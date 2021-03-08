Uyku Ölümün Kardeşidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok fazla bilinmese bile uyku ölümün kardeşidir atasözü merak edilen özlü sözler içerisinde geliyor. Özellikle kısa olması ve amacına uygun şekilde değerlendirme imkanı sayesinde, cümle içerisinde ya da tek başına bu atasözünü kullanabilirsiniz.

Uyku Ölümün Kardeşidir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Uyuyan bir kişinin dünya ile ilişkisi bütünüyle kesilir. Dünyada olan bitenden herhangi bir haberi olmaz. Aynı zamanda fiziksel açıdan da insan uyurken birçok fonksiyonu ölüme yakın bir noktaya gelir.

Uyku Ölümün Kardeşidir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Uyku ölümün kardeşidir atasözü anlamı üzerinden hem cümle içerisinde hem de tek başına gerekli yerlerde kullanılabilecek en özel cümlelerden biridir.

‘’Çok fazla uyuyorsun bunu yapmamalısın, şunu unutma ki uyku ölümün kardeşidir.’’