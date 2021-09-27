Uyurgezer Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Uyurgezer Kelimesinin Doğru Yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada seçim sonuçları sonrası flaş açıklama Koalisyon sesleriAlmanya'da seçim sonuçları sonrası flaş açıklama! Koalisyon sesleri#ALMANYA
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
Nefes kesen operasyon Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktıNefes kesen operasyon! Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktı#İstanbul
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri

Uyurgezer Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Uyurgezer Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Uyurgezer Nasıl Yazılır?#Tdk
Uyurgezer Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Uyurgezer Kelimesinin Doğru Yazımı..

Uyku sırasında, gözleri ve bilinci kapalı olmasına rağmen, yatağından kalkıp dolaşan kişilere uyurgezer denir. Uyumak ve gezmek fiillerinin birleşmesiyle oluşan uyurgezer kelimesi 19. yüzyılın ilk yarısında literatüre girdi. Bu sözcüğün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı ise birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre uyurgezer nasıl yazılır tüm detayları ile derledik...

Haberin Devamı

Uyku kelimesinden türetilmiş olan diğer kelimeler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Uyuklamak 2- Uyuyakalmak 3- Uyku tulumu 4- Uykusuz

Uyurgezer Nasıl Yazılır?

Öz Türkçe bir kelime olan uyurgezer kelimesi iki ayrı fiil köklü sözcüğün birleşmesiyle oluşmuştur. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik yazılır. Bu nedenle uyurgezer kelimesinin ayrı değil birleşik yazılması gerekir.

Uyurgezer Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre uyurgezer kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

UYURGEZER - Doğru

UYUR GEZER - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Küçük kardeşim uyurgezer olduğu için annem onu sık sık kontrol ediyor.

 (Doğru)

 2- Ben küçükken uyur gezermişim.

 (Yanlış)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır?#Uyurgezer Nasıl Yazılır?#Tdk