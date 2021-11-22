Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Uzak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yakın

2- Bitişik

3- İlgili

4- Başucu

5- Yanaşık

Uzak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Irak:

Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi eski Türkçe ile yazan ozanların şiirlerinde sık sık geçen ırak kelimesi uzak ile eş anlamlıdır.

2- Mesafeli:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mesafeli hem uzak hem de aralıklı anlamına gelir.

3- Yad El:

Genellikle yabancı memleketler için kullanılan yad el kelimesi de uzak ile eş anlamlı olan sözcükler arasında yer alıyor.

4- Mahrum:

Uzak kelimesi mecazen istediğine erişememiş olan, mahrum ve yoksun anlamına gelir.

Uzağın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Atalarımız boşuna dememiş gözden ''ırak'' olan gönülden de ırak olur diye.

2- Onu eskisi kadar çok sevmediğim için hem kendisine hem de ailesine ''mesafeli'' davranmaya başladım.

3- ''Yad ellerde'' arkadaş edinmek, en az çalışmak kadar zor.

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4- Günümüzde edepten ''mahrum'' olan o kadar çok insan var ki.