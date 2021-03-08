Uyku Ölümün Kardeşidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Uyku ile ölüm arasında belli başlı bazı benzerlikler vardır ve bu benzerlikler uyku ölümün kardeşidir atasözü ile betimlenir. O yüzden bu atasözünün anlamını öğrenmek isteyen birçok kişi internet üzerinden de bilgi almaya çalışıyor. İşte uyku ölümün kardeşidir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.
Çok fazla bilinmese bile uyku ölümün kardeşidir atasözü merak edilen özlü sözler içerisinde geliyor. Özellikle kısa olması ve amacına uygun şekilde değerlendirme imkanı sayesinde, cümle içerisinde ya da tek başına bu atasözünü kullanabilirsiniz.
Uyku Ölümün Kardeşidir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Uyuyan bir kişinin dünya ile ilişkisi bütünüyle kesilir. Dünyada olan bitenden herhangi bir haberi olmaz. Aynı zamanda fiziksel açıdan da insan uyurken birçok fonksiyonu ölüme yakın bir noktaya gelir.
Uyku Ölümün Kardeşidir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Uyku ölümün kardeşidir atasözü anlamı üzerinden hem cümle içerisinde hem de tek başına gerekli yerlerde kullanılabilecek en özel cümlelerden biridir.
‘’Çok fazla uyuyorsun bunu yapmamalısın, şunu unutma ki uyku ölümün kardeşidir.’’