Uzaktan eğitim ağında 800 bin yabancı öğrenci var

UYUM İÇİN TÜRKÇE DERS VİDEOLARI

Yabancı öğrencilerin Türkiye'ye ve eğitim sistemine uyumlarının sağlanması amacıyla, 2019-2020 ders yılında uyum sınıfları oluşturulmuştu. Bakan Selçuk, yoğunlaştırılmış Türkçe öğretimi yapılan ‘uyum sınıflarında’ öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinin öğrenimlerine uzaktan devam edebilmeleri amacıyla Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında 'Uyum için Türkçe' uzaktan eğitim ders videoları hazırlandığını açıkladı. Ders videolarının yanı sıra PIKTES kapsamında istihdam edilen Türkçe öğretmenleri ve rehber danışmanların da sürekli öğrencilerle iletişim halinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“PIKTES kapsamında istihdam edilen 3 bin 547 Türkçe öğretmeni öğrencilere internet ve telefon aracılığıyla ulaşarak, alternatif uzaktan eğitim imkânlarına ilişkin bilgilendirmeler yaptı. Tüm öğrencilerimiz ve aileleri için rehberlik süreci de çok önemsediğimiz bir konu. Yine PIKTES kapsamında istihdam edilen 375 rehber danışman tarafından öğrencilere akademik ve kişisel rehberlik yapılarak gereken durumlarda psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca rehber danışmanlar, öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri de yürütüyor.”

KIRTASİYE VE EĞİTİM MATERYALİ DESTEĞİ

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde dezavantajlı öğrenciler ve yabancı öğrencilere yönelik materyal desteği de yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Uzaktan eğitim sürecini desteklemek amacıyla yaklaşık 75 bin dezavantajlı öğrenciye Birleşmiş Millet Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde kırtasiye malzemesi, yabancı öğrenciler için hazırlanmış 10 kitaptan oluşan hikâye seti ve Türkçe alıştırma kitabından oluşan eğitim seti gönderildi. Ayrıca hijyenin çok önemli olduğu bu süreçte 4 bin aileye sabun, dezenfektan, diş fırçası ve macunu ile hijyen kitabı gibi malzemelerden oluşan kişisel bakım paketi de ulaştırıldı.”

YETİŞKİN EĞİTİMLERİ DE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin salgın sürecinde dünyanın her köşesine ulaştırdığı yardımları ve yürüttüğü başarılı çalışmaları ile örnek ülke olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yabancı ailelerin Türkçe öğrenmesi amacıyla çeşitli projeler altında uzaktan eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda uzaktan ve yüz yüze eğitim sistemleri bir araya getirilerek oluşturulan ‘Harmanlanmış Eğitim’ modeli geliştirildi. Bu model çerçevesinde ülkemizde bulunan yabancı yetişkinler Türkçe dil eğitiminde e-öğrenme yoluyla faydalanıyor. Öğretim Yönetim Sistemine kayıtlı yaklaşık 10 bin yabancı yetişkine koronavirüs (Covid-19) salgını ve salgından korunma yolları hakkında sistem üzerinden bilgilendirme yapıldı. Ayrıca salgın sürecinde yabancı velilere farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirmeler yapılarak çocukları ile birlikte evde düzenleyebilecekleri eğitim etkinlikleri konusunda destek sağlandı."