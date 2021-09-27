Uyurgezer Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Uyurgezer Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Uyku kelimesinden türetilmiş olan diğer kelimeler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Uyuklamak 2- Uyuyakalmak 3- Uyku tulumu 4- Uykusuz

Uyurgezer Nasıl Yazılır?

Öz Türkçe bir kelime olan uyurgezer kelimesi iki ayrı fiil köklü sözcüğün birleşmesiyle oluşmuştur. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik yazılır. Bu nedenle uyurgezer kelimesinin ayrı değil birleşik yazılması gerekir.

Uyurgezer Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre uyurgezer kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

UYURGEZER - Doğru

UYUR GEZER - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Küçük kardeşim uyurgezer olduğu için annem onu sık sık kontrol ediyor.

(Doğru)

2- Ben küçükken uyur gezermişim.

(Yanlış)