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Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Uzak#Eş Anlamlısı
Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir Uzağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe bir sözcük olan uzak kelimesi, uzamak fiilinden türetilmiştir. Uzamak, hem hacim kazanmak hem de mesafenin açılması anlamına gelir. Uzak ise iki kişi ya da nesne arasında çok fazla mesafenin bulunması demektir. Aradaki zaman farklılıkları için de aynı kelime kullanılır. Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzak kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Uzak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yakın

2- Bitişik

3- İlgili

4- Başucu

5- Yanaşık

 Uzak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Irak:

 Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi eski Türkçe ile yazan ozanların şiirlerinde sık sık geçen ırak kelimesi uzak ile eş anlamlıdır.

 2- Mesafeli:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan mesafeli hem uzak hem de aralıklı anlamına gelir.

 3- Yad El:

 Genellikle yabancı memleketler için kullanılan yad el kelimesi de uzak ile eş anlamlı olan sözcükler arasında yer alıyor.

 4- Mahrum:

 Uzak kelimesi mecazen istediğine erişememiş olan, mahrum ve yoksun anlamına gelir.

 Uzağın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Atalarımız boşuna dememiş gözden ''ırak'' olan gönülden de ırak olur diye.

 2- Onu eskisi kadar çok sevmediğim için hem kendisine hem de ailesine ''mesafeli'' davranmaya başladım.

 3- ''Yad ellerde'' arkadaş edinmek, en az çalışmak kadar zor.

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 4- Günümüzde edepten ''mahrum'' olan o kadar çok insan var ki.

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