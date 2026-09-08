Uyum oyunla başladı

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Uyum eğitimleri kapsamında yaklaşık 1 milyon 57 bin okulöncesi, 1 milyon 306 bin birinci sınıf ve 1 milyon 451 bin 5’inci sınıf öğrencisi dün okula başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulöncesi eğitim ile ilkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencilerini kapsayan programlar, eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul-aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

HALAT ÇEKMEDEN YUMURTA TAŞIMAYA

7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek uyum haftası kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmesi halinde bu tarihler boyunca günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum haftasının başladığı ilk günü İstanbul’da, 60. Yıl Ataköy Ortaokulu’nda izledik. Palyaçoların ve Nasreddin Hoca’nın çocuklarla bahçede halat çekme, yumurta taşıma gibi oyunlar oynadığı okul bahçesinde çocuklarının yanında olan veliler şunları söyledi:

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Gözden Kaçmasın Okullarda uyum haftası başladı Haberi görüntüle

ANNE BABALAR ‘İZİNLİ’ GELDİ

İpek Samatlı: Oğlum 5’inci sınıfa başladı. Hemşireyim. İzin hakkımı kullanarak okula geldim. Çocuklarımızın yanında olmamız her şeyden daha önemli. O nedenle bu izin uygulamasını çok yerinde buluyorum. Bu sayede onların ilk gün heyecanlarına ortak oluyoruz.

Tülay Sürek: Bizim bu yıl anasınıfı ve 5’inci sınıf öğrencimiz var. İki farklı heyecanı bir arada yaşıyoruz. Çocuklar da çok heyecanlıydı.

Erhan Sürek: Ben özel sektörde çalışıyorum. Bakanlığın uyarısını özel sektördeki işverenler de dikkate aldı. Ben de kızlarımı yalnız bırakmadım.

Pınar Uzun: Çift yumurta ikizi kızlarım 5’inci sınıfa başlıyor ama onlar ilkokul birinci sınıfa başladığı zamanki kadar heyecanlıyım. Uyum haftası bitene kadar onlarla her gün okulda olacağım.

Tahir Sönmez: Çok heyecanlıyız. Üç tane oğlum var. En küçüğü bugün anasınıfına başlıyor, onun heyecanına ortak olmak için okuldayım. Kamuda çalışan bir veliyim o nedenle izin alıp geldim.

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Hakan Güney: Oğlum anaokuluna başlıyor. Son 1 haftadır çok heyecanlıydı. Annesine her gün ‘Okul bugün mü açılıyor?’ diye sordu.

5’İNCİ SINIF HEYECANI









Yeni bir kademeye başlayan ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri, ilk gün heyecanlarını şöyle anlattı:

Meryem Minel Sürek: Ortaokula başlayacağım için çok heyecanlıyım. Yeni bir sınıfım, öğretmenim ve arkadaşlarım olacak.

Beren Ada Uzun: Ortaokula başlıyorum diye biraz korkuyorum. Çünkü bazı dersleri başaramamaktan endişe ediyorum.

Cemre Nur Uzun: Bu yıl yeni bir kademeye başlıyorum, umarım başarılı bir yıl geçirebilirim.

Yiğithan Birol Yıldırım: Çok heyecanlıyım. Yeni bir kademeye geçmek mutluluk verici.

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Poyraz Demir: Bugün çok mutluyum ancak heyecanlı değilim. Okulu çok seviyorum. Tatilde ailemle bolca vakit geçirdim ve gezdim. Kitap okumayı da ihmal etmedim.

Ayaz Darga: Çok heyecanlıyım. 5’inci sınıfa başladım ve artık çok daha büyük biriyim. En çok beden eğitimi dersini seviyorum.



Emir Tekbaş: Okulu çok seviyorum. Gece heyecanlıydım, yalnızca 4 saat uyuyabildim. Tatil bittiği için üzgünüm.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

14 Eylül 2026: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıcı

16 Kasım 2026: Birinci dönem ara tatili başlangıcı

25 Ocak 2027: Yarıyıl tatili başlangıcı

8 Şubat 2027: İkinci dönem başlangıcı

8 Mart 2027: İkinci ara tatil başlangıcı

25 Haziran 2027: 2026-2027 eğitim öğretim yılının sonu