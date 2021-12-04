Uzağı görememe veya bulanık görme hastalığı nedir? Uzağı görememe neden olur, nasıl tedavi edilir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğandan genelge... Yeni dönem başladı İhracatta Türkiye hamlesiErdoğan'dan genelge... Yeni dönem başladı! İhracatta "Türkiye" hamlesi#Genelge
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğandan harika gol Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Can Bozdoğan'dan harika gol! Bu sezon bir ilk yaşandı, anlamlı sevinç...#Beşiktaş
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş, Kasımpaşa engeline takıldıBeşiktaş, Kasımpaşa engeline takıldı#Süper Lig
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme İşte ele alınan konular...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İşte ele alınan konular...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür#MSB
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
Sınırda savaş kapıda Saldırı tarihi verdilerSınırda savaş kapıda! Saldırı tarihi verdiler #Ukrayna
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Uzağı görememe veya bulanık görme hastalığı nedir? Uzağı görememe neden olur, nasıl tedavi edilir?

Uzağı görememe veya bulanık görme hastalığı nedir Uzağı görememe neden olur, nasıl tedavi edilir

Miyop, uzağı net görememe durumuna verilen isimdir. Gözlerimizin pek çok nedenle, belirli mesafeleri görememesi bir hastalık değil “kusur” olarak tanımlanır. Göz, ışığı kırarak görüntüyü oluşturduğu için bu kusura, “kırma kusuru” ismi de verilir. Uzağı görememe veya bulanık görme hastalığı nedir sizler için derledik.

Haberin Devamı

Sağlıklı bir gözün orta, yakın ve uzak mesafeler için net bir görüş sağlaması gerekir.

 Uzağı Görememe veya Bulanık Görme Hastalığı Nedir?

 Gözlerin yakındaki cisimleri net bir şekilde gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir görme bozukluğudur. Miyopi kelimesi Latince anlam olarak “kapalı göz” kelimesinden gelir. Çünkü miyop olan kişiler, uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar.

 Miyop, genellikle kalıtımsaldır bir rahatsızlıktır. Genellikle de 8-12 yaşlarında çocuklarda sıkça ortaya çıkar. Gençlik yıllarında vücut geliştikçe miyop da artar. Aynı zamanda erişkin yaşa ulaşıldığında belli bir seviyede kalır. Miyopluğu etkileyen en önemli etkenlerden birisi olan kalıtım yani ailede miyop öyküsü olmasıdır.

 Kalıtımsal olduğu tahmin edilen durumlarda çocukların erken yaşlarda (1-3 yaşlarında) göz muayenesine götürülmesi gerekir. Aşırı okuma, beslenme yetersizliği ya da gözleri az ışıkta kullanma miyopiye neden olabilir.

 Uzağı Görememe Neden Olur?

Haberin Devamı

 Miyopluk kusuru genellikle gözün oval oluşundan kaynaklanır. Bu sayede göz merceğinin uzaktaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırmaya yetecek kadar şeklini değiştiremez. Nadir de olsa miyopinin oluşma nedeni göz merceğinin ya da korneanın şeklinde bir yaşanan bir değişikliktir.

 Neredeyse bütün miyoplarda vücudun büyümesi ile birlikte artan basit miyop görülür. Miyop artsa da bu normal büyümenin sonucu olarak ortaya çıkar. Ergenlik çağındaki bir çocuğun vücudu büyüdükçe gözün uzunluğunda da değişim meydana gelir. Bunun sonucunda 6 ayda bir yeni gözlük gerekir. Bu aynı büyüyen ayaklara uygun daha büyük bir ayakkabı almaya benzer.

 Miyop, bir kaç yıl içinde hızlı bir şekilde ilerler. Daha sonra daha az değişir. Yirmili yaşlarda ortaya çıkan erişkin tipi miyop da vardır. Bu çeşidinde ise, genellikle 20-40 yaş arasında çok az bir değişiklik olur.

 Uzağı Görememe Nasıl Tedavi Edilir?

 Uzağı göremeyen kişilerin tedavisi için uzak mesafeleri daha net görebilmesi için içbükey (konkav) mercekli gözlük ya da kontakt lens kullanılması gerekebilir. Ama gözlük ve lens sadece daha net görmeniz için geçici bir çözüm sunar.

 Miyop tedavisi, yani kalıcı olarak uzağı görme kusurunun ortadan kaldırılması ise ancak lazer tedavisi ile mümkün olabilir.

Haberin Devamı

 Miyop Belirtileri Nelerdir?

 Yetişkinlerde görülen başlıca miyop belirtileri ise şunlardır:

Net bir şekilde uzağı görebilmek için göz kapaklarını kısma ya da kısmen kapatma ihtiyacı hissetme

Uzakta bulunan nesneleri bulanık görme

Araç kullanırken ve özellikle de geceleri görme zorluğu çekme

Göz yorgunluğu ve buna bağlı olarak hissedilen şiddetli baş ağrısı

Miyop genellikle erken çocukluk döneminde tespit edilen bir göz kusurudur. Uzakta bulunan nesneleri görme sorununu olan bir çocukta ise, şu belirtiler görülebilir:

Haberin Devamı

Uzakta bulunan nesnelerden haberi yokmuş gibi davranmak

Televizyona, sınıfın önüne ya da film ekranına daha yakın bir yerde oturma ihtiyacı hissetmek

Okulda tahtada yazılan yazıları okumakta zorluk çekmek

Gözleri sık sık ovalama ihtiyacı hissetmek

Aşırı göz kırpmak

Gözlerde inatçı bir şaşılık olması

Miyop ile İlişkili Göz Problemleri

 Uzun göz küresinde yer alan dokular gerilip incelerek daha farklı göz sorunlarının oluşumuna da zemin hazırlar. Uzağı görme sorunu olan kişilerde görülen ikincil göz problemleri ise şunlardır;

Göz tembelliği

Katarakt

Şaşılık

Glokom

Retina dekolmanı

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları