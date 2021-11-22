Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Uzak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Yakın
2- Bitişik
3- İlgili
4- Başucu
5- Yanaşık
Uzak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Irak:
Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi eski Türkçe ile yazan ozanların şiirlerinde sık sık geçen ırak kelimesi uzak ile eş anlamlıdır.
2- Mesafeli:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan mesafeli hem uzak hem de aralıklı anlamına gelir.
3- Yad El:
Genellikle yabancı memleketler için kullanılan yad el kelimesi de uzak ile eş anlamlı olan sözcükler arasında yer alıyor.
4- Mahrum:
Uzak kelimesi mecazen istediğine erişememiş olan, mahrum ve yoksun anlamına gelir.
Uzağın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Atalarımız boşuna dememiş gözden ''ırak'' olan gönülden de ırak olur diye.
2- Onu eskisi kadar çok sevmediğim için hem kendisine hem de ailesine ''mesafeli'' davranmaya başladım.
3- ''Yad ellerde'' arkadaş edinmek, en az çalışmak kadar zor.
4- Günümüzde edepten ''mahrum'' olan o kadar çok insan var ki.