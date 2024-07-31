‘Uygulama dersi alacaktık konu nereye geldi’

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde 2016 öğrenim görmeye başlayan Seval ve Doğukan, aynı sınıfta olmalarına rağmen birbirleriyle hiç diyalog kurmayan hatta selamlaşacak kadar bile tanışmayan iki üniversite öğrencisiydi. İlk iki seneyi 90 kişilik sınıfta yabancı gibi geçiren Seval ve Doğukan, 3’üncü sınıftaki stajda aynı okula düşünce tanışıp arkadaş oldular. Tesadüf o ki; ikili 4’üncü sınıfta bu kez ‘Öğretmenlik uygulaması’ dersi için yine aynı okulda görevlendirildi. Burada başlayan ilişkileri, 4 yıllın ardından geçtiğimiz günlerde evlilikle noktalandı.

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Seval Durak , öğretmenlik uygulamasından evliliğe uzanan hikayelerini şöyle anlattı: “Biz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 yıl boyunca aynı sınıftaydık ama birbirimizle hiç alakamız yoktu diyebilirim. Selamlaşmıyorduk bile. Üçüncü sınıfta ‘okul deneyimi’ dersimizde Kütahya 80.Yıl Özel İdare İlkokulu’nda staja gönderildik. Sınıfımız 90 kişiydi ve ikimiz tesadüf eseri aynı okula denk gelmiştik. Normal arkadaş olarak staja gidip gelmeye başladık. Dördüncü sınıfta ise yine ‘öğretmenlik uygulaması’ dersi kapsamında staja gidecektik. Düşük bir olasılık olmasına rağmen yine o kadar kişi arasından ikimiz Kütahya Şeker İlkokulu’na denk geldik. Üst üste gelen bu tesadüflerin bizi mesleğimize yaklaştırırken aynı zamanda mutluluğa da götürdüğünün o zamanlar farkında değildik.Okuldaki öğretmenler birbirinize ne kadar çok benziyorsunuz, uyumlusunuz diyorlardı. Çocuklar da arkadaş olmamıza rağmen bizi çok yakıştırdıklarını söylüyorlardı. Evli misiniz, sizin de çocuğunuz var mı? gibi sorular soruyorlardı. Aslında öğrenciler ve öğretmenler bu yakıştırmalarla birbirimize bakışımızı değiştirdi, birlikte olma fikrini aklımıza soktu diyebilirim. Pek çok insan tarafından bilinen ‘Amelie’ filminde ‘iki insana birbirlerine âşık olduklarını söylersen olurlar’ diye bir replik vardı. Bizimki de o hesap oldu aslında.

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Tüm bu duyduklarımızın sonrasında, aramızda hiçbir duygusal konuşma geçmemiş olmasına rağmen Doğukan bana doğum günümde bir kolye almış ve öğrencilerimizin önünde sürpriz yaparak hediyemi vermişti. Çok şaşırmıştım. İlk adım bu şekilde geldi ve sonrasında aramızdaki arkadaşlık, duygusal bir ilişkiye doğru evrilmeye başladı. Çocuklar ondan sonra ne zaman evleneceksiniz diye sormaya başladı. Atandıktan sonra İstanbul’da tatildeyken havuz başında evlenme teklifi etti. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz’da ise nikahımız kıyıldı. Düğün arabasının arkasına ‘Öğretmenlik uygulaması dersi alacaktık. Konu nereye geldi’ yazmak ise benim fikrimdi. Staj içerikli o ders sayesinde daha çok yakınlaşıp birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. O ders ikimizin de hayatını güzelleştirdi."