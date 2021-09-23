Uyuz böceği vücuttan nasıl atılır? Uzun ne kadar sürede geçer?

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Uyuz hastalığı; ufak bir böcek ile oluşan cilt hastalığıdır. Uyuz böcekleri cilde girdiği zaman rahatsızlığa ve kaşıntıya neden olurlar. Uyuz böceği, vücuda girdiği zaman uyuz hastalığının belirtileri görülmekle beraber uyuz da bulaşıcı bir rahatsızlıktır.

Uyuz Böceği Vücuttan Nasıl Atılır?

Uyuz böceğinin vücuttan atılması adına doğru tedavi metotları uygulanmalıdır. Bilhassa uyuz böceği bulguları vücutta görüldüğü hemen sonra mutlaka olarak doktora gidilmesi gerekmektedir. Uzman doktorun reçete edileceği krem ve ilaçlar kullanılmalıdır. Bu ilaçların kullanılmasıyla beraber uyuz böceğinin vücuttan atılması mümkündür.

Uyuz böceği için kremlerin işe yaramaması durumunda ıhlamur losyonun da kullanılacağı belirtilebilir. Bunun dışında evde kolayca uygulanan kimi metotlarda bulunmaktadır. Uyuz rahatsızlığına karşı hatalı bir uygulamanın yapılması daha ciddi neticelere neden olabilir. Uyuz; vücutta yayılabilir. Bu yüzden doğru metotların uygulanması önemlidir. Uyuz böceğinin bedende yayılmaması adına zerdeçal, çay ağacı yağı, aloe vera jeli, beyaz sirke gibi metotlar da kullanılabilir.

Uyuz Ne Kadar Sürede Geçer?

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Uyuz rahatsızlığına yakalanan birinin tedavi süresi ortalama şekilde 10 gündür. Vücuda sürülen losyon veya krem bedende 10 saat boyunca tutulmalıdır. Oldukça bulaşıcı olan ve bu hastalığa yakalanan bireylerin başka bireylerle temas etmemesi, aynı giysileri giymemesi gerekir. Uyuz vaktinde tedavi edilmediği takdirde bütün vücuda yayılır ve iyileşmesi çok vakit alır. Uyuz tedavi edilirken en mühim nokta, hızlı bir şekilde uyuz böceğimin ölmesidir. Tıbbi metotlar ve evde kolayca hazırlanacak kürlerle uyuz böceğinden mümkün olan en kısa sürede kurtulmak kesindir.

Uyuz böceğinden tam anlamıyla kurtulmanın en etkili metodu, tedavi adına gidilecek hekimin reçete dahilinde yazdığı kremlerin kullanılmasıdır. Kremin netice vermediği durumlarda ıhlamur losyonu kullanmak faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra evde kolayca yapılıp kolayca uygulanacak kimi etkili metotlar da vardır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu uygulamalar sonucunda uyuz hastalığının daha da kötüleşmesi ve vücuda yayılmasıdır. Uyuz hastalığı tedavisi için kullanılabilir olan bitkisel metotlar; beyaz sirke, aloe vera jeli, çay ağacı yağı, zerdeçal şeklindedir.

Uyuz hastalığının yayılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ise;

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- Yer ve halılar adına hepa filtresi bulunan elektrik süpürgesi kullanılmalıdır.

- Uyuz hastalığının çocukta görülmesi durumunda eller sık sık sabun ile yıkanmalıdır.

- Uyuz rahatsızlığına yakalanan bireyler ile aynı elbiselerin giyilmemesi önemlidir.

- Uyuz rahatsızlığına yakalanan bireylerin; çarşafları, giyimleri ve havluları en az 90 derece su ile yıkanmalıdır.

- Tedavi adına uzman hekimlerin tavsiye ettiği ilaçların kullanılması gerekir.

Bu şekilde uyuz hastalığının bir başka kişiye geçmesi engellenebilir.

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Uyuz Rahatsızlığının Belirtileri Nelerdir?

Uyuz hastalığının belirtileri;

- Yaygın biçimde cilt üzerinde yara, döküntü varlığı, kızarıklık,

- Bilhassa geceleri çoğalan şiddetli derecedeki kaşıntı,

- Sıcak duş ile çoğalan kaşıntı,

- Cildin üstünde inci tanesine benzer içi sıvı dolu olan lezyonlar,

- Uyuz böceklerinin sebep olduğu siyah nokta gibi oluşumlar,

- Cildin üstünde özellikle de parmak aralarında uyuz böceklerinin sebep olduğu gri veya beyaz renkteki çizgiler uyuz rahatsızlığının belirtileri içerisindedir. Bu belirtilerin görülmesi halinde alanında uzman bir hekime görünmek ve bu hastalık için verilen tedavileri kullanmak hastalığın geçmesi adına önemlidir.