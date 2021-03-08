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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 08.03.2021 - 03:30 | Son Güncelleme:

Uyuyan Yılanın Kuyruğuna Basma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Uyuyan Yılanın Kuyruğuna Basma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aynı zamanda bir uyarı niteliği olarak da ele alınabilecek uyuyan yılanın kuyruğuna basma atasözü, gerekli yerlerde kullanılabilecek en uygun cümlelerden biridir. İşte uyuyan yılanın kuyruğuna basma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Uyuyan yılanın kuyruğuna basma atasözü pek çok kişi tarafında merak edilmekte ve internet üzerinden de araştırılmaktadır. Anlamına uygun şekilde cevabı öğrendikten sonra cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

 Uyuyan Yılanın Kuyruğuna Basma Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Çok güçlü bir düşmanı ya da kişiye karşı kötü bir durum sergileme. Eğer o kişinin dikkatini çekersen daha ciddi zararlar görebilirsin. Bu bir insan da olabilir aynı zamanda bir devlet de olabilir.

 Uyuyan Yılanın Kuyruğuna Basma Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Uyuyan yılanın kuyruğuna basma atasözünü tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmek mümkün. Özellikle bir uyarı niteliğinde kullanılan bir atasözü olduğu söylenebilir.

 ‘’Bence o adamın üzerine daha fazla gitmemelisin, sonuçta uyuyan yılanın kuyruğuna basmak istemezsin.’’

 Bu şekilde hem bir uyarı amaçlı hem de duruma göre bu atasözünü değerlendirebilirsiniz.

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