Uzağı görememe veya bulanık görme hastalığı nedir? Uzağı görememe neden olur, nasıl tedavi edilir?

Haberin Devamı

Sağlıklı bir gözün orta, yakın ve uzak mesafeler için net bir görüş sağlaması gerekir.

Uzağı Görememe veya Bulanık Görme Hastalığı Nedir?

Gözlerin yakındaki cisimleri net bir şekilde gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir görme bozukluğudur. Miyopi kelimesi Latince anlam olarak “kapalı göz” kelimesinden gelir. Çünkü miyop olan kişiler, uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar.

Miyop, genellikle kalıtımsaldır bir rahatsızlıktır. Genellikle de 8-12 yaşlarında çocuklarda sıkça ortaya çıkar. Gençlik yıllarında vücut geliştikçe miyop da artar. Aynı zamanda erişkin yaşa ulaşıldığında belli bir seviyede kalır. Miyopluğu etkileyen en önemli etkenlerden birisi olan kalıtım yani ailede miyop öyküsü olmasıdır.

Kalıtımsal olduğu tahmin edilen durumlarda çocukların erken yaşlarda (1-3 yaşlarında) göz muayenesine götürülmesi gerekir. Aşırı okuma, beslenme yetersizliği ya da gözleri az ışıkta kullanma miyopiye neden olabilir.

Uzağı Görememe Neden Olur?

Haberin Devamı

Miyopluk kusuru genellikle gözün oval oluşundan kaynaklanır. Bu sayede göz merceğinin uzaktaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırmaya yetecek kadar şeklini değiştiremez. Nadir de olsa miyopinin oluşma nedeni göz merceğinin ya da korneanın şeklinde bir yaşanan bir değişikliktir.

Neredeyse bütün miyoplarda vücudun büyümesi ile birlikte artan basit miyop görülür. Miyop artsa da bu normal büyümenin sonucu olarak ortaya çıkar. Ergenlik çağındaki bir çocuğun vücudu büyüdükçe gözün uzunluğunda da değişim meydana gelir. Bunun sonucunda 6 ayda bir yeni gözlük gerekir. Bu aynı büyüyen ayaklara uygun daha büyük bir ayakkabı almaya benzer.

Miyop, bir kaç yıl içinde hızlı bir şekilde ilerler. Daha sonra daha az değişir. Yirmili yaşlarda ortaya çıkan erişkin tipi miyop da vardır. Bu çeşidinde ise, genellikle 20-40 yaş arasında çok az bir değişiklik olur.

Uzağı Görememe Nasıl Tedavi Edilir?

Uzağı göremeyen kişilerin tedavisi için uzak mesafeleri daha net görebilmesi için içbükey (konkav) mercekli gözlük ya da kontakt lens kullanılması gerekebilir. Ama gözlük ve lens sadece daha net görmeniz için geçici bir çözüm sunar.

Miyop tedavisi, yani kalıcı olarak uzağı görme kusurunun ortadan kaldırılması ise ancak lazer tedavisi ile mümkün olabilir.

Haberin Devamı

Miyop Belirtileri Nelerdir?

Yetişkinlerde görülen başlıca miyop belirtileri ise şunlardır:

Net bir şekilde uzağı görebilmek için göz kapaklarını kısma ya da kısmen kapatma ihtiyacı hissetme

Uzakta bulunan nesneleri bulanık görme

Araç kullanırken ve özellikle de geceleri görme zorluğu çekme

Göz yorgunluğu ve buna bağlı olarak hissedilen şiddetli baş ağrısı

Miyop genellikle erken çocukluk döneminde tespit edilen bir göz kusurudur. Uzakta bulunan nesneleri görme sorununu olan bir çocukta ise, şu belirtiler görülebilir:

Haberin Devamı

Uzakta bulunan nesnelerden haberi yokmuş gibi davranmak

Televizyona, sınıfın önüne ya da film ekranına daha yakın bir yerde oturma ihtiyacı hissetmek

Okulda tahtada yazılan yazıları okumakta zorluk çekmek

Gözleri sık sık ovalama ihtiyacı hissetmek

Aşırı göz kırpmak

Gözlerde inatçı bir şaşılık olması

Miyop ile İlişkili Göz Problemleri

Uzun göz küresinde yer alan dokular gerilip incelerek daha farklı göz sorunlarının oluşumuna da zemin hazırlar. Uzağı görme sorunu olan kişilerde görülen ikincil göz problemleri ise şunlardır;

Göz tembelliği

Katarakt

Şaşılık

Glokom

Retina dekolmanı