Uyuyakalmak Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Uyuyakalmak Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Kalmak sözcüğü ile biten ve birleşil yazılan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bakakalmak 2- Artakalmak 3- Kalakalmak. ''Sonraya kalmak'', ''yarına kalmak'' gibi kelimeler ise birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılır.

Uyuyakalmak Nasıl Yazılır?

Türkçede ''kalmak'', ''olmak'', ''etmek'' gibi yardımcı fiillerle oluşturulan kelimelerin tamamı bitişik yazılır. Dolayısıyla uyuyakalmak kelimesinin de ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Uyuyakalmak Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Uyuyakalmak sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

UYUYAKALMAK - Doğru

UYUYA KALMAK - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Dün gece sabaha kadar çalıştığım için televizyonun karşısında uyuyakalmışım. (Doğru Kullanım)

2- Babam kanepenin üstünde uyuya kalmış. (Yanlış Kullanım)