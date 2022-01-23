Uyuyakalmak nasıl yazılır? Uyuyakalmak kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bazı sesli harfler üzerinden kelimeler bir araya gelmekte ve bitişik olarak yazılmaktadır. O tür kelimeleri iyi analiz etmek için mutlaka benzer örneklere bakmak gerekmektedir. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu üzerinden de yine gerekli bilgiler alınabilir. Bu konuda merak edilen sözcükler içerisinde uyuyakalmak kelimesi yer almaktadır.

Uyuyakalmak Nasıl Yazılır?

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bu sözcüğün doğru yazımı, ‘Uyuyakalmak’ şeklinde bitişik halidir. Genel olarak bu hali üzerinden doğru yazım ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanılmaktadır. Uykuya dalmak ya da uyumak gibi anlamlara üzerinden ifade edildiğini söylemek mümkündür.

Uyuyakalmak Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Uyuyakalmak’ biçiminde bitişik olarak ele alınmış halidir. Böylece doğru yazımı ile beraber taşıdığı anlam eşliğinde farklı yerlerde kullanılabilir.

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‘’Bu saatte uyuyakalmak hiç senin adetin değil.’’

Görüldüğü gibi yukarıda verilen anlamı kapsamında doğru yazımı ile beraber değerlendirilir. Özellikle halk arasında da kullanılan önemli sözcük grupları içerisinde gelmektedir.