Uyum kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uyumun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Uyum kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çatışma

2- Zıtlık

3- Kontrast

4- Çelişki

5- Geçimsizlik

6- Anlaşmazlık

7- Restleşme

Uyum Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Ahenk:

Müzikte ritim, melodi ve şarkı sözlerinin uyum içerisinde olmasına ahenk denir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bu kelime, birbirleriyle iyi anlaşan kişiler için de kullanılmaya başlamıştır.

2- Düzen:

Düzen kelimesi hem sistem hem de uyum anlamına gelir.

3- Tertip:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tertip kelimesi, rütub sözcüğünden türetilmiştir. Rütub kelimesi sıralı anlamına gelirken tertip sözcüğü hem sıralamak ve dizmek hem de uyumlu olmak manasına gelir.

Uyumun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Henüz yeni tanışmış olmanıza rağmen aranızda müthiş bir ''ahenk'' var.

2- Odan çok ''düzenli'' ve temiz görünüyor.

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3- Biraz zor olsa da evde ''düzeni'' yeniden sağladık.

4- Sınıftaki diğer öğrenciler gibi daha tertipli çalışırsan bu notlarına olumlu yansır.