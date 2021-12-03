Uygarlık kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uygarlığın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Ülkeleri ve toplumları geleceğe taşıyan en önemli hususlar içerisinde uygarlık yer alır. Bu kelime aynı zamanda günlük yaşamda ve birçok farklı yazılı kaynakta kullanılır. Taşımış olduğu anlamı ile beraber ayrıca bir eş anlamlı karşılığı olduğunu söylemek gerekir.

Uygarlık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Uygarlık kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘medeniyet’ sözcüğünü öne çıkmaktadır. Günlük yaşamda her iki kelime de amaca uygun yaygın şekilde kullanılır. Ancak özellikle medeniyet sözcüğünün günümüzde daha fazla ön plana çıktığını da söylemek gerekir. Yeni de birçok farklı yazılı kaynakta ve eserlerde uygarlık kelimesi öne çıkar.

Uygarlığın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Uygarlık kelimesine karşı Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit eş anlamlı olarak medeniyet sözcüğü ifade edilir. Her açıdan taşımış olduğu tam anlamı ile beraber cümle içerisinde aynı şekilde kullanılabilir.

‘’Burası medeniyetin beşiğidir.’

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‘’Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.’’

Yukarıda verilen cümlelerde olduğu gibi amaca uygun farklı yerlere de değerlendirilebilir. Aynı anlam ile beraber hem uygarlık hem de medeniyet kelimeleri eşit düzeyde kullanılabilir.