Uyurgezer nasıl yazılır? Uyurgezer kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Uyurgezer nasıl yazılır? Uyurgezer kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Uyurgezer nasıl yazılır Uyurgezer kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Uyurgezer, insanlar arasında özellikle 4-8 yaş arası çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıktan kurtulabilmek için tedavi olmak önem arz etmektedir. Aynı zamanda Uyurgezer kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı da merak edilen konulardandır. Bu bakımdan Uyurgezer kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve buna göre bilgi sahibi olabilirsiniz. Uyurgezer nasıl yazılır? Uyurgezerlik nedir tüm detaylarıyla sizin için derledik.

Haberin Devamı

 Uyurgezer, Türkçede bitişik yazılan kelimelerden biridir. Uyurgezer kelimesinin anlamı ise uykuda gezinme, uyku sırasında yürüyen manasına gelmektedir. 

 Uyurgezerin Anlamı Nedir? 

 Uyurgezer kelimesi etimolojik olarak ''uyur'' ve ''gezer'' kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Türkçede uykusunda konuşan, uykudayken gezinen anlamında kullanılan bir sözcüktür. Uyurgezer kişiler uykudayken araba kullansalar bile bunu rüya zannetmektedir. 

 Uyurgezer Nedir? 

 Uyurgezerlik, uyku sırasında uykunun devam etmesine rağmen özellikle uykuda görülen rüyanın da etkisiyle hareket etme, konuşmadır. Çocuklarda daha fazlaca görülmektedir. Stresli günleri izleyen akşamlarda daha fazla görülür. 

 Uyurgezerlik eğer sık oluyor ve yaşamı tehdit edecek boyuta ulaşıyorsa tedavi edilmelidir. Çünkü uyurgezerlerin gece uykudayken balkonlara, camlara yaklaşmaları ve kendilerine zarar verme gibi riskleri bulunmaktadır. Dolayısıyla en kısa zamanda tedavi edilmeleri gerekmektedir. 

Haberin Devamı

 TDK'ye Göre Uyurgezer Nasıl Yazılır? 

 Uyurgezer kelimesi TDK'ye göre birleşik yazılmalıdır. ''Uyur gezer'' şeklinde yazım yanlış bir yazımdır. Türkçeyi yazım kurallarına uygun kullanmak isteyen veya metinlerinde doğrusunu yazmak isteyenler ''uyurgezer'' şeklinde yazmaları doğru olacaktır. 

 Uyurgezer Kelimesinin Kullanım Örnekleri 

 - Kardeşim uyurgezer olduğu için babam onu sık sık kontrol eder. (Doğru kullanım)

 - Uyurgezerlik tedavisi mümkün bir rahatsızlıktır. (Doğru kullanım)

 - Ben 7 yaşlarındayken uyur gezermişim. (Yanlış kullanım)

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe