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Uyum Nedir, Ne Anlama Gelir? Uyum Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Uyum Nedir, Ne Anlama Gelir Uyum Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta insanlar, olaylar ve çeşitli durumlar arasındaki ilişkileri ifade ederken kullanılan bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar genellikle birbirini tamamlayan anlamında kullanılmaktadır. Uyum kelimesi de bu kavramlardan biri olmaktadır. Bu kavram eğitim, sağlık, sanat, ekonomi, sanayi ve daha pek çok yerde yaygın bir biçimde kullanılan bir kelime olmaktadır. Peki, uyum nedir, ne anlama gelir? Uyum kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır tüm detayları ile derledik.

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 Uyum herhangi iki şey arasında olan uygunluğu ifade eden bir kavram olmaktadır. Bu kavram insanların en sık kullandıkları kavramlar arasında gösterilmektedir. 

 Uyum Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Uyum kelimesi, parçalar arasında meydana gelen ahengi anlatmak için kullanılan bir kavram olmaktadır. Bu kavram aynı zamanda herhangi iki şeyin birbirleriyle olan ilişkisinin sonucunun olumlu sonuçlar doğurması anlamında da ifade edilmektedir. Uyum kelimesi gerçek anlamda kullanılan mecaz anlamı olmayan bir kavram olmaktadır. 

 Uyum Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Uyum kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından birden fazla anlama gelecek şekilde açıklanmaktadır Bu anlamlardan ilki bu kelimenin bir b ütünü oluşturan parçaların arasında meydana gelen uygunluk olarak ifade edilmektedir. Başka bir anlamı ise toplumsal bir çevreye yada duruma uygun davranışlar sergileme, o ortama uygun davranma, intibak ve entegrasyon olarak tanımlanmaktadır. 

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 Uyum kelimesi ayrıca biyoloji biliminde kullanılan bir terim olmaktadır. Bu kavram biyoloji biliminde bir cisme ait olan görüntünün ağ tabaka üzerine düşürülmesi için göz merceğinin dış bükeylik derecesinin arttırılıp eksiltilmesi olayı olarak açıklanmaktadır. Uyum kavramı dil bilimcileri açısından ortak özellikleri bulunan seslerin arasında olan uygunluğu ve harmoniyi ifade etmek için kullanılmaktadır.

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