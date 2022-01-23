Uyurgezer nasıl yazılır? Uyurgezer kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Uyurgezer, Türkçede bitişik yazılan kelimelerden biridir. Uyurgezer kelimesinin anlamı ise uykuda gezinme, uyku sırasında yürüyen manasına gelmektedir.

Uyurgezerin Anlamı Nedir?

Uyurgezer kelimesi etimolojik olarak ''uyur'' ve ''gezer'' kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Türkçede uykusunda konuşan, uykudayken gezinen anlamında kullanılan bir sözcüktür. Uyurgezer kişiler uykudayken araba kullansalar bile bunu rüya zannetmektedir.

Uyurgezer Nedir?

Uyurgezerlik, uyku sırasında uykunun devam etmesine rağmen özellikle uykuda görülen rüyanın da etkisiyle hareket etme, konuşmadır. Çocuklarda daha fazlaca görülmektedir. Stresli günleri izleyen akşamlarda daha fazla görülür.

Uyurgezerlik eğer sık oluyor ve yaşamı tehdit edecek boyuta ulaşıyorsa tedavi edilmelidir. Çünkü uyurgezerlerin gece uykudayken balkonlara, camlara yaklaşmaları ve kendilerine zarar verme gibi riskleri bulunmaktadır. Dolayısıyla en kısa zamanda tedavi edilmeleri gerekmektedir.

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TDK'ye Göre Uyurgezer Nasıl Yazılır?

Uyurgezer kelimesi TDK'ye göre birleşik yazılmalıdır. ''Uyur gezer'' şeklinde yazım yanlış bir yazımdır. Türkçeyi yazım kurallarına uygun kullanmak isteyen veya metinlerinde doğrusunu yazmak isteyenler ''uyurgezer'' şeklinde yazmaları doğru olacaktır.

Uyurgezer Kelimesinin Kullanım Örnekleri

- Kardeşim uyurgezer olduğu için babam onu sık sık kontrol eder. (Doğru kullanım)

- Uyurgezerlik tedavisi mümkün bir rahatsızlıktır. (Doğru kullanım)

- Ben 7 yaşlarındayken uyur gezermişim. (Yanlış kullanım)