fakat zorlamayın.

DERS DIŞI AKTİVİTELERLE DE İLGİNENİN

- Özellikle bu dönemde çocuklarınızın dersleriyle ilgilendiğiniz kadar ders dışı, keyif aldıkları aktivitelerle de ilgilenin.

- Okul ortamının çocuklar için bir öğrenim mekanından daha fazlası olduğunu unutmayın. Çocukların akranlarıyla çevrimiçi iletişimine müsaade etmek, sosyal mesafeli oluşun etkilerini hafifletebilir. Çevrimiçi akran iletişimini rutin haline getirmek, çocukların bağlantıda kalmasına yardımcı olacak ve yalnız hissetmemelerini sağlayacaktır.

BOŞ VAKİTLERİNİ EĞLENCELİ AKTİVİTELERLE DOLDURUN

Koronavirüs pandemisiyle beraber alınan önlemler sebebiyle evde geçirilen sürenin uzaması, çocukların teknolojik cihazlarla daha uzun süre vakit geçirmesine ortam hazırladı. Dersleri dışında, teknolojik cihazlarla geçirilen vakit noktasında kurallar ve sınırlar oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde bu sürecin sonunda teknoloji bağımlısı çocuklarla karşı karşıya kalacağız. ‘Yerini doldur’ tekniği dediğimiz yöntemle, çocukların teknolojik cihaz kullanımına sınır koymakla birlikte, boşta kalan vakitlerini ailece yapılacak eğlenceli etkinliklerle doldurabilirsiniz. Çocuklar alınan tedbirlerle birlikte yeni yaşamın kurallarına alışmakta ve sürdürmekte zorluklar yaşayabilirler. Bu süreçte çocuklara zaman tanınmalı ve ebeveynler bu süreci tek başına yaşadığını düşünmemeli. Süreç hakkında bilgilenmek, daha fazla rehberlik almak için çocuğunuzun öğretmenleriyle ve diğer ebeveynlerle de iletişim halinde olmalısınız.

NESRİN CİHANGİR MERAL KİMDİR?

1984 Almanya’da doğdu. 2007’de Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitim yönetimi yüksek lisansını tamamladı. 2008’den beri farklı idari bölümlerinde sorumluluklar aldığı Cihangir Okulları’nda, son beş yıldır kurucu temsilcisi ve 2018 yılı itibariyle de İcra Kurulu Başkanlığı yapıyor. Mart 2019’dan beri ise 35’inci dönem TÖZOK yönetiminde. İyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Spor yapmak ve seyahat etmek en büyük zevki. Evli ve iki çocuk annesi. Cihangir Okulları’nın eski bir öğrencisi, mezunu, her idari seviyede çalışmış 14 yıllık bir emektarı olarak, Ergül Cihangir’in eğitim sevdasıyla yakmış olduğu bu meşaleyi, aydınlık yarınlara taşımak adına, eğitim yönetimi alanında da uzmanlaşarak gelecek nesillere rehber olma misyon ve vizyonunu taşıma hedefinde.